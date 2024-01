Tiina Kirjavainen tekee koripallohommia ilman palkkaa – ”Toivon, että moni kiittäisi talkoolaisia enemmän”

Kun katsoja saapuu Salohallille viettämään peli-iltaa, heti ovella lippuja tarkastaa ja myy talkoolaiset. He ovat jo muun muassa keittäneet hodarinakit ja rakentaneet pelikentän. Puoli seitsemältä alkavaa ottelua varten ensimmäiset talkoolaiset ovat saapuneet Salohallille ennen neljää.

Yksi hallille ajoissa saapuneista on usein Vilppaan kotipelien fanimyynnistä vastaava Tiina Kirjavainen. Hän päätyi talkoolaiseksi lastensa harrastuksen kautta.

– Oma lapsi aloitti Vilppaan palloilukoulussa. Entuudestaan tuttu junioriojaostoon kuulunut Riikka Juntunen soitti ja kysyi vetämään palloilukoulua. Ensin vedin palloilukouluja, sitten olin juniorijaostossa ja liityin tekemään muita talkoohommia, Kirjavainen muistelee.

Fanimyynnissä Kirjavaisen tehtäviin kuuluu muun muassa myyjien hankkiminen ja aikatauluttaminen sekä tuotteiden ideointi.

– Meillä on oma fanimyyntiryhmä, jossa esimerkiksi kysellään, jos joku tulee kipeäksi.

Kirjavainen kuvailee talkoolaisten merkitystä huikeaksi. Hänen mielestään talkoolaisia muistetaan paremmin nyt kuin joitain vuosia sitten.

– Välillä tuntui vähän siltä, että talkoolaiset unohdettiin. Tällä hetkellä talkoolaisia arvostetaan enemmän. Toivon, että moni kiittäisi talkoolaisia enemmän, sillä ilman talkoolaisia mikään homma ei pyörisi.

Tiina Kirjavainen on yksi sadoista salolaisten urheiluseurojen talkoolaisista. Pelkästään Vilppaan ja Viestin peli-iltoina heitä työskentelee Salohallissa useita kymmeniä.

Kirjavaista kiehtoo talkoissa eniten samanhenkisten muodostama yhteisöllisyys ja siitä syntyvä yhteenkuuluvuuden tunne.

– Meillä on ihana porukka, johon on kiva kuulua. Tässä pääsee tekemään yhdessä ja saa työnteon ohelle itselle merkityksellistä tekemistä, sanoo Kirjavainen.

Kirjavainen hehkuttaa, kuinka koripallo täyttää täydellisesti vapaa-ajan.

– Tässä vaiheessa olisi hassua ajatella, ettei koripallo olisikaan iso osa arkea. Meistä myös muutama kuuluu Korismutsit-ryhmään. Käydään kannustamassa hulluna lastemme peleissä.

Vilppaan kotipelien järjestyksenvalvonnasta huolehtii Vilpas ry, jossa on monia pitkän linjan talkoolaisia. Esimerkiksi Kari Nikkisellä tuli viime vuonna täyteen viisikymmentä vuotta seuran talkootöissä.

– Vilpas merkitsee paljon, kun vuosikymmenten ajan olen ollut niin yleisurheilun, koripallon kuin jalkapallonkin hommissa, kertoo Nikkinen.

LP Viestin kotipelit valmistuvat seuran juniorijoukkueiden ja Salon Viestin Ukkomiesten voimin.

Ukkomiehet vastaavat ensin lentopallokentän rakentamisesta ja sitten lippujen tarkastamisesta. Salon Viestin Ukkomiesporukan puheenjohtaja Timo Peisa sanoo, että talkootyötä tehdään rakkaudesta lajiin.

– Olemme olleet salolaisessa lentopalossa alusta lähtien tavalla tai toisella tukemassa. Samalla tapaamme peleissä kavereitamme, joten ne ovat myös sosiaalisia tapahtumia, Peisa kuvailee.

Ukkomiehet vastasivat ennen myös järjestyksenvalvonnasta LP Viestin kotipeleissä.

– Kun säännökset kiristyivät ja järjestyksenvalvontakortit tulivat pakollisiksi, emme voineet enää toimia järjestyksenvalvojina. Mutta ei siellä koskaan tullut mitään järjestyshäiriöitä, kertoo Ukkomiehistä Lassi Suvila.

Ukkomiesten suurimmat työt liittyvät Salohallissa järjestettäviin kulttuuritapahtumiin ja konsertteihin. Niissä he rullaavat hallin parketille satakiloisen suojamaton, rakentavat esiintymislavan ja tekevät muun roudauksen.

– Salin matotuksesta on tullut vuosi vuodelta ammattimaisempaa. Toki vaihtelevat tilanteet voivat tehdä siitä isomman urakan, Suvila ajattelee .

Lisäksi Ukkomiehet on vastannut perinteisen Salo Volley -turnauksen kenttien rakentamisesta. Ukkomiehille työstä kertyneitä tuottoja käytetään esimerkiksi juniorijoukkueiden stipendien jakoon.

Peisa mainitsee merkittävän haasteen, joka Ukkomiehiä lähestyy.

– Meidän keski-ikämme nousee joka vuosi yhdellä. Se alkaa olla nyt 73–75:n paikkeilla.

Pian Vilppaan ja Viestin ikämiesten elintärkeälle työlle tarvitaan jatkajia. Peisa nostaa esiin, että Suomessa lentopallossa tai koripallossa pyörivät lopulta sen suuruiset rahat, että ottelutapahtumista on vastattava nimenomaan talkoolaisten.

Vilppaan toiminnanjohtaja: ”Korvaamattoman tärkeitä”

Vilppaan koripallon toiminnanjohtaja Niko Kallioniemi arvostaa talkoolaisten panosta erittäin korkealle.

– He ovat aivan korvaamattoman tärkeitä. Ilman talkoolaisia olisimme todella pulassa, Kallioniemi pyörittelee erilaisia ylistyssanoja.

Vilppaan ottelutapahtuma on jaettu eri vastuualueisiin: kioski, lipunmyynti, laitamainokset, anniskelu ja toimitsijat.

Ensimmäistä kauttaan toiminnanjohtajana työskentelevän Kallioniemen taustastakin huokuu vilpaslaisuus eli syvä seurarakkaus. Hän uskoo, että se on yksi vaikuttavista tekijöistä, miksi talkootyötä tehdään intohimoisesti. Osa talkoolaisista on ollut mukana vuosikymmenten ajan ja osa liittynyt remmiin viime vuosina. Toinen yhdistävä tekijä on halu tehdä yhteistä hyvää Vilppaan eduksi.

– Joka vuosi tulee muutamia uusia mukaan, ja talkoolaisten ikähaitari on laidasta laitaan, Kallioniemi kertoo.