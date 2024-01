Fingrid kehottaa rajoittamaan sähkön käyttöä suurimman kulutuksen tunteina

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehottaa suomalaisia rajoittamaan sähkön käyttöä suurimman kulutuksen tunteina.

Fingridin mukaan Suomen sähköjärjestelmä toimii edelleen normaalisti ja sähköteho riittää, mutta tästä huolimatta tänään ja loppuviikon aikana on tärkeää, että kaikki sähkönkäyttäjät pyrkivät ajoittamaan sähkön käyttöään muille ajoille kuin aamun ja illan huipputunneille.

Fingridin mukaan haasteellinen aika on esimerkiksi tänään illalla kello 17–22.

Fingridin arvion mukaan pitkittynyt pakkasjakso pitää sähkön kulutuksen korkealla tasolla koko loppuviikon ajan. Keskiviikkona sähkökulutus ylitti Fingridin mukaan hetkellisesti 15 000 megawatin rajan. Korkeimmillaan tuntikeskiteho oli 14 993 megawatissa klo 19–20.

Pörssisähköstä saa pulittaa tänään tuplasti niin paljon kuin eilen

Pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta on Suomessa tänään yli kaksinkertainen eiliseen verrattuna.

Keskimääräinen verollinen tuntihinta on tänään noin 28 senttiä kilowattitunnilta. Eilen pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta oli reilut 12 senttiä.

Kalleinta pörssisähkö on tänä aamuna kello kahdeksasta yhdeksään, jolloin tuntihinta on noin 47 senttiä.

Hinnat käyvät ilmi Pörssisähköä.fi-sivustolta, joka käyttää lähteenään sähköpörssi Nord Poolin dataa.

Sivuston mukaan pörssisähkön keskimääräiset tuntihinnat ovat pidemmällä tarkastelujaksolla kuitenkin huomattavasti torstain hintoja pienempiä.

Esimerkiksi edellisten 12 kuukauden keskihinta on seitsemän senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta edellisiltä 30 päivältä on vajaat kymmenen senttiä, ja seitsemän päivän keskihinta on reilut 11 senttiä kilowattitunnilta.