Fingrid nosti valmiuttaan sähkön kiristyneen tehotilanteen vuoksi – pörssisähkö on perjantaina hyytävän kallista

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoo nostaneensa valmiuttaan sähkön kiristyneen tehotilanteen vuoksi. Yhtiön tiedotteen mukaan valmiutta on nostettu torstai-iltapäivästä alkaen toistaiseksi.

Fingridin mukaan pitkittynyt kylmä rintama usean päivän ajan on nostanut sähkön kulutuksen poikkeuksellisen korkeaksi Suomessa.

Vaikka sähkö tällä hetkellä riittää, tilanne on erittäin herkkä yllättäville vikaantumisille sähköjärjestelmässä, tiedotteessa kerrotaan.

Fingrid kehottaakin suomalaisia rajoittamaan sähkön käyttöä suurimman kulutuksen tunteina. Esimerkiksi torstaina sähkön kulutusta olisi hyvä ohjata vasta iltakymmenen jälkeiseen aikaan, tiedotteessa sanotaan.

Keskihinta yli euron tunnilta

Kantaverkkoyhtiön mukaan pörssisähkön perjantainen hinta kertoo sähkön niukkuudesta markkinoilla.

Suomessa pörssisähkön keskimääräinen verollinen tuntihinta on huomenna noin 1,1 euroa kilowattitunnilta. Kalleinta pörssisähkö on iltaseitsemästä iltakahdeksaan, jolloin tuntihinta on noin 2,3 euroa kilowattitunnilta.

Hinnat käyvät ilmi Pörssisähköä.fi-sivustolta, joka käyttää lähteenään sähköpörssi Nord Poolin dataa.

Sivuston hintatietojen perusteella huomiset sähkönhinnat ovat Suomessa poikkeuksellisen kalliita. Pörssisähkön päivittäinen keskihinta ei ole edellisten kahden vuoden aikana ylittänyt kertaakaan 65 sentin rajaa. Sivuston historiatiedot eivät ulotu kahta vuotta kauemmaksi.

Fingridin järjestelmistä pörssisähkön hintatiedot löytyvät valmiina vuoteen 2007 saakka, kertoo sähkömarkkinoiden asiantuntija, yksikön päällikkö Maarit Uusitalo.

Hänen mukaansa yhtä kovia hintoja kuin perjantaina ei pikaisella etsimisellä löytynyt, kun Fingrid selvitti asiaa torstaina.

– Emme löytäneet Suomesta niin kovaa keskihintaa emmekä yksittäistä tuntihintaa kuin perjantaina. Tämä ei tarkoita, ettei sellaisia voisi olla, mutta ainakaan pikaisella etsimisellä emme niitä löytäneet.

– Eli on tämä huominen hinta ainakin yksi kovimmista tuntihinnoista Suomessa vuodesta 2007 alkaen.

Haasteina pakkaset ja kotimainen tuotanto

Uusitalon mukaan huippukorkeiden hintojen taustalla on useita syitä. Ensinnäkin pitkittynyt erittäin kireä pakkasjakso johtaa siihen, että rakennusten lämmittämiseen kuluu tavallista enemmän energiaa.

Toisekseen Suomessa ei ole tarpeeksi omaa sähköntuotantoa kattamaan näin korkeita kulutuspiikkejä.

Lisäksi Suomen oman tuulivoimatuotannon ennustetaan laskevan huomenna iltapäivästä alkaen. Kaiken kukkuraksi muutamat kotimaiset lämpölaitokset ovat poissa pelistä rikkoutumisten vuoksi, Uusitalo luettelee.

– Puuttuvaa energiaa pitää korvata tuomalla sähköä muualta. Kun tilanne on näin tiukka, pienetkin puutokset tuotannossa vaikuttavat paljon sähkön hintaan, Uusitalo selittää.

Hän ei osaa arvioida, miten pörssisähkön hinta kehittyy viikonloppuna perjantain jälkeen. Se voidaan kuitenkin sanoa, että sääennusteet povaavat Suomeen kovia pakkasia sunnuntaihin saakka.

Myös Fingridin omat sähkön kulutusennusteet näyttävät Uusitalon mukaan korkeita lukemia sekä perjantaille että lauantaille.

– Ennusteemme ei tosin vielä osaa arvioida, miten sähkön kallis hinta vaikuttaa kulutukseen, Uusitalo huomauttaa.

Esimerkiksi keskiviikkona sähkönkulutus ylitti Fingridin mukaan hetkellisesti 15 000 megawatin rajan. Korkeimmillaan tuntikeskiteho oli 14 993 megawatissa kello 19–20.

Tunnin saunominen maksaa 20 euroa

Perjantaina sähkönkulutuksen vähentämisen ei pitäisi olla ainakaan hinnasta kiinni. Päällikkö Jonne Jäppinen Fingridin voimajärjestelmän käytön yksiköstä laskeskeli STT:n pyynnöstä, että esimerkiksi sähkösaunan lämmittäminen tunniksi maksaa perjantain kalleimmalla tunnilla 15–20 euroa.

Sähköauton lataaminen puolestaan maksaa 25–30 euroa, jos autoa lataa kalleimman tunnin ajan tavanomaisella 11 kilowatin latauspisteellä. Normaalilla pistorasialla hinta jää Jäppisen mukaan alle kymmeneen euroon.

– Olen pörssisähköasiakas, ja minulla on sähkösauna sekä sähköauto, Jäppinen kertoo.

– Sanotaanko näin, että itse ainakin välttelen saunomista ja auton lataamista huomenna illalla.

Eetu Halonen