Florida kaatoi Coloradon, Barkov syötti neljä maalia

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov syötti neljä maalia, kun Panthers haki Denveristä 8–4-vierasvoiton Colorado Avalanchesta NHL-jääkiekkoliigassa. Panthers on nyt voittanut seitsemän perättäistä ottelua.

Florida meni jo ensimmäisessä erässä 3–0-johtoon, mutta Colorado rynnisti muutamassa minuutissa tasoihin toisen erän alussa. Kolmannen erän alussa tilanne oli 4–4, mutta Sam Reinhartin illan kolmas maali vei Floridan 5–4-johtoon, josta kotijoukkue ei enää toipunut.

– Hän on ällistyttävä pelaaja kummassakin kenttäpäädyssä. Hän lukee peliä hyvin, hän pelaa hyvin ja hän on todella iso uhka maalintekijänä ja tilanteiden luojana, Barkov kehui Reinhartia NHL:n nettisivuilla.

Peli oli Barkovin 700:s NHL-runkosarjaottelu. Hän on kerännyt tällä kaudella tehot 11+32, mutta hänen maalittomien otteluiden sarjansa venyi nyt yhdeksään peliin.

Suomalaispelaajista eniten tehopisteitä tällä kaudella kerännyt Coloradon Mikko Rantanen on nyt lukemissa 20+30. Floridaa vastaan Rantanen kirjautti kaksi syöttöpistettä.

– Tiesimme tänne tullessamme, miten hyvä joukkue he ovat ja miten hyvin he pelaavat kotikentällään. Tämä oli jälleen iso voitto meille. Kyse on kovasta työstä. Emme tietenkään tykänneet toisesta erästämme, mutta se on ok. Keskityimme kolmanteen erään ja saimme homman hoidettua, Barkov sanoi.

Colorado oli voittanut neljä edellistä peliään.

– Noin nopean alun jälkeen johdon menettäminen yhtä nopeasti, en tiedä siitä. Pidin siitä, ettei vaihtopenkkimme innostunut tai masentunut liikaa, Floridan valmentaja Paul Maurice sanoi.

Coloradon maalilla Ivan Prosvetov päästi 13 laukauksesta neljä taakseen ennen kuin joutui vaihtoon. Hänet korvannut Alexandar Georgiev pysäytti 12 laukausta.

– En aio valehdella. Tässä ottelussa oli vähän kaikkea. En pitänyt ottelun alusta, mutta muuten pidin pelaamisestamme, Avalancehn valmentaja Jared Bednar sanoi.

Luukkonen torjumassa Buffalon voittoon

Buffalo Sabresin suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen saatteli 41 torjunnallaan joukkueensa 3–1-vierasvoittoon Pittsburgh Penguinsista. Tristan Jarry torjui isäntien maalilla 29 kertaa.

Nashville Predatorsin suomalaisvahdeista Kevin Lankinen oli torjuntavuorossa Dallas Starsin kaatuessa 4–3-lukemin. Lankiselle kertyi 26 torjuntaa.

Myös Carolina Hurricanesin maalilla nähtiin suomalaisosaamista, kun Antti Raanta torjui 21 kertaa kohtaamisessa St. Louis Bluesia vastaan. Ottelu päättyi voittolaukauskisan jälkeen St. Louisin voittoon lukemin 2–1.

Ensimmäisessä erässä osunut Carolinan suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen teki joukkueensa ainoan pelitilannemaalin. Voittolaukauskisassa Carolinan ainoa onnistuja oli Sebastian Aho.

Montrealin molemmat suomalaiset pisteille

Montreal Canadiensin Joel Armia iski kauden kuudennen maalinsa, kun Montreal isännöi lauantaina New York Rangersia. Ottelu päättyi voittolaukauskisan jälkeen Montrealin 4–3-voittoon.

Montrealin toinen suomalaispelaaja Jesse Ylönen nappasi syöttöpisteen.

New Jersey Devilsin Erik Haula keräsi 1+1-tehot 4–6-kotitappioon päättyneessä ottelussa Vancouver Canucksia vastaan.

San Jose Sharksin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund oli joukkueensa ainoa maalintekijä Toronto Maple Leafsin päihittäessä kalifornialaisjoukkueen lukemin 4–1.

Elias Peltonen, Raiko Häyrinen