Frederik X on nyt Tanskan kuningas – kruunusta luopunut Margareeta poistui linnasta kansan tervehdysten saattelemana

Frederik X:stä on tullut Tanskan kuningas. Frederikistä tuli kuningas sunnuntaina iltapäivällä, kun päivälleen 52 vuotta Tanskan monarkkina ollut kuningatar Margareeta II allekirjoitti kruunusta luopumisilmoituksen valtioneuvoston istunnossa Christiansborgin linnassa Kööpenhaminassa.

Allekirjoitettuaan kruunusta luopumisilmoituksen 83-vuotias Margareeta poistui linnasta takaisin kuninkaallisen perheen talviasuntoon Amalienborgin linnaan. Kööpenhaminassa kadut ovat täynnä ihmisiä seuraamassa historiallisen harvinaista vallanvaihtoa ja tervehtimässä asemastaan luopunutta kuningatarta.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin on määrä julkisesti julistaa Frederik Tanskan kuninkaaksi myöhemmin iltapäivällä. Kuningas Frederikiä ei erikseen kruunata.

83-vuotias kuningatar Margareeta ilmoitti tanskalaiset yllättäneestä päätöksestään luopua kruunusta uudenvuodenpuheessaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 900 vuoteen, kun Tanskan monarkki luopuu vapaaehtoisesti vallasta.

Ulkomaisista kuningashuoneista ainakaan Ruotsin ja Britannian kuninkaalliset eivät osallistu sunnuntain juhlallisuuksiin.

Ruotsin hovin mukaan kyseessä on normaali kuninkaallispiirien käytäntö, jonka mukaan vallanvaihdot valtaistuimella ovat kunkin monarkian sisäinen asia.

Kuninkaan puhe ja kunnialaukauksia

Suomen aikaa kello 16 pääministeri Frederiksenin on määrä julistaa Christiansborgin parvekkeelta vallan vaihtuneen. Tämän jälkeen tuore kuningas pitää puheen ja julkistaa oman mottonsa hallitsijana. Puhetta seuraa 27 kunnialaukausta tykeillä.

Osien vaihtumisen osoituksena uusi kuningaspari poistuu Christiansborgista hevosten vetämillä vaunuilla ja ratsusotilaiden saattamana.

Margareeta ei tee täydellistä pesäeroa aiempaan elämäänsä, vaan on tarvittaessa valmis edustamaan kuningashuonetta poikansa sijaisena – tosin vasta siinä tapauksessa, jos myös Frederikin poika prinssi Christian on estynyt sijaistamasta isäänsä.

Kuningatarpuoliso löytyi Australiasta

Tanskan vallanvaihto tapahtuu päivälleen 52 vuotta sen jälkeen kun tuolloin 31-vuotias kruununprinsessa Margareeta nousi valtaistuimelle isänsä kuningas Frederik IX:n kuoleman jälkeen. Margareeta oli Tanskan ensimmäinen naispuolinen monarkki sitten Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhdistänyttä Kalmarin unionina 1300- ja 1400 -lukujen taitteessa hallinneen Margareeta I:n.

Tanskan kruununperimysjärjestystä muutettiin vuonna 1953 siten, että myös nainen saattoi nousta hallitsijaksi, jos miespuolisia perillisiä ei ollut. Margareetalla oli vain siskoja. Myöhemmin perimysjärjestystä on vielä uusittu siten, että hallitsijan vanhin lapsi on sukupuolesta riippumatta kruununperimysjärjestyksessä ensimmäinen.

Tanskan uudella 55-vuotiaalla kuninkaalla on vahva urheilutausta. Frederik on kilpaillut muun muassa purjehduksessa kansainvälisellä huipputasolla. Australialaisen puolisonsa Mary Donaldsonin, josta tulee nyt kuningatar Mary, Frederik tapasi Sydneyn kesäolympialaisissa vuonna 2000. Vuonna 2004 avioituneella pariskunnalla on neljä lasta.

Sekä uusi kuningas että hänen äitinsä ovat olleet tanskalaisten keskuudessa erittäin suosittuja.

Markku Uhari, Niilo Simojoki