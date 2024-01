Gabriel Attalista tuli Ranskan nuorin sekä ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pääministeri

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on valinnut Ranskan uudeksi pääministeriksi Gabriel Attalin eilen virastaan eronneen Elisabeth Bornen tilalle. 34-vuotiaasta Attalista tuli sekä maan nuorin että ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pääministeri.

Uutistoimisto AFP:n mukaan 62-vuotiaan Bornen erokirjeestä ilmeni, että hän olisi halunnut jatkaa virassa, mutta Macron on päättänyt laittaa uusiksi koko alle kaksi vuotta palvelleen kabinetin. Tällä viikolla kabinettiin odotetaan uusia muutoksia.

Macron haluaa uuden kabinetin vauhdittamaan jäljellä olevaa kolmea vuottaan maan johdossa. Presidentinkanslian lausunnon mukaan hän pyytänyt Gabriel Attalia muodostamaan uuden hallituksen, mikä kuuluu presidentin valtaoikeuksiin Ranskassa.

Macron luottaa Attalin ”energiaan”

Sosiaalisessa mediassa Macron on perustellut valintaansa sanomalla luottavansa Attalin ”energiaan ja omistautuneisuuteen”.

Macron toivoo Attalin puhaltavan Ranskan johtoon samanlaista myötätuulta kuin vuonna 2017, kun hän itse nousi maan presidentiksi uudistustoiveiden saattelemana.

AFP:n mukaan entinen opetusministeri Gabriel Attal on pidetty mies, mutta kulisseissa monia on harmittanut se, että tärkeään virkaan nostettiin nuori ja verrattain kokematon henkilö, jota on myös kutsuttu ”nuoreksi Gabrieliksi”.

– Kasvojen vaihtaminen johdossa ei muuta yleiskuvaa tilanteesta, kirjoitti Ranskan suurimpiin kuuluva konservatiivinen Le Figaro -lehti.

Le Figaron mukaan Attal sai kuitenkin paljon aikaiseksi virassaan opetusministerinä lyhyessä ajassa. Syksyllä hän kielsi muslimien käyttämien abaya-vaatteiden käytön kouluissa, käynnisti koulutusuudistuksia ja kampanjoi koulukiusaamista vastaan.

Macron kohdannut lukuisia kriisejä

Macron on kohdannut lukuisia haasteita ja kriisejä voitettuaan äärioikeiston vuoden 2022 vaaleissa ja päästyään tuolloin toiselle kaudelleen.

Ranskaa ovat ravistelleet suuret mielenosoitukset epäsuosituista eläkeuudistuksista, äärioikeiston nousu sekä kiista maahanmuutosta.

Macron ei voi asettua uudelleen ehdolle vuoden 2027 presidentinvaaleissa, ja ministerit ovat olleet huolissaan siitä, että äärioikeistolaisella Marine Le Penillä olisi parhaat mahdollisuudet voittaa vaalit.

Ranska valmistautuu parhaillaan sekä Pariisin kesäolympialaisiin että Euroopan parlamentin vaaleihin kesällä.