Hamasin mukaan Israelin iskuissa Gazaan on kuollut yli 130 ihmistä

Gazassa on viime vuorokauden aikana kuollut yli 130 ihmistä Israelin iskuissa, kertovat äärijärjestö Hamasin lähteet. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on haavoittunut ja monia uhreja on vielä hautautuneina raunioihin. Hamasin mukaan Israelin iskut kohdistuivat kahteen sairaalaan, tyttökouluun ja kymmeniin asuintaloihin.

Israelin mukaan Hamas on käyttänyt sairaaloita ja muita siviililaitoksia piilopaikkoinaan ja rakentanut tukikohtia niihin. Hamas on kiistänyt tämän.

YK:n mukaan noin 85 prosenttia Gazan väestöstä on joutunut pakenemaan sotatoimia. Hamasin hallitseman terveysministeriön mukaan Israelin hyökkäyksen aikana on tähän mennessä kuollut jo yli 24 100 ihmistä.

Israel aloitti sotatoimet Gazassa lokakuun alussa sen jälkeen, kun Hamas teki terrori-iskuja Israelin puolelle 7. lokakuuta ja otti panttivankeja. Hamas sanoi sunnuntaina, että monet jäljellä olevista panttivangeista ovat todennäköisesti kuolleet Israelin iskujen vuoksi. Väitteen todenperäisyyttä ei ole ollut mahdollista vahvistaa.