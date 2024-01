Lentopallon naisten Mestaruusliigan runkosarjassa pelataan 135 ottelua. Voi tuntua liioittelulta todeta yksittäisen pelin puolentoista erän muistuttavan siitä, miksi (penkki)urheilua voi rakastaa. LP Viestin 3–1-kotivoitossa JymyVolleysta näin tapahtui.

LP Viestin voittamat kaksi ensimmäistä erää ja vielä kolmaskin 20–17-tilanteeseen asti meni väkisinkin haukotellessa riippumatta siitä, kuinka hyvät tai huonot yöunet olivat alkuviikolta takana. Herääminen tapahtui samassa tahdissa kuin ottelusta tuli lopulta hyvinkin vahvasti mieleenpainuva trilleri. Sellaisia naispuolisten Daavidin ja Goljatin kohtaamisten kääntyminen Daavidin hetkelliseksi hallinnaksi tuppaavat olemaan.

JymyVolleyn kauden toinen sarjapiste oli jokseenkin pienestä kiinni. Käytännössä siitä, että LP Viestin Kristina Yordanovan lyömä pallo otti ensin yhden verkkokosketuksen. Tämän jälkeen peliväline pomppasi leveyssuunnassa verkon puoliväliin, otti uuden verkkokosketuksen ja painui vastustajan kenttäpuolelle rajojen sisälle.

Tällä tavalla JymyVolleyn toinen eräpallo kääntyi LP Viestin pisteeksi, ja samoin kävi kolmannen kanssa. 24–24-tilanteeseen päässyt kotijoukkue hoiti lopulta voiton rutiinilla. Tämän kauden LP Viestin vahvuus tasaisissa erissä toteutui lopulta sittenkin myös keskiviikkona.

Erityisen merkillistä ottelun kääntymisessä oli se, että Jymy pelasi selvästi parhaiten ilman joukkueelle ääritärkeää hakkuria Jada Bursea. Häntä ei enää toisen erän jälkeen ottelussa nähty.

– Jymy paransi peliä, ja samalla me teimme ison määrän virheitä, mietti LP Viestin libero Netta Laaksonen syyksi ottelun kuvan totaaliseen muutokseen.

Haukottelun jatkuminen kolmen kokonaisen erän ajan oli siis silti lähellä. Lopulta Viestin kolmannessa erässä tekemät viisi suoraa hyökkäysvirhettä, kaksi syöttövirhettä ilman ässiä ja seitsemän torjuntaanlyöntiä avasivat vastustajalle portin, josta se kykeni pomppaamaan sisään.

Lentopallon pääsarjoja on Suomessa pelattu Mestaruusliiga-nimellä kaudesta 2010–2011 lähtien. JymyVolleyn tähänastinen ottelukohtainen sarjapisteiden keskiarvo (0,06) on naisten osalta tähän mennessä toiseksi huonoin. Vielä pienempään määrään jäi LiigaEura kymmenen vuotta sitten.

Trillerin jälkitunnelmissa oltiin yksimielisiä siitä, että Jymy tulee nostamaan pistekeskiarvoaan. Yksi hyvä peruste tälle on Riikka Valkosen paluu.

– Neljännen erän lopusta on tietysti pettynyt fiilis, siinä meille tuli liian kiire yrittää ratkaista. Joukkue rupeaa kuitenkin olemaan yhtenäinen, ja pelin taso on ottanut koko ajan tämän vuoden puolella pieniä steppejä eteenpäin, totesi käytännössä kaiken suomalaisessa lentopalloilussa nähnyt ja Jymyn päävalmentajaksi hiljattain tullut Jukka Tuovinen.

Toisin kuin Salon Seudun Sanomien otteluennakossa todettiin, alkoi Tuovisen tavoin myös LP Viestin Tomi Lemminkäisen päävalmentajaura SM-tasolla jo 1900-luvun puolella. Myös Lemminkäinen suitsutti vastustajaa.

– On vain ajan kysymys, milloin he ottavat ensimmäisen voiton tai ainakin pelin taso on jo sitä luokkaa, että voitto on mahdollinen. Monesti voi ajatella, että kun kärki- ja jumbojoukkueella on tiukka peli, on kärkijoukkue pelannut huonosti. Meillä oli silti pelissä paljon hyvääkin, hän muistutti.

Kristina Yordanovan viisi ässää, kuusi torjuntaa ja hyvä hyökkäysprosentti vähillä virheillä. Siinäkin oli jo lueteltuna aika monta hyvää.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–JymyVolley 3–1 (25–21, 25–16, 22–25, 29–27)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Assi Vainikka 0/-1, Emmi Mäki-Kojola 6/0, Saimi Heikkinen 0/-1, Kristina Yordanova 24/+17, Daria Butkevych 18/+11, Clemence Garcia 11/+4, Iina-Reeta Kaikkonen 7/-5, Nea Luntamo (passari) 3/0. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 70.

JymyVolley: Riikka Valkonen 14/+8, Veda Mansikkaviita (passari) 4/+2, Emilia Tyynismaa 1/+1, Sofia Päykkönen 1/-1, Michaela Bajnokova 3/+1, Jada Burse 4/0, Deja Robinson 7/+3, Aino Kantokoski 3/-9, Annika Koivuniemi 23/+11, Julia Junila (passari) 1/+1. Liberojen vastaanottoprosentti: Veera Honkanen 31, Ellanoora Lehtonen 30.

Hyökkäysprosentti: 39–33

Vastaanottoprosentti: 48–47

Torjuntapisteet: 11–12

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 6–8/13–13

Tuomarit: Mira Cavén ja Keijo Yli-Kivistö

Yleisöä: 451

SSS-pisteet: Yordanova 3, Laaksonen 2, Butkevych 1.

Pistekilpailun tilanne: Butkevych 18, Yordanova 9, Laaksonen 8, Garcia 6, Luntamo 5, Mäki-Kojola ja Arita Ternava 4, Kaikkonen 3, Iida Mikkonen 2, Anna Syrjälä 1.

OHO!

Jymyn Jada Burselle tuomittiin oikeutetusti syöttövirhe siitä, ettei hän suorittanut syöttöä sääntöjen mukaisesti kahdeksassa sekunnissa pillinvihellyksen jälkeen.

LP Viestin seuraava ottelu: pe 26.1. LP-Vampula–LP Viesti klo 18.30.

MESTARUUSLIIGAN PIENIMMÄT PISTEKESKIARVOT 2010-2024

0,04: LiigaEura kaudella 2013-2014

0,06: JymyVolley 2023-2024*

0,10: HEL Volley 2022-2023

0,13: WoVo 2018-2019

0,22: Puijo Wolley 2019-2020

*tilanne 17.1.2024

Lukuihin ei ole laskettu otteluita Kuortanetta vastaan.

