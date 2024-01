Presidentinvaalit ovat käynnissä: Jo äänensä antaneet salolaiset kertovat, millaisen presidentin he haluavat

Presidentinvaalien ennakkoäänestys käynnistyi keskiviikkoaamuna Salossa rauhallisesti.

Jonoja ei päässyt muodostumaan ainakaan Salon kaupungintalon eikä kauppakeskus Linjurin äänestyspaikoille, vaan äänestäjiä saapui paikalle pikku hiljaa, tipoittain. Väkimäärää saattoi verottaa ainakin ulkona paukkunut kipakka pakkanen.

Liikkeelle lähteneillä äänestäjillä oma ehdokasvalinta oli jo kirkkaana mielessä. Esimerkiksi Merja ja Risto Assmuthille valinta oli helppo.

– Ehdokkaan piti olla fiksu ja kansainvälinen, Merja Assmuth kuvailee.

– Valintaan vaikuttivat kansainvälisyys ja poliittinen kokemus, sanoo Risto Assmuth.

Myös Joni Hiisivirran mielestä sopivan ehdokkaan löytäminen kävi helposti.

– Valintaperusteenani oli luotettavuus, hän kiteyttää.

Valinta oli päivän selvä myös Eeva-Maija ja Nisse Virralle, jotka kertovat äänestäneensä vanhan kokemuksen perusteella. Sanelma Bastman taas puntaroi vähän pidempään.

– Tällä kertaa piti vähän miettiä. On tärkeää, että ehdokkaita haastatellaan, ja olen seurannut haastatteluja lehdistä ja televisiosta. Se auttoi valinnan tekemisessä.

Kysyimme äänestäjiltä, mikä heidän mielestään on presidentin tärkein tehtävä, ja monessa vastauksessa nousi esiin erityisesti turvallisuus.

– Presidentin täytyy pitää maan asiat kunnossa, ettei syttyisi enää sotaa, Nisse Virta sanoo.

– Turvallisuus on nyt tärkeä asia ja miten sitä ilmentää ulkomailla. Presidentillä pitää olla fiksu käytös ja hänen pitää osata tulla toimeen kaikkien kanssa, vähän niin kuin Niinistö. Niinistön jälkeen on kyllä vaikeaa tehdä valintaa, kun hän on ollut niin hyvä, Sanelma Bastman miettii.

Toinen tärkeä rooli on Suomen keulakuvana oleminen.

– Presidentin täytyy olla maan isä, Eeva-Maija Virta sanoo.

– Presidentti johtaa maata, Joni Hiisivirta tiivistää.

– Presidentti luo maailmalla Suomi-kuvaa. Hänen tehtävänsä on antaa hyvät kasvot maailmalle, antaa hyvä kuva Suomesta, Sanelma Bastman kuvailee.

Risto Assmuth muistuttaa presidentin valtaoikeuksista.

– Presidentti on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja, ja toinen tärkeä tehtävä on paljon puhuttu arvojohtajuus. Sisäpolitiikassa presidentin tehtävä on, niin kuin Niinistö joskus sanoi, unilukkarina oleminen, mutta ei sisäpolitiikkaan puuttuminen. Valtaoikeudet täytyy pitää kirkkaina.

– Uskomme, että valittu henkilö kasvaa tehtävänsä myötä, Merja ja Risto Assmuth toteavat.

ENNAKKOÄÄNESTYS 17.–23.1.

Äänestysmahdollisuuksia on ympäri Saloa:



Salon kaupungintalo

Arkisin 17.–19.1. klo 9–19

Lauantaina klo 10–16

Sunnuntaina klo 12–16

Arkisin 22.–23.1. klo 9–20

Kauppakeskus Linjuri

Arkisin 17.–19.1. klo 9–19

Lauantaina klo 10–16

Sunnuntaina klo 12–16

Arkisin 22.–23.1. klo 9–20

Halikon virastotalo

Arkisin klo 10–17

Lauantaina klo 10–16

Sunnuntaina klo 12–16

Perniön Kirkonkylän koulu

Arkisin klo 10–17

Lauantaina klo 10–16

Sunnuntaina klo 12–16

Muut kiinteät ennakkoäänestyspaikat

Perttelin virasto (nuorisotila)

Kiskola, Kisko

Kiikalan Komisuon koulu

Kuusjoen koulu

Suomusjärven koulu

21.1. klo 12–16

22.1. klo 15–19

23.1. klo 15–19

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka

Torstai 18.1.

klo 15–17 Muurlan keskusta, M-marketin piha

klo 17.45–18.45 Hähkänän päiväkoti

Perjantai 19.1.

klo 9–10 Vaskion koulu

klo 10.30–11.30 Märyn paloasema

klo 13–14.30 Nuorisoseurantalo Soihtula, Rekijoki

klo 15.30–17.00 Muurlan keskusta, M-marketin piha

Lauantai 20.1.

klo 9–11 Tiirantori, Särkisalo

klo 12–13.45 Ravintola Terhon edusta, Mathildedal

klo 14.15–16 Teijon koulu

Sunnuntai 21.1.