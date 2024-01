”Silloin minä aloin itkeä” – Uurnan tekijä Pia Zettinig on kohdannut pajassaan selittämättömiä sattumia

Yhdeksän vuotta sitten Pia Zettinig oli juuri vaihtanut fysioterapeutin työnsä keraamikoksi ja dreijasi yömyöhällä savea, kun naapuripajassa alkoi soida AC/DC:n kappale Highway to Hell.

Zettinig ei ollut koskaan elämässään nähnyt vainajan tuhkille tarkoitettua uurnaa, eikä hän ollut käynyt edes hautaustoimistossa. Hän alkoi silti kappaletta kuunnellessaan miettiä, miltähän näyttäisi pyöreä, musta uurna.

Hän ryhtyi dreijaamaan uurnaa. Sama musiikkikappale soi uudestaan. Se soi kolmatta kertaa, kun Zettinigin puhelin soi.

Varovainen ääni kyseli, voisikohan Zettinig keraamikkona valmistaa uurnan soittajan kuolleelle veljelle.

– Hän ei ihan tiennyt, millaisen haluaisi, mutta suostuin, ja tapaaminen sovittiin. Kun puhelu loppui, Highway to Hell alkoi taas soida. Silloin lähetin viestin soittajalle, olikohan veljellä ollut jotain, mistä tämä oli erityisesti pitänyt, esimerkiksi jotain tiettyä musiikkia, Zettinig kertoo.

– Sain vastauksen, että no itse asiassa veli oli hevari, jonka lempibändi oli AC/DC ja lempibiisi Highway to Hell. Silloin minä aloin itkeä.

Zettinig valmisti mustan pyöreän uurnan, johon tuli kultainen salama ja uurnan kaulan ympärille musiikkikappaleen sanoja.

Hevariuurnan valmistumisen jälkeen 52-vuotias Pia Zettinig on valmistanut Tierra Finlandia -pajassaan tuhansia uurnia. Hän tekee yhteistyötä hautaustoimistojen kanssa ympäri Suomea Lappia myöten, ja hänen uurniaan saa myös Salon seudulta.

Suurin osa on perusmallistoa, mutta vuosittain hän tekee myös kymmeniä personoituja uurnia, niin kuin hän oli tehnyt AC/DC-fanille.

– Olisi ihanaa tehdä personoituja uurnia enemmänkin, mutta uppoudun koko sielun kanssa tekemään niitä ja tarvitsen niiden kanssa enemmän jäsentelyaikaa, Zettinig taustoittaa.

Uurnia tehdessä hän usein itkee – tai nauraa. Hän myös suukottaa uurnia ja halaa niitä.

Suomesta löytyy muitakin, joilta voi pyytää esimerkiksi uurnan kylkeen jonkin tietyn kuvan, mutta varsinaisia kilpailijoita omalle työlleen Zettinig ei tiedä.

– Videoin ja kuvaan prosessin ja kirjoitan siitä tarinan. Tärkein osa työstäni on oikeastaan kaikki se, mitä teen omaisten kanssa. Koen itseni omaisten kanssakulkijaksi, hän kommentoi.

– Matkan varrella olen oppinut, että jokaisen ihmisen tarina antaa valoisuutta ja voimaa ja auttaa ymmärtämään, että emme ole yksin.

Zettinigin studio ja koti on Turussa, mutta hän on syntynyt Salossa Eräpuro-sukunimisenä. Hän muutti Salosta lapsena ja on asunut vuosien mittaan esimerkiksi New Yorkissa, New Jerseyssä, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Hänellä on neljä lasta sekä neljä sijaislasta.

Personoidussa uurnassa näkyy vainajan persoona. Zettinig on valmistanut esimerkiksi karhun pään muotoisen uurnan tai kierittänyt keskeneräistä uurnaa vainajan mökin rantahiekassa, jolloin valmiiseen työhön on tullut hiekkapinta.

Hän ei polta uurnia ja arvioi olevansa ainoa uurnanvalmistaja maailmassa, jonka työt ovat täysin maatuvia, maaleja myöten.

Hänestä on huolestuttavaa, että Suomessa ei valvota uurnien tuotantoa ja materiaaleja.

– Lain mukaan uurnien on oltava maatuvia, mutta Suomen markkinoilla on paljon keraamisia ja komposiittiuurnia. Keraamiset uurnat eivät maadu, ja komposiitti hajoaa luonnossa mikromuoviksi! Samoin monissa uurnissa on muovipohjaisia maaleja.

Personoidulla uurnalla on paljon hintaa, 800–2000 euroa. Tavallisen uurnan saisi huomattavasti edullisemmin, joten kynnys personoidun uurnan hankkimiseen on usein korkea.

– Outoa kuitenkin on, että kun teen lemmikeille uurnia, kukaan ei koskaan kysy, mitä se maksaa, kun taas läheisten ihmisten uurnista hintaa kysytään aina, Zettinig ihmettelee.

Kun Zettinig alkoi valmistaa uurnia, hän kipuili pitkään sen kanssa, miten sanoittaa voimakkaita kokemuksia, joita tunsi niitä tehdessä.

– Ihmisethän ovat juuri menettäneet rakkaansa, ja Suomessa ollaan arkoja puhumaan hengellisistä asioista. Lopulta koin, että tämä on minun tehtäväni, minun kuuluu puhua.

Palautteet ovat sittemmin vetäneet nöyräksi.

– Se, että puhutaan kauniisti tai iloisesti, ei ota pois ikävää tai surua mutta antaa tilalle jotain sellaista, mikä tuo voimaa jaksaa eteenpäin. Ihmiset ovat saaneet valtavasti voimaa ja lohtua surussaan siitä, kun olen tehnyt heidän kanssaan uurnaa.

Moni Zettinigin kokemuksista on pysäyttävä.

– Esimerkiksi minulle tuli tilaus nuoresta tytöstä, jonka vanhemmat olivat ihan shokissa. He eivät tienneet, mitä halusivat uurnalta, mutta yhtäkkiä studiooni tuli sadoittain perhosia. Niitä tuli ja tuli viikon ajan. Niitä kuoli töitteni päälle, ja perheeni täytyi tulla auttamaan niiden keräämisessä. Päätin silloin tehdä uurnan, jossa olisi perhonen. Sitä valmistaessani yksi perhosista lensi vielä uurnan sisään ja nukkui siellä pois, Zettinig kertoo.

– Kun olin saanut uurnan valmiiksi, tytön vanhemmilta tuli sähköposti. He miettivät, onkohan jo liian myöhäistä, mutta tätä valokuvaa voisi käyttää mallina.

Liitteenä oli kuva, jossa tytär oli selin ja hänen yläselässään oli perhonen, täsmälleen sama ja samassa asennossa kuin se, joka oli jo maalattu uurnaan.

– Jokainen ymmärtää, miten merkityksellinen tällainen uurna silloin on. Tyttären äiti kommentoi myöhemmin, että ei uskonut koskaan selviävänsä, mutta tämä auttoi häntä eteenpäin.

Zettinig ja vainajan omaiset tekevät yleensä valtavan työn, jotta uurnasta saadaan vainajalle ominainen. Valmis työ kuitenkin hajoaa parissa kuukaudessa takaisin osaksi luonnon kiertokulkua. Tämän Zettinig näkee symbolisena.

– Kuolemanpelko rajoittaa elämää, ja sitä on hyvä käsitellä ja pelko kohdata. Vaikka kuolema on surullista, mustan tyhjän aukon tilalle saa jotain kaunista.