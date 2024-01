Hintz palasi maalintekoon Dallas Starsin voitokkaalla vierailulla Minnesota Wildin jäille

NHL-jääkiekkoliigan Dallas Starsin suomalaishyökkääjä Roope Hintz palasi kolmen ottelun jälkeen tehopisteille, ja mitä maukkaimmalla tavalla: alivoimaosuma Minnesota Wildin verkkoon oli samalla voittomaali Starsin musertaessa kotijoukkueen tylysti 4–0 tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Hintzin kauden 16:s ja uran 133:s osuma nähtiin avauserän kymmenennellä minuutilla, kun Tyler Seguin hyödynsi Wild-pakki Brock Faberin erheen ja syötti maalin edessä vapaana olleelle Hintzille. Seguin teki maalin itsekin ja Hintz nousi myös 1+1-teholukemiin, kun hän syötti päätöserässä Jason Robertsonin maalin. Minnesotan kehnoa iltaa synkensi toinenkin ylivoimalla päästetty osuma, kun Radek Faksa onnistui kolmannessa erässä.

– Ketjullamme oli paljon paikkoja, ja viime aikoina on ollut vaikea viimeistellä. Mutta toivottavasti tästä saadaan virtaa jatkoonkin, Hintz kuvaili paitsi ketjunsa, myös kolmen ottelun tappioputken katkaisseen Starsin puolesta NHL:n sivustolla.

Dallasin sankareihin lukeutui myös maalivahti Matt Murray, joka torjui NHL-uransa ensimmäisen nollapelin kauden ensimmäisessä ja uransa neljännessä ottelussa taalaliigassa. Stars-puolustaja Esa Lindell kirjasi syöttöpisteen Seguinin 2–0-maaliin.

Rantanen tehoilee Ahon tahtiin

Hintziä edellä kauden suomalaismaalareissa on vain Colorado Avalanchen tähti Mikko Rantanen, joka viimeisteli 21. kerran tällä kaudella Avalanchen kukistaessa kotonaan Boston Bruinsin voittolaukauskisan myötä 4–3. Rantanen tasoitti ottelun 1–1:een ylivoimamaalilla avauserässä nätillä ohjauksella maalin edestä.

Rantanen on NHL:n pistepörssissä yhdeksäntenä tehoillaan 21+30, otteluita hänellä on takana 41, eli pinnakeskiarvo ottelua kohden on 1,24 (sama kuin Carolinan Sebastian Aholla). Rantanen on päässyt pisteiden makuun viidessä peräkkäispelissä, ja neljässätoista ottelussaan viimeisen kuukauden mittaan hän on koonnut hienot luvut 9+11.

Kakko sivussa loukkaantumisen takia

Vancouver Canucks otti Madison Square Gardenilla vierasvoiton New York Rangersista luvuin 6–3.

New Yorkin riveissä pelaava suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko oli sivussa pelistä alavartalovamman takia.

New Yorkin jäällä tehopisteitä keräsi erityisesti Vancouverin ruotsalaishyökkääjä Elias Pettersson. Hän teki ottelun aikana tehopisteet 2+2.

Janne Lehikoinen, Minja Viitanen