Homeinen ruoka käy, kissanhiekka ja purukumi ei – näillä vinkeillä biojätteiden lajittelu onnistuu

Biojätteen lajittelu askarruttaa tällä hetkellä monessa perheessä. Aihe on ajankohtainen siksi, että biojäte on nyt lajiteltava joko kompostoriin tai erilliseen biojäteastiaan kaikissa asuinkiinteistöissä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa. Puhelin on käynyt kuumana myös Lounais-Suomen Jätehuollon asiakaspalvelussa.

– Ihmisiä mietityttää, mitä biojäteastiaan saa laittaa. Esimerkiksi lautasliinat askarruttavat, ja moni miettii myös, pitääkö jätteitä pienentää, kertoo palveluneuvoja Anneli Sukari-Laivoranta Lounais-Suomen Jätehuollosta.

Seuraavassa pyrimme antamaan vastaukset ainakin useimpiin kysymyksiin.

Ensimmäiseksi on ratkaistava, miten järjestää biojätteiden lajittelun omassa keittiössään. Toiset saavat mahdutettua biojäteastian jätekaappiin, mutta astiaa voi säilyttää myös esimerkiksi tiskipöydällä.

– Keräysastiaksi sopii mikä tahansa sanko, kippo tai kori. Mutta joka tapauksessa kannellinen astia, Sukari-Laivoranta neuvoo.

Astian ei ole kuitenkaan hyvä olla liian tiivis, sillä silloin jäte alkaa helposti muhia. Kosteutta voi vähentää myös laittamalla pussin pohjalle silputun kananmunakennon tai talouspaperia. Jätteen kannattaa lisäksi antaa jäähtyä ja kuivahtaa ennen pussiin laittamista.

Jos käyttää kompostoria, biojätteen voi laittaa astiaan sellaisenaan ja käydä kumoamassa jätteet sieltä suoraan kompostoriin. Jos käytössä on erillinen, jäteyhtiön tyhjentämä biojäteastia, on keittiön keruuastiassa käytettävä pussia.

Pussi kiikutetaan ulos biojäteastiaan. Astiassa käytetään suojasäkkiä, jonka jätteenkuljettaja laittaa tyhjennyksen yhteydessä. Suojasäkistä huolimatta biojätteet pitää pakata maatuvaan pussiin tai kääreeseen.

– Kun biojätteet on pakattu pussiin, ne eivät talvella jäädy suojasäkkiin ja jäteastiaan kiinni. Se helpottaa astian tyhjentämistä. Kesällä jäteastia ei kiinnosta niin paljon kärpäsiä ja ampiaisia, kun jätteet ovat pussissa, Sukari-Laivoranta selittää.

– Jos biojäte on jäätynyt kiinni astiaan, on jäte ollut astiaan laitettaessa liian märkää. Silloin biojäteastia kannattaa viedä yöksi lämpimään autotalliin ennen tyhjentäjän tuloa, jos se on mahdollista, hän lisää.

Biojätepussiksi ei kelpaa tavallinen muovipussi. Paras vaihtoehto on taitella sanomalehdestä pussi tai käyttää paperipussia. Paperisia biojätepusseja on myytävänä, mutta lisäksi voi käyttää esimerkiksi jauho- ja sokeripusseja.

– Jos taittelee biojätepussin sanomalehdestä, niittejä ei ole pakko ottaa pois, Sukari-Laivoranta mainitsee.

Biohajoavasta muovista tehdyt biojätepussit eivät ole suositeltavia, koska ne aiheuttavat haittaa käsittelylaitoksella. Kiellettyjä ne eivät kuitenkaan ole.

Mitä astiaan sitten laitetaan? Sinne kuuluu maatuva keittiöjäte, jota syntyy ruuanlaiton ja ruokailun yhteydessä.

Biojäteastiaan saa siis laittaa hedelmien ja vihannesten kuoret, kalanperkeet ja pienet luut sekä ruuantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet.

– Moni luulee, että biojäteastiaan ei saa laittaa homeista ruokaa. Mutta kyllä saa. Homehtunut ruoka nimenomaan kuuluu biojätteisiin, Sukari-Laivoranta korostaa.

Myös kananmunan kuoret ovat biojätettä.

– Tyhjennettäviin biojäteastioihin ne voi laittaa, mutta kompostoriin en niitä laittaisi, koska silloin ne löytää vielä seuraavana kesänä kukkapenkistä, Sukari-Laivoranta toteaa.

Nesteet eivät kuulu biojäteastiaan. Esimerkiksi pilaantuneen maidon voi kaataa viemäriin. Mutta rasva on viemärin surma, eli ruuanlaitossa käytettävät rasvat on pantava sekajätteisiin.

– Rasvaa ei missään nimessä saa valuttaa viemäriin. Juoksevat rasvat voi imeyttää talouspaperiin ja laittaa sekajäteastiaan tai kotikompostoriin, Sukari-Laivoranta opastaa.

Kahvin- ja teenporot voi lajitella biojätteisiin suodatinpapereineen päivineen. Sinne käyvät myös teepussit.

– Jotkut tosi tarkat irrottavat teepussista lapun kartonkikeräykseen ja niitin metallinkeräykseen, mutta niin ei tarvitse tehdä. Teepussin voi panna sellaisenaan sekä biojäteastiaan että kompostoriin, Sukari-Laivoranta sanoo.

Myös talouspaperit, nenäliinat ja lautasliinat menevät biojätteisiin.

– Tyhjennettävään biojäteastiaan käyvät kaikki lautasliinat. Mutta kompostoriin en suosittele laittamaan tosi kovia, kuituisia lautasliinoja, koska ne maatuvat niin huonosti, Sukari-Laivoranta toteaa.

Biojätteisiin laitetaan myös kasvinosat ja kuihtuneet kukat, mutta multa pannaan sekajätteeseen. Multa soveltuu myös kotikompostoriin.

Muuta ei biojäteastiaan kuulu lajitella. Sinne ei saa laittaa esimerkiksi biohajoavia vaippoja tai terveyssiteitä, vaan ne kuuluvat sekajätteeseen. Sama koskee biohajoavia kertakäyttöastioita ja -aterimia.

Myöskään lemmikkieläinten jätökset eivät kuulu biojäteastiaan. Ne ovat sekajätettä, samoin kuin kissanhiekka ja lemmikkieläinten purut, pelletit ja muut puupohjaiset kuivikkeet.

Myös purukumi, tuhka ja tupakantumpit ovat sekajätettä. Tuhka pitää laittaa sekajäteastiaan jäähtyneenä ja pakattuna. Vanhat lääkkeet puolestaan pitää palauttaa apteekkiin.

Entä pitääkö jätteitä pienentää, kun ne laittaa biojätteen keräykseen?

– Jos käyttää tyhjennettävää biojäteastiaa, niin ei tarvitse. Mutta jos on oma kompostori, kannattaa pienentää. Esimerkiksi perunat on syytä pilkkoa, koska niissä on niin paljon tärkkelystä, että ne eivät muuten maadu, Sukari-Laivoranta vinkkaa.

Kompostin jäätymistä ei tarvitse pelästyä

Vaihtoehtona tyhjennettävälle biojäteastialle on kompostori. Monella onkin nyt kotonaan uusi kompostori, jonka käyttöä harjoitellaan. Aloittelijaa voi askarruttaa, kuinka kompostointi tapahtuu näin kovilla pakkasilla.

Jos kompostori ei ole lämpöeristetty, komposti jäätyy talvella helposti, eikä kompostimassa painu kasaan. Tämä on hyvä huomioida kompostorin tilavuudessa.

Palveluneuvoja Anneli Sukari-Laivoranta Lounais-Suomen Jätehuollosta neuvoo, että kompostoria voi suojella jäätymiseltä säätämällä sen ilmastointiaukot mahdollisimman pienelle.

– Kompostorin ympärille voi myös lapioida lunta. Lumi on hyvä eriste, hän vinkkaa.

Jos kompostori kuitenkin pääsee jäätymään, sitä ei tarvitse pelästyä.

– Vaikka olisi kuinka lämpökompostori, sinne ei välttämättä ole ehtinyt kertyä niin paljon massaa, että se pysyisi lämpimänä. Jos kompostori jäätyy, se ei haittaa mitään, vaan täyttöä voi jatkaa normaalisti. Kyllä kevätaurinko sitten tekee tehtävänsä ja komposti herää jälleen toimimaan, Sukari-Laivoranta vakuuttaa.

Jos jäätynyt kompostori alkaa olla niin täynnä, ettei sinne enää mahdu jätettä, silloin kompostoria voi herätellä asettelemalla jätteiden päälle kuumalla vedellä täytettyä pulloja tai kanistereita.

Tämän jälkeen kompostorin päälle laitetaan lämpökansi, joka usein tulee kompostorin mukana. Kannen voi myös tehdä itse vaikkapa styroksista.

– Mutta kuumaa vettä kompostoriin ei kannata kaataa. Se lämmittää vain vähän aikaa ja sitten jäätyy, Sukari-Laivoranta varoittaa.

Kompostia voi herätellä myös kaupasta saatavalla kompostiherätteellä. Toinen hyvä aine on urea.

– Pikkulapsiperheessä voi tyhjentää pissapotan kompostoriin. Se on paras sulate, Sukari-Laivoranta sanoo.