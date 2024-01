Hovioikeudenkäynti kulttuurineuvos Veijo Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä alkoi

Helsingin hovioikeudessa alkoi tiistaina pääkäsittely kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarin, 81, ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä. Asiassa järjestettiin valmisteluistunto marraskuussa, jolloin syyttäjä kertoi vaativansa Baltzarille vähintään kymmenen vuoden vankeusrangaistusta.

Käräjäoikeus hylkäsi helmikuussa 2022 kaikki syytteet jutussa. Baltzar kiistää edelleen kaikki syytteet.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä sanoi STT:lle ennen pääkäsittelyn alkamista, että syyttäjän keskeiset väitteet ja vaatimukset ovat pysyneet muuttumattomina.

– On luotu kulttimaiset ihmisarvoa loukkaavat olosuhteet. Vaikka teatterissa jokin olisi hyväksyttävää ohjaajan käytöstä, mutta kun se viedään kotiin, tilanne on toinen. On käytetty sekä seksuaalisesti hyväksi että teetetty pakkotyön omaisesti töitä.

Jutussa on seitsemän asianomistajaa eli uhria, jotka olivat epäiltyjen rikosten aikaan 15–36-vuotiaita. Väitettyjen rikosten tekoaika ulottui vuodesta 2004 vuoteen 2019.

Syyttäjän mukaan Baltzar oli houkutellut tyttöjä ja nuoria naisia asumaan kanssaan ja kontrolloinut heidän elämäänsä. Syyttäjä sanoo, että Baltzar käytti hyväkseen asianomistajien riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa ja otti nämä määräysvaltaansa. Baltzaria syytetään myös useista raiskauksista.

Puolustus: Kommuunimaista yhteisasumista

Sipilän mukaan syytteet hylännyt käräjäoikeus epäonnistui syytteessä mainittujen tekojen arvioimisessa kokonaisuutena.

– Tällaisessa tapauksessa runsasta näyttöä pitäisi arvioida kokonaisuutena eikä yksittäisinä pieninä palasina. Siinä on menty pitkälti metsään.

Baltzarin asianajaja Jussi Sarvikivi sanoo, että puolustuksen mukaan käräjäoikeuden ratkaisu oli huolellisesti perusteltu ja oikea. Puolustuksen mukaan toiminnassa on ollut kyse tiiviistä teatteri- ja kulttuuriyhteisöstä. Osa ihmisistä on asunut Baltzarin kanssa samoissa asunnoissa kommuunimaisesti, Sarvikivi sanoo.

– Kyse ei ole ollut sen enempää kultista kuin lahkostakaan.

Hovioikeus ilmoitti ennalta, että pääkäsittely käydään suljetuin ovin. Myös oikeudenkäyntiasiakirjat on pääosin salattu.

Käräjäoikeus: Ei näyttöä alistamisesta

Käräjäoikeus katsoi, että väitetyt rikokset jäivät näyttämättä. Käräjäoikeus katsoi, ettei Baltzarin voitu katsoa ottaneen asianomistajia määräysvaltaansa yksin sillä perusteella, että he asuivat hänen kanssaan. Oikeuden mukaan näyttämättä jäi myös, että Baltzar olisi alistanut asianomistajia. Oikeus katsoi, etteivät nämä olleet syyttäjän väittämällä tavalla Baltzarista riippuvaisia.

Käräjäoikeuden mukaan asianomistajat olivat siivonneet ja remontoineet asunnoissa, joissa asuivat, tai remontoineet Baltzarin hankkimia mökkejä. He olivat myös tehneet töitä Baltzarin yhdistyksissä sekä osallistuneet teatteriproduktioihin. Jotkut asianomistajista olivat oikeuden mukaan auttaneet Baltzaria hieromalla tätä ja leikkaamalla tämän kynsiä.

Raiskaussyytteissä pääasiallinen näyttö olivat asianomistajien kertomukset. Käräjäoikeuden mukaan niiden tueksi ei esitetty riittävästi muuta näyttöä tai kertomuksen luotettavuutta muuten tukevia seikkoja.

