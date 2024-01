Huomenna hieman helpottaa – pörssisähkön hinta kalleimmillaan noin 37 senttiä kilowattitunnilta

Pörssisähkön hinta laskee lauantaina reilusti perjantaista, mutta kuluttajilta toivotaan silti malttia. Halpaa sähkö ei lauantainakaan ole. Lauantaina pörssisähkön hinta on kalleimmillaan 37,20 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta on 21,16 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan sähkön hinta on kello 17–18.

Perjantaina pörssisähkön hinta on huidellut yli kahdessa eurossa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Tuomas Rauhala sanoo, että sähkön pörssihinta laskee lauantaina monestakin syytä.

– Viimeisen vuorokauden aikana on saatu useita vikaantuneita tai muuten käytöstä poissa olleita voimalaitoksia takaisin Suomessa käyttöön, Rauhala sanoo.

Lisäksi hintaan vaikuttaa hänen mukaansa se, että huomenna on viikonloppu ja pyhäpäivä, jolloin kysyntä laskee tai ei ainakaan merkittävästi nouse.

– Markkinatilanne matalamman hinnan muodostumisen suhteen siis parani merkittävästi.

Rauhalan mukaan erittäin kireän pakkasen takia sähköä kuitenkin käytetään selvästi enemmän kuin tavallisena talvilauantaina. Lisäksi sähkön hinnan lasku perjantaista kasvattaa Rauhalan mukaansähkön kulutusta.

– Lämmitystarve on varmasti tämän päivän aikana kasvanut merkittävästi, ja sitä tullaan viikonlopun halvemman sähkön avulla paikkaamaan.

Rauhala kehottaa kansalaisia käyttämään sähköä mahdollisuuksien mukaan harkiten ja ohjaamaan sähkön käyttöä vuorokauden halvimmille tunneille.

Matalimmillaan lauantaina sähkönhinta on aamuyöllä kello 3–4, jolloin sähkö maksaa 13,72 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Perjantaina noustiin ennätyshintoihin

Suuri kulutus on johtunut pääosin poikkeuksellisen kylmänä jatkuneesta pakkassäästä.

Fingrid oli kuitenkin varautunut perjantain kulutusennusteessaan pahempaan. Ennätyskallis sähkön pörssihinta näyttää hillinneen kulutusta.

– Sähkönkulutus joustaa tänään. Poikkeuksellisen korkealla hinnalla on siihen varmasti merkittävä vaikutus, Rauhala sanoo.

– Tiputusta on lähes 800 megawattia. Se vastaa melkein Olkiluoto 1:n tai 2:n tuotantotehoa.

Pörssisähkön tuntihinnat arvonlisäveroineen ovat olleet tänään aamukuuden ja iltayhdeksän välillä halvimmillaankin yli euron tasolla. Edellisten 12 kuukauden keskimääräinen verollinen tuntihinta on seitsemän senttiä kilowattitunnilta, ilmenee muun muassa Pörssisähköä.fi-sivuston tiedoista. Sivusto käyttää lähteenään sähköpörssi Nord Poolin dataa.

Fingridin järjestelmistä pörssisähkön aiemmat hintatiedot löytyvät valmiina vuoteen 2007 saakka, kertoi sähkömarkkinoiden asiantuntija, yksikön päällikkö Maarit Uusitalo STT:lle torstaina.

Hänen mukaansa yhtä kovia hintoja kuin perjantaina ei pikaisella etsimisellä löytynyt, kun Fingrid selvitti asiaa torstaina.

Kulutus lähellä ennätyslukemia

Sekä työ- ja elinkeinoministerio (TEM) että Fingrid pyysivät torstaina ihmisiä hillitsemään sähkönkulutustaan varsinkin perjantaiaamun ja -illan huipputunneilla. Perjantaiaamun kulutuspiikin aikaan kello seitsemän ja yhdeksän välillä sähkönkulutus liikkui yli 14 000 megawatissa.

Aiemmin tällä viikolla Suomessa saavutettiin kuluvan talven kulutusennätys, kun sähkön käyttö Suomessa nousi enimmillään yli 14 500 megawatin tasolle.

Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys on vuodelta 2016. Tuolloin sähkönkulutus nousi 15 105 megawattiin tunnissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ennätyslukemia voidaan kolkutella Suomessa nytkin. Torstaina julkaistun ministeriön tiedotteen mukaan erittäin poikkeuksellinen pakkaskausi nostaa sähkön huippukulutuksen hetkittäin liki 15 000 megawattiin.

Kaiken kaikkiaan Suomessa tuotettiin perjantaiaamuna yli 2 000 megawattia sähköä vähemmän kuin sitä kulutettiin. Fingridin arvion mukaan pitkittynyt pakkasjakso pitää sähkön kulutuksen suurena loppuviikon ajan.

Kantaverkkoyhtiö kuitenkin arvioi, että Suomen sähköjärjestelmän tila on suuresta kulutuksesta huolimatta vakaa ja sähköä riittää toistaiseksi. Kotimaista sähköntuotantoa täydennetään tuonnilla pääasiassa Ruotsista ja Virosta.

Perjantaina Viron tuonti tosin notkahti noin reiluksi puoleksitoista tunniksi, kun yksi Suomen ja Viron välisistä siirtoyhteyksistä irtosi verkosta.

Fingridin mukaan EstLink 1 -niminen yhteys irtosi hieman ennen puolta kahtatoista aamupäivällä normaalin vikatilanteen takia. Siirtoyhteys saatiin takaisin käyttöön iltapäivällä kello yhden aikaan.

Yhteyden irtoamisella ei ollut Fingridin mukaan merkittävää vaikutusta Suomen sähköjärjestelmään ja sähkön riittävyyteen.

Katkenneen yhteyden tehonsiirto oli irtoamishetkellä 50 megawattia Virosta Suomeen. Kaikkiaan Virosta Suomeen tuotavan sähkötehon määrä oli perjantaina puoli kahdelta iltapäivällä noin 500 megawattia.

Valmiustaso oli koholla

Kantaverkkoyhtiö Fingrid nosti torstaina valmiuttaan kasvaneen sähkönkulutuksen vuoksi. Valmiustason nosto kuitenkin purettiin perjantaina, Fingrid kertoi kello 16 julkaistussa tiedotteessaan. Taustalla oli tilanteen normalisoituminen ja odotukset sähkön hyvästä riittävyydestä.

Rauhalan mukaan valmiuden nosto tarkoitti käytännössä parempaa reaktionopeutta vikatilanteisiin.

– Pitkän pakkasjakson aikana yhä isompi osa Suomen sähköntuotannosta ja tuontikapasiteetista tarvitaan normaalin käytön kattamiseen, Rauhala sanoo.

– Näin ollen kapasiteettia on vähemmän käytössä vikatilanteiden varalta. Lisäksi sähköverkoissa on nyt ollut yksittäisiä vikoja.

Rauhalan mukaan Fingridin on tällaisessa tilanteessa varmistettava, että henkilöstöä ja palvelutoimittajia on nopeasti saatavilla, jos sähköjärjestelmä vikaantuu. Apua voidaan tarvittaessa pyytää vaikkapa naapurimaista.

– Tällaista reaktiovalmiutta valmiuden nostolla tavoitellaan, Rauhala kertoo.

Muun muassa Keravalla Uudellamaalla ja Pirkkalassa Pirkanmaalla oli torstai-iltana tuhansia ihmisiä ilman sähköä vikatilanteiden vuoksi.

Hintojen taustalla useita syitä

Yksikön päällikkö Uusitalon mukaan perjantain huippukorkeiden hintojen taustalla on useita syitä. Ensinnäkin pitkittynyt erittäin kireä pakkasjakso johtaa siihen, että rakennusten lämmittämiseen kuluu tavallista enemmän energiaa.

Toisekseen Suomessa ei ole tarpeeksi omaa sähköntuotantoa kattamaan näin korkeita kulutuspiikkejä.

Lisäksi niin Suomen kuin muiden Pohjoismaiden tuulivoimatuotannon ennustetaan vähentyvän viikonloppuna. Kaiken kukkuraksi muutamat kotimaiset voimalaitokset ovat poissa pelistä rikkoutumisten vuoksi.

Sähköpörssi Nord Pooliin tehtyjen markkinailmoitusten mukaan poissa käytöstä olleiden Helsingin Vuosaaren laitosten on määrä palata käyttöön perjantai-iltana kello yhdeksän jälkeen. Käyttöönotto on viivästynyt aiemmasta ilmoituksesta, jonka mukaan laitosten oli tarkoitus palata käyttöön jo kahdelta iltapäivällä.

Seinäjoen voimalaitos Etelä-Pohjanmaalla puolestaan on palaamassa käyttöön kello yhden aikaan ensi yönä.

Vaasassa sijaitseva Vaskiluodon voimala on niin ikään palaamassa täyteen tehoonsa ensi yönä. Voimalassa on käynnissä suunniteltu huoltokatko, joka alkoi 27. joulukuuta.

Työryhmä: Eetu Halonen, Hannu Toivonen, Markku Uhari, Viivi Salminen.

Työryhmä