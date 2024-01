Huomenna vähän helpottaa – pörssisähkön hinta kalleimmillaan 37,20 senttiä kilowattitunnilta

Huomenna pörssisähkön hinta on kalleimmillaan 37,20 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta on huomenna 21,16 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan sähkön hinta on kello 17–18.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Pörssisähköllä tarkoitetaan sähköä, jonka hinta vaihtelee joka tunti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pörssisähkön hinta määräytyy Pohjoismaiden sähköpörssissä Nord Poolissa.

Sähkön tuottajat ja ostajat aloittavat kaupankäynnin kello 13, ja seuraavan päivän hinnat ovat tiedossa noin kello 14.15 mennessä.

Tänään sähkön tuntihinta on yli kahdessa eurossa kilowattitunnilta iltapäiväkolmen ja iltakahdeksan välillä. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköä riittää tiukasta tilanteesta huolimatta.

Hurja hinta näyttää hillinneen kulutusta

Suomen sähkönkulutus on pyörinyt korkeissa lukemissa perjantaina. Suuri kulutus on johtunut pääosin poikkeuksellisen kylmänä jatkuneesta pakkassäästä.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid oli kuitenkin varautunut perjantain kulutusennusteessaan pahempaan. Ennätyskallis sähkön pörssihinta näyttää hillinneen kulutusta.

– Sähkönkulutus joustaa tänään. Poikkeuksellisen korkealla hinnalla on siihen varmasti merkittävä vaikutus, sanoo johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä STT:lle.

– Tiputusta on lähes 800 megawattia. Se vastaa melkein Olkiluoto 1:n tai 2:n tuotantotehoa.

Pörssisähkön tuntihinnat arvonlisäveroineen ovat tänään aamukuuden ja iltayhdeksän välillä halvimmillaankin yli euron tasolla.

Tuntihinta nousee yli kahteen euroon kilowattitunnilta iltapäiväkolmesta iltakahdeksaan. Koko vuorokauden keskihinta on reilun euron kilowattitunnilta.

Fingridin järjestelmistä pörssisähkön aiemmat hintatiedot löytyvät valmiina vuoteen 2007 saakka, kertoi sähkömarkkinoiden asiantuntija, yksikön päällikkö Maarit Uusitalo STT:lle torstaina.

Hänen mukaansa yhtä kovia hintoja kuin perjantaina ei pikaisella etsimisellä löytynyt, kun Fingrid selvitti asiaa torstaina.

Viivi Salminen, Eetu Halonen