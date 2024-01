Hyytävä pakkanen ryydittää äänestystä Iowan esivaaleissa, Trump uhkuu voitonvarmuutta

Iowalaiset suuntaavat maanantaina antamaan äänensä republikaanien esivaaleissa hyytävissä olosuhteissa. Esimerkiksi osavaltion pääkaupunkiin Des Moinesiin on ennustettu noin 20 asteen pakkaslukemia, joita pahentavat kuitenkin tuuliset olosuhteet. Purevan pakkasen varoitus on voimassa lähes koko osavaltiossa.

Vaaliuurnat avautuvat osavaltiossa iltaseitsemältä paikallista aikaa. Äänestäjien täytyy olla äänestyspaikoillaan viimeistään tuohon kellonaikaan, eikä ennakkoäänestystä sallita kuin joillekin asevoimien jäsenille.

Entinen presidentti Donald Trump lähtee Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Maria Lindénin mukaan kisaan selkeänä ennakkosuosikkina. Trumpin kampanjan toiveena on, että Trump saisi yli 50 prosenttia äänistä.

– He voisivat tällöin ikään kuin luoda mielikuvaa, että tämä on jo selvä peli, ja Trump voittaa riippumatta siitä, montako ehdokasta hänellä on vastassaan.

Katseita kannattaa kääntää myös Yhdysvaltain entisen YK-suurlähettilään Nikki Haleyn suuntaan. Ei nimittäin ole Lindénin mukaan poissuljettua, etteikö Haley voisi tulla toiseksi kohtalaisella äänisaaliilla.

– Jos hän tässä onnistuu, on se hänen kampanjalleen todella hyvä alku. Jos hän ei onnistu, ei se ole hänelle katastrofi, joskin se voi vaikeuttaa hänen jo valmiiksi kapeaa polkuaan vaalivoittoa kohti.

DeSantisin totuuden hetki

Kannatuskyselyissä kolmantena olevalle Floridan kuvernöörille Ron DeSantisille Iowa on Lindénin mukaan kohtalonhetki. DeSantis on nimittäin laittanut likoon suuresti sekä aikaa että rahaa, jotta hän voittaisi osavaltiossa. Politicon mukaan häntä tukevat tahot ovat käyttäneet yli 30 miljoonaa dollaria yksistään tv-mainontaan osavaltiossa. Haleyn kohdalla luku on hivenen vähemmän ja Trumpin puolestaan noin 11 miljoonaa.

– DeSantis on nähnyt, että voitto Iowassa todella nostattaisi hänen kampanjaansa, koska hänen suosionsa on ollut koko ajan laskusuunnassa.

Jos DeSantis päätyisi kolmannelle sijalle Haleyn taakse, ovat jotkin yhdysvaltalaiset analyytikot olleet Lindénin mukaan sitä mieltä, ettei kuvernöörin kannattaisi jatkaa kampanjaansa, eikä asettua edes ehdolle neljän vuoden päästä.

– DeSantisilla on tietyssä mielessä eniten hävittävää. Toki Trumpillakin on paljon hävittävää, jos Haley olisikin tiivisti hänen kannoillaan, koska se muuttaisi tähän mennessä muodostunutta mielikuvaa Trumpin johdon ylivoimaisuudesta.

Mielikuvan jonkinasteiseen murenemiseen riittäisi Lindénin mukaan se, että Haley saisi 25–28 prosenttia äänistä, jos Trumpin äänisaalis olisi noin 45 prosenttia.

Kolmikon ulkopuolisilla heiveröiset mahdollisuudet

Kärkikolmikon ulkopuolella olevien ehdokkaiden, Arkansasin entisen kuvernöörin Asa Hutchinsonin ja liikemies Vivek Ramaswamyn, merkityksellisyys on Lindénin mukaan häviävän vähäistä. Ramaswamy voi toki elätellä vielä toiveita siitä, että Trump joutuisi syystä tai toisesta jättäytymään pois kisasta.

– Ramaswamy ehkä ajattelee, että tässä tilanteessa hänen hetkensä voi koittaa. Hutchinsonilla tällaista tilannetta ei ole, koska hän on nimenomaan Trumpia vastustava ehdokas. Hän ei siinäkään tapauksessa nousisi kilpaan mukaan.

Trump on ollut jo kuukausia osavaltion mielipidekyselyiden kärjessä noin 50 prosentin kannatuksella. Haleyn kannatus on mielipidemittausten keskiarvoja seuraavan Real Clear Politics -sivuston mukaan ollut liki 19 prosenttia ja DeSantisin puolestaan 15,5 prosenttia. Valtakunnallisella tasolla Trumpin kannatus on ollut hieman yli 60, Haleyn 12 ja DeSantisin vajaat 11 prosenttia.

Useat rikos- ja siviilikanteet eivät ole tehneet Trumpin kannatukseen lovea huolimatta niiden historiallisesta statuksesta.

Iowa ja New Hampshire luovat mielikuvia voittajista

Iowa vetää katseita puoleensa juuri sen takia, että se on osavaltio, joka käynnistää republikaanien esivaalikauden. Iowassa ei kuitenkaan järjestetä esivaaleja vaan vaalikokoukset, mistä johtuvat muun muassa tiukat kellonaikarajoitukset äänien antamiselle.

Ensimmäisenä oleminen tarkoittaa, että Iowasta on tullut yhdessä New Hampshiren kanssa eräänlainen esivaaliprosessin tuuliviiri ja ehdokkaiden kohtalonnäyttäjä: näissä osavaltioissa heikosti menestyneet ehdokkaat ovat usein jättäytyneet kisasta pois. New Hampshiren esivaalit järjestetään ensi viikolla.

– Yhdysvalloissa selvästi on olemassa ilmiö, jossa ihmiset tykkäävät olla voittajan puolella. Nämä kaksi ensimmäistä kisaa yhteenlaskettuna ovat hyvin merkittäviä mielikuvan muokkauksen kannalta. Eli ketä ehdokkaita pidetään ylipäätään sellaisina, joilla on mahdollisuuksia menestyä ja ketä sellaisina, joilla ei ole.

Yhdysvaltalaiset äänestäjät alkavatkin Lindénin mukaan tehdä näiden kahden osavaltion tulosten jälkeen enemmänkin johtopäätöksiä ehdokkaista.

Yksi merkittävä lisäero esivaalien ja vaalikokousten välillä on, että jälkimmäisiä hallinnoivat ja järjestävät puolueet. Esivaalien täytyy noudattaa liittovaltion lakeja, mikä tarkoittaa muun muassa tiettyä esteettömyyden tasoa.

Washington Post -lehden mukaan vaalikokouksiin ei esimerkiksi ole tarjolla järjestettyjä kuljetuksia, mikä voi pitkien etäisyyksien Iowassa syödä osaltaan ihmisten äänestysintoa.

Pakkassään ja purevan tuulen vaikutukset äänestäjien intoon osallistua puoluekokouksiin ovat Lindénin mukaan kysymysmerkkejä. Trumpinkaan riveissä kaikki eivät ole intohimoisia äänestäjiä, joten on epäselvää, miten sääolosuhteet muokkaavat ihmisten haluja suunnata äänestyspaikoille.

– Yhtä, selkeää vastausta kysymykseen sään vaikutuksista ei ole.

Ilmo Ilkka