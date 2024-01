Ilman investointeja Salosta tulee veikkojen kaupunki

Yhdeksänkymppinen Veikko Korkeamäki antoi viikonloppuna kasvot kauhukuvalle, jota moni talonomistaja Salon seudullakin pelkää. Leskeksi jäänyt Korkeamäki on yrittänyt pitkään myydä perheen omakotitaloa Salossa, mutta ostajaa ei löydy (SSS 13.1.).

Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon siitä, miten kaupungistuminen jättää syrjäseudut tyhjiksi ja syö haja-asutusalueiden kiinteistöjen arvon. Mutta nyt ei ole kyse enää maaseudun tönöistä. Korkeamäen talo sijaitsee Salon keskustan liepeillä. Se on perheasunto, jonka kiinteistönvälittäjä kehuisi olevan palvelujen äärellä ja hyvien yhteyksien päässä.

Vuonna 1969 valmistunut talo on toki päivittämisen tarpeessa, mutta toimiva ja peruskuntoinen perheasunto. Sellaisen ei tietenkään pitäisi jäädä vaille ostajaa.

Salkkari kertoi joulukuussa, että pankit katsovat entistä tarkemmin lainaehtoja rahoittaessaan vanhojen omakotitalojen kauppoja (SSS 12.12.). Remonttikustannukset ovat ensin koronan ja nyttemmin inflaation myötä nousseet, vaikka esimerkiksi puutavatan hinta laskikin roimasti viime vuonna. Vanhaan taloon tehtävät investoinnit on laskettava tarkkaan.

Oma koti on silti edelleen useimman suomalaisen suurin sijoitus. Meillä on totuttu siihen, että asuntojen hinnat nousevat tasaisesti. Ikääntyminen ja arvonnousu kompensoivat toisiaan. Korkeamäkikin rakensi kodin pellonviereen, mutta pääsee myymään taloa keskeltä kaupunkia. Elämänmittainen sijoitus valuu kuitenkin hukkaan, jos sitä ei pysty realisoimaan.

Salossa on viime vuosina kannettu huolta kaupungin ja lähiseudun vetovoimasta ja elinvoimasta. Tällainen puhe jää helposti epämääräiseksi. Korkeamäen tapaus on konkreettinen esimerkki siitä, mistä on kyse.

Pankki tai ostajat eivät pohdi ainoastaan remontteja. Molempien pitää uskoa siihen, että asunto tietyssä paikassa menee kaupaksi myös joskus uudelleen. Moni asia Salossa puhuukin sen puolesta: Työllisyys on verrattain hyvä, palvelut ja talouskin ovat kunnossa.

Mutta mikä on Salon suunta? Onko Salosta rakentumassa entistä kiinnostavampi vai taantuva asuinpaikka? Ilmeisesti alhainen velka-aste ei riitä houkuttamaan muuttajia kaupunkiin. Tarvitaan panostuksia tulevaisuuteen.

Olisi kovin yksioikoista sanoa, että rakentakaa se Tunnin juna, jotta Veikon talo menisi kaupaksi. Eikä se välttämättä olisi tottakaan. Mutta jättämällä radat, koulut ja urheilupaikat rakentamatta voidaan ainakin varmistaa, että veikkoja tulee kaupungissa riittämään.