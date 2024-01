Somerolaiskylän pelloille saattaa nousta aurinkovoimala jo ensi vuonna – lähes 50 hehtaarin alueelle tulisi noin 70 000 aurinkopaneelia

Energiayhtiö Ilmatar suunnittelee merkittävän aurinkovoimalan rakentamista Someron Vilukselan kylään. Aurinkovoimalan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana ja valmista pitäisi olla ensi vuonna.

– Voimalan arvioidaan tuottavan sähköä 40 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin

2 000 omakotitalon sähkönkulutusta. Aurinkopaneeleita 48 hehtaarin alueelle tulee noin

70 000, Ilmatar Energy Oy:n hankekehityspäällikkö Helena Arola taustoittaa.

Ilmatar on keskittynyt aiemmin vahvasti tuulivoimaloiden rakentamiseen. Yksi sellainen löytyy Someron Palmasta. Nyt Ilmatar on käynnistänyt runsaasti aurinkovoimahankkeita.

Miksi juuri Someron Viluksela?

– Alueella on hyvät auringonsäteilymäärät, tasainen maaperä, joka on rakennettavuudeltaan hyvä. Myös sähköverkkoon liittämisen kannalta alue on hyvällä paikalla, sillä Fingridin voimajohdot sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä aurinkovoimalasta, Arola kertoo.

Aurinkovoimala nousisi peltoalueelle.

– Kyseessä on yksityisten maanomistajien omistamat maat. Heidän kanssaan on tehty maanvuokrasopimukset.

Hankkeen lupamenettely alkoi viime vuoden lopulla.

– Suunnittelutarveratkaisuhakemus ja rakennuslupahakemus on jätetty Someron kaupungille ennen joulua. Parhaillaan on menossa suunnittelutarveratkaisun kuulemisaika. Sen jälkeen päätöksentekoprosessi lähtee eteenpäin.

Arolan mukaan ympäristön kannalta mitään yllätyksiä ei pitäisi tulla hankkeen tielle.

– Konsulttitalo Afry on käynyt aluetta läpi ja tarkastellut soveltuvuutta. Selvityksessä ei ollut mitään mikä estäisi hankkeen tai löytynyt mitään, mille muodostuisi merkittävää haittaa hankkeesta, Arola kertoo.

Ilmattarella on menossa Salon seudulla myös kaksi muuta aurinkovoimalahanketta, toinen on Kosken Verhonkulmalla ja toinen Kemiönsaaren Torsbölessä.