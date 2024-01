Isoisä ammuttiin lastenlastensa edessä Kokkolassa – nyt juttu käsitellään kokonaan uudelleen, koska lautamies nukahteli murhaoikeudenkäynnissä

Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkoi keskiviikkona poikkeuksellinen oikeudenkäynti, kun jo kertaalleen käräjillä istuttu murhajuttu otettiin uudestaan käsittelyyn.

Syytteissä on kyse tapauksesta, jossa mies ammuttiin kuoliaaksi kerrostalon pihalla Kokkolassa viime vuoden huhtikuussa. Ensimmäisessä käräjäkäsittelyssä yksi mies tuomittiin murhasta elinkautiseen ja toinen avunannosta kymmenen vuoden vankeuteen.

Vaasan hovioikeus hylkäsi loppuvuodesta käräjätuomion ja palautti jutun uuteen käsittelyyn. Syynä oli, että ensimmäisessä käräjäkäsittelyssä toinen oikeuden lautamiehistä oli nukkunut osan ajasta.

Murhasyytettä käsiteltiin tuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Syytetyt valittivat hovioikeuteen ja vaativat uutta käräjäkäsittelyä, koska heidän mukaansa toinen lautamiehistä oli ollut ”heikossa kunnossa” ja nukkunut suurimman osan pääkäsittelystä.

Syytetyt avustajineen osallistuivat pääkäsittelyyn videoyhteydellä, joten he eivät nähneet lautamiestä eivätkä voineet puuttua tilanteeseen. He kertoivat, että lautamiehen nukkuminen oli tullut ilmi vasta pääkäsittelyn jälkeen. Tosin heidän mukaansa myös käsittelyn aikana oli kuulunut ”kuorsausta muistuttava ääni”, jonka he epäilivät liittyvän nukkuneeseen lautamieheen.

Syyttäjä ei kuullut kuorsausta

Käräjäoikeuden antaman selvityksen mukaan pääkäsittely oli aloitettu puheenjohtajan ja kahden lautamiehen kokoonpanossa, mutta sitten toiselle lautamiehistä oli tullut este. Esteen perusteena oli nukkuminen tai nukahtaminen käsittelyssä. Asia oli lopulta ratkaistu vain puheenjohtajan ja yhden lautamiehen kokoonpanolla.

Syyttäjä vastusti asian palauttamista käräjäoikeuteen. Hänen mukaansa lautamiehellä oli välillä silmät kiinni ja välillä tämä nojasi kasvojaan käteensä. Syyttäjä ei kuitenkaan ollut havainnut lautamiehen kuorsaavan.

Hovioikeus katsoi, että lautamiehen nukkuminen vaaransi merkittävällä tavalla oikeudenkäyntiin osallistuvien henkilöiden oikeusturvaa sekä myös yleistä luottamusta tuomioistuimeen. Hovioikeuden mukaan asiassa oli tapahtunut menettelyvirhe, kun pääkäsittelyä oli jatkettu selvittämättä tilannetta ja jatkamisen edellytyksiä osallisten kanssa.

10- ja 12-vuotiaat lapset paikalla

Oikeusjutussa on kyse tapahtumista kokkolalaisen kerrostalon pihalla viime vuoden huhtikuun alussa.

Ensimmäisessä käräjätuomiossa oikeus katsoi, että murhasta tuomittu nelikymppinen mies oli ampunut autosta revolverilla kohti kerrostalon pihalla olleita ihmisiä, joista yhtä hän oli luullut riitakumppanikseen. Laukaus osui sivullista miestä päähän, ja uhri kuoli tapahtumapaikalle.

Käräjäoikeus katsoi, että ampuja oli tappanut uhrin tahallaan. Sillä ei ollut oikeuden mukaan merkitystä, että laukaus osui sivulliseen. Mies tuomittiin myös vaaran aiheuttamisesta, koska paikalla olivat ampumisen aikaan myös toinen sivullinen mies sekä uhrin 10- ja 12-vuotiaat lapsenlapset.

Mies katsoi syyllistyneensä törkeään kuolemantuottamukseen. Hän sanoi, että tarkoituksena oli säikäyttää riitakumppani, ei osua keneenkään.

Avunannosta tuomittu mies oli käräjäoikeuden mukaan muun muassa kuljettanut ampujan tekopaikalle Kokkolaan sekä avannut auton ikkunat mahdollistaakseen ampumisen.

Maria Rosvall