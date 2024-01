Israel sallii YK:n arviointiryhmän pääsyn Gazan kaistan pohjoisosiin, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri

Israel sallii YK-ryhmän lähettämisen Gazan kaistan pohjoisosiin, jotta ryhmä voi tehdä arvionsa palestiinalaisten paluusta alueelle, kertoi Israelissa vieraileva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tiistaina.

– Nyt kun Israelin hyökkäys siirtyy pienemmän intensiteetin vaiheeseen ja Israelin armeija vähentää joukkojaan siellä, olemme sopineet suunnitelmasta, jonka mukaan YK toteuttaa arviointitehtävän. Sen tarkoituksena on määritellä, mitä on tehtävä, jotta alueelta lähteneet palestiinalaiset voivat turvallisesti palata pohjoiseen, Blinken sanoi.

Blinken muistutti myös, että Gazaan on saatava nopeasti lisää ruokaa, vettä ja lääkkeitä ja niiden jakelua alueen sisällä on tehostettava.

Gazan sota on niin ikään Blinkenin mukaan vaatinut aivan liikaa siviiliuhreja, varsinkin lapsia.

Blinkenin mukaan Israelin on lakattava tekemästä tyhjäksi palestiinalaisten yrityksiä omaan hallintoonsa.

– Israelin tulee olla niiden palestiinalaisjohtajien kumppani, jotka haluavat johtaa kansaansa. Israelin on myös lopetettava sellaiset toimet jotka tekevät tyhjiksi palestiinalaisten kyvyn hallita tehokkaasti, ulkoministeri vaati.

Blinken kehotti vähentämään siviiliuhreja

Ulkoministeri Blinken kehotti jälleen Israelia välttämään enempää siviilien vahingoittamista Gazassa, kertoi ulkoministeriön edustaja. Blinken tapasi tiistaina Israelissa muun muassa pääministeri Benjamin Netanjahun.

– Ulkoministeri vahvisti Israelin oikeuden estää sen, etteivät lokakuun 7. päivän terrori-iskun tapahtumat toistu. Samalla ulkoministeri kuitenkin tähdensi, että on tärkeää välttää enempää siviilien vahingoittamista ja suojella Gazan siviili-infrastruktuuria, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Matthew Miller.

Tulevaisuuden tavoitteena tulee Blinkenin mukaan olla kestävä rauha niin Israelille kuin koko alueelle, mikä pitää sisällään myös palestiinalaisvaltion toteutumisen, Miller sanoi.

Yli kolme kuukautta kestäneen sodan aikana Gazassa on kuollut äärijärjestö Hamasin valvoman alueen terveysministeriön mukaan pitkälle yli 23 000 ihmistä.

Israel aloitti massiiviset iskunsa Gazan kaistalle lokakuun alussa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israelin puolelle, surmasivat Israelin mukaan yli 1 100 israelilaista ja ottivat noin 250 panttivankia.

Israel: Gazassa alkamassa uusi vaihe

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi jo maanantaina neuvotelleensa Israelin hallituksen kanssa israelilaissotilaiden vähentämisestä Gazassa.

Israelin armeija on kertonut saaneensa Gazan pohjoisosan lähes täysin haltuunsa. Gazan kaistan pohjoispuolella on yhä islamistitaistelijoita ja aseita, mutta heidän taistelu- ja järjestäytymiskykynsä on armeijan mukaan jo heikentynyt Israelin operaatioiden seurauksena.

Armeijan mukaan sodassa on nyt alkamassa uusi vaihe, jossa Israel keskittyy laajamittaisten operaatioiden sijasta täsmäiskuihin.

New York Times -lehden mukaan Israelin armeijan edustaja Daniel Hagari sanoi uudessa vaiheessa käytettävän vähemmän sotilaita ja tehtävän harvempia ilmaiskuja. Hagarin mukaan armeija on jo vuodenvaihteen jälkeen aloittanut joukkojensa vähentämiseen.