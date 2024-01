Israelin kiivaat iskut Gazan kaistan eteläosiin jatkuivat

Israel jatkoi torstain vastaisena yönä kiivaita ilmaiskuja ja kranaattitulitusta Gazan kaistalle. Äärijärjestö Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriön mukaan ainakin 93 ihmistä sai surmansa, heistä 16 yksittäisessä iskussa Rafahissa sijaitsevaan taloon.

Israelin puolustusministerin Yoav Gallantin mukaan armeijan iskujen kohteena oli erityisesti Khan Yunisin kaupunki, missä on hänen mukaansa edelleen Hamasin johtoon kuuluvia henkilöitä.

Nuseiratin pakolaisleirissä asuva Hassan Gebril Franjee kertoi kotinsa tuhoutuneen iskuissa.

– Toivon, että he lopettaisivat, koska tilanteemme on epätoivoinen. Nuoruutemme on mennyttä, koko elämämme on mennyttä, Franjee sanoi.

Rafahiin toimitetaan lääkkeitä

Qatarin ulkoministeriön edustaja Majed al-Ansari kirjoitti myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä, että Qatarin välityksellä neuvotellun sopimuksen nojalla luvatut lääkkeet ja humanitaarinen apu on saatu Gazaan.

Yhteensä 61 tonnia Qatarin ja Ranskan tarjoamaa apua toimitetaan sairaalaan Rafahiin, mistä Punainen Risti jakaa sen eteenpäin. Mukana on lääkkeitä, jotka on tarkoitettu palestiinalaisten äärijärjestöjen sieppaamille israelilaisille panttivangeille.

Äärijärjestöt sieppasivat noin 250 panttivankia hyökätessään Israeliin pitkälti yli kolme kuukautta sitten. Osa on sittemmin vapautettu tai kuollut, mutta yli sadan uskotaan edelleen olevan äärijärjestöjen vankeina.

Hyökkäyksessä kuoli Israelin viranomaisten mukaan yli 1 100 ihmistä, valtaosin siviilejä.

Hamasin valvoman Gazan terveysministeriön mukaan Israelin hyökkäyksessä ja ilmaiskuissa Gazaan on kuollut yli 24 400 ihmistä, joista enemmistö on siviilejä. Israelin armeijan mukaan liki 200 sotilasta on kuollut Gazan sodassa.

Olosuhteet Gazassa kauheat, kuvailee WHO:n virkamies

Olosuhteet Gazan vielä toiminnassa olevissa sairaaloissa ovat kauheat, kuvailee Maailman terveysjärjestö WHO:n virkamies. Hänen mukaansa potilaat odottavat sairaaloissa kuolemaa merkittävien henkilöstö- ja tarvikepuutteiden vuoksi.

Viisi viikkoa Gazan kaistalla viettänyt ensihoitoryhmän koordinaattori Sean Casey kertoo nähneensä joka päivä vakavista palovammoista tai avomurtumista kärsiviä sairaalapotilaita, jotka joutuivat odottamaan hoitoon pääsyä tuntien tai päivien ajan.

Alueella oli ennen Israelin viime kuukausien ilmaiskuja ja hyökkäyksiä 36 sairaalaa, joista vain 16 on enää toimintakunnossa. Casey vieraili itse kuudessa gazalaissairaalassa.

– Olen henkilökohtaisesti nähnyt terveydenhuoltojärjestelmän nopean heikkenemisen, Casey sanoi toimittajille YK:n päämajassa Yhdysvaltain New Yorkissa.

Hän kuvaili nähneensä Gazan pohjoisosissa potilaita, jotka käytännössä vain odottivat kuolemaa sairaalassa, jossa ei ollut polttoainetta, sähköä tai vettä.

– Yritimme joka ikinen päivä seitsemän päivän ajan toimittaa polttoainetta ja tarvikkeita pohjoiseen Gazan kaupunkiin, Casey sanoi.

– Joka päivä nuo koordinoituja liikkeitä koskevat pyynnöt evättiin, hän lisäsi.

Casey kuvaili humanitaarisen katastrofin vain pahenevan ja pahenevan. WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin aiemmin esittämiä vaateita heijastellen Casey sanoi, että kaikkein kriittisin tarve Gazassa on tulitauolle.