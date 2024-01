Tekstaripalsta: Jämäsijoilta nousuun

Suurkiitos jätekuskille, varhaisjakajalle ja päiväpostille. Olette supersankareita tämän lumikaaoksen keskellä. Maaseudun Mamma

Nyt olisi lumimiesten aika lakkoilla kun siitä niin vouhotetaan. Älyhoi

Jos kaupat ovat kiinni 1.2., ollaan menemättä kauppoihin. Yhden päivän tavarat pystymme tuomaan kotiin jo alkuviikolla. Kauppapäivä

Kunhan saadaan tänne Salon ohi kulkeva ”tunnin juna” ja muutama tornitalo aseman liepeille, niin eiköhän Salon vetovoima kasva! Nousuun sijalta 43

Hyvin ilmaistu lehdessä: Salo jäi jämäsijoille. Täältä nouseminen on nyt mahdoton nykypolitiikalla. Unohtakaa Salon keskusta ja painotetaan kehitys maaseudulle. Sieltä on tuleva nousu jälleen tuleva. Kohta on pieni talo ja perunapelto hitti näillä tulevilla hinnoilla. Omavaraisuus

Rajanylikävelijät leviävät Suomeen kuin varpusparvi. Jokin tässä nyt mättää. Onko passilla enää mitään virkaa? Selvitellään vuodesta toiseen. Nyt loppu. Päättäjät vaihtoon

Rajalakia ei saada tehtyä mutta työntekijän sortolait tehdään viikossa ja toteutetaan seuraavalla. Hienoa, kiitos

Sitten kun Venäjä hyökkää Suomeen, täällä aletaan keskustelemaan mitä saa tehdä ja mitä ei. Sitten tehdään selvityksiä semmoinen pari vuotta. Pitää selvittää

Sanokoot proffat tai muut suojelijat mitä tahansa, pitäkää huolta ettei Suomen itärajalta tule ketään luvattomasti yli. Lait sellaiseen kuntoon, että joko estämme tai lähetämme saman tien takaisin. Omaa maata saa suojella kaikin keinoin. Jos pahin tapahtuu

Näkökulman laajentajalle joka tankkaa Teboililla eikä näe sitä ongelmallisena: Minä en tankkaa koska en halua tukea siviileihin kohdistuvaa terroria, murhia ja raiskauksia. En myöskään käytä sellaisen yrityksen palveluja, joka tällaista toimintaa välillisesti tukee. ACDC

Enemmän aikaa asiakastyöhön. Ja kuka siihen uskoo? Kyllä käy kuin Nordeassa, että harmitellaan kun tuovat santaa jalkineissaan sisälle. Toivottavasti huomioidaan pieni asiakas. Pankki

Sähkö hinta vaihtelee siitä syystä, ettei aurinko paista, ei tuule eikä sähkön tuottajien ahneudella ole rajaa. Juku

Nimimerkille Sellainen minä olen: Et ole ainoa. Teen mitä haluan. Ei taida olla ystäviä. Inte so nuuga. Vai mitä

Silmäni ovat vihreät ja pukeudun mielelläni vihreään sävyyn, mutta en ole vihreä! Persoona

USA:n seuraava presidentti valittiin jo Iowassa. Ennustaja

Nimimerkille Sellainen minä olen: Et sinä missään moottoritiellä kävele, turhaa uhoa! Asenne kuntoon