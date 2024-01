Japanin maanjäristyksessä on kuollut yli 90 ihmistä

Japanin uudenvuodenpäivän tuhoisan maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut 92:een, kertoivat alueelliset viranomaiset perjantaina. Kadonneiden ihmisten lukumäärä on noussut edellisestä arviosta ja on nyt yli 240:n.

Viranomaisten mukaan maanjäristyksessä on loukkaantunut ainakin 330 ihmistä.

Tuhannet pelastajat eri puolilta Japania ovat työskennelleet lukuisten jälkijäristyksien keskellä.

Esimerkiksi maanvyörymät ja teiden kärsimät tuhot Noton niemimaalla vaikeuttavat avustustarvikkeiden kuljettamista, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK. Osa alueen teistä on kunnostettu, mutta korjaustyöt ovat yhä kesken yhdellä niemimaan pohjoisrannikkoa pitkin kulkevalla päätiellä. Tietuho on eristänyt joitakin yhteisöjä, ja viranomaiset lähettävät avustustarvikkeita meriteitse.

Ishikawan prefektuurissa Japaninmeren rannikolla noin 30 000 kotitaloutta oli ilman sähköä. Lisäksi Ishikawassa ja sen lähialueilla oli ilman juoksevaa vettä yhteensä lähes 90 000 kotitaloutta.

Noton niemimaalla sijaitseva Wajiman satamakaupunki oli yksi pahimmin järistyksestä kärsineistä alueista. Maanjäristyksen jälkeiset tulipalot tuhosivat kaupungissa satoja rakennuksia.

Maanjäristykset ovat iskeneet Noton alueelle viiden viime vuoden aikana entistä useammin ja voimakkaammin.

Japanilaisviranomaisten mukaan uudenvuodenpäivän järistys oli voimakkuudeltaan 7,6. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen (USGS) mukaan voimakkuus oli 7,5.