Japanissa voimakas maanjäristys vaurioitti rakennuksia ja sulki valtateitä

Japanin keskiosissa maanantaina tapahtunut voimakas maanjäristys on vaurioittanut ja romahduttanut rakennuksia, sytyttänyt tulipaloja ja sulkenut moottoriteitä. Lisäksi viranomaiset kehottivat vaara-alueella asuvia siirtymään korkeammille paikoille.

Japanilaisviranomaisten mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,5. Wajiman satamassa Japanin länsirannikolla nähtiin pian järistyksen jälkeen runsaan metrin korkuisia tsunamiaaltoja.

Maanantain voimakasta järistystä on seurannut noin 60 jälkijäristystä, joiden voimakkuus on ollut 3–6,1, kertoi BBC.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan tsunamivaroitus on voimassa maan länsiosassa sijaitsevassa Ishikawan prefektuurissa ja alueen muissa prefektuureissa. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä varovaisuuteen.

Tsunamivaroituskeskus varoitti aiemmin maanantaina, että vaaralliset tsunamiaallot olisivat mahdollisia Japanin rannikolla 300 kilometrin säteellä järistyksen keskuksesta. Japanin ilmatieteenlaitos varoitti jopa viisi metriä korkeista aalloista, ja ihmisiä evakuoitiin rannikkoalueelta tsunamiuhan vuoksi.

Myöhemmin ilmatieteenlaitos lievensi varoitusta ja sanoi tsunamiaaltojen korkeuden voivan nousta kolmemetrisiksi.

Tuhansia kotitalouksia sähköttä

Maa järisi Ishikawan prefektuurissa sijaitsevalla Noton alueella neljän jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa. Japanin ilmatieteenlaitoksen mukaan voimakkuudeltaan yli 4,0:n vahvuisia maanjäristyksiä kirjattiin puolentoista tunnin sisällä runsaat parikymmentä.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan alueen sairaaloissa on hoidettu maanjäristyksessä loukkaantuneita. NHK:n mukaan järistys vaurioitti teitä ja vesiputkia.

Noin 33 500 kotitalouden on kerrottu olevan ilman sähköä maanjäristyksen keskuksen ympärillä. Useita suuria teitä on suljettu järistyksen keskuksen läheisyydestä. Myös Tokion ja Noton välillä kulkeva luotijunayhteys on keskeytetty.

Japanin hallituksen tiedottaja kertoi aiemmin maanantaina, ettei mitään poikkeavuuksia oltu toistaiseksi havaittu Ishikawassa sijaitsevalla Shikan ydinvoimalalla tai muillakaan ydinvoimaloilla.

Varoitus pienistä tsunamiaalloista annettiin tänään myös Sahalinin saarella Venäjän Kaukoidässä.