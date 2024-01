Mielipide: Jos susiongelmaa ei ratkaista, meistä kaikista tulee kasvissyöjiä

Riistaeläinten ja petojen kannanhoito on kuulunut kautta aikain metsästäjille. Sitä ei ole kirjattu lakiin. Se kuuluu metsästäjien moraaliin ja etiikkaan. Paikalliset viranomaiset ovat päättäneet asian ja metsästäjät ovat hoitaneet homman. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä ja suurempia ongelmia ei ole päässyt syntymään.

Ongelmia kylläkin on ollut. 1800-luvun lopulla Turun lähistöllä yhdestä lapsesta jäi vain toinen saapas. Muuta ei vain löytynyt susien jäljiltä. Onko haudassa vain tuo saapas vai onko hautaa edes olemassa, en tiedä. Kriisiapua tuskin silloin on ollut. Elämä on joskus julmaa.

Lähdetään käsittelemään tilannetta maailmanlaajuisesti. Otetaan verrokkieläimeksi vaikkapa villisika. Se ei ole petoeläin vaan arka ja varovainen yöeläin. Sen lisääntymisnopeus on suuri.

Australiassa kanta on noussut miljooniin, samoin USA:n Teksasissa. Tuollainen kanta on erittäin suuri uhka koko ihmiskunnalle ja varsinkin sen ruokahuollolle. Jos villisika pääsee perunapellossa vaon päähän, se tonkii koko vaon päästä päähän eikä yhtään perunaa jää jäljelle. Entä sitten, jos sikoja on joka vaon päässä?

Teksasissa maissipellot kärsivät suuria tuhoja. YouTube-videoista nähdään, kuinka villisiat hyökkäävät kadulla ihmisten päälle. Suuressa laumassa aggressiot ja stressi pääsevät esiin.

Entä sitten, jos noiden sikojen tilalla olisikin susia? Teksasissa kantaa vähennetään helikoptereilla ja sarjatuliaseilla ampumalla. Tuollainen touhu ei ole metsästystä. Se on teurastusta.

Palataan taas Suomeen. Esimerkiksi ilves on hävittänyt metsäjäniskannan lähes nolliin Etelä- ja Lounais-Suomessa. Lumettoman tai lyhyen lumisen talvijakson aikana valkoisen jäniksen on vaikea piiloutua. Ilves löytää sen helposti. Metsästäjät eivät ole vuosikausiin metsästäneet tätä riistaeläintä, vaikka laki sen salliikin.

Vuonna 1960 kaadettiin Kokemäellä Satakunnassa maakunnan viimeinen susi, joka oli eksynyt alueelle. Lehti-ilmoituksella koottiin monista pitäjistä susijahtiporukka, joka onnistui tehtävässään. Tuo eläinyksilö on nähtävissä Kokemäen yhteiskoulun aulassa täytettynä. Tapporahaa muistaakseni valtio siitä silloin maksoi.

Tällä hetkellä susilla on erittäin voimakas ja vahva kanta Lounais-Suomessa. On suuri mysteeri, miten susi on päässyt Etelä-Suomeen monen riista-aitakarsinan läpi. Susi on arka ja varovainen eläin. Se ei edes lippusiimaa ylitä.

On lähes idioottivarmaa, ettei susi ole oma aloitteellisesti ylittänyt tai alittanut riista-aitaa. Se on siihen tarvinnut apua ja tämä avun antaja tällöin on syyllistynyt rikokseen. Juridisesti ajateltuna, jos susi on tullut alueelle laittomasti, pitää se poistaa sieltä laillisesti.

KHO on kyllä toista mieltä ja on kieltänyt EU:n salliman petoeläinten kannanhoidollisen metsästyksen. Mitä tästä sitten seuraa? Lakia noudatetaan ja metsästystä ei tapahdu.

Mutta susi jatkaa lisääntymistään kiihtyvällä vauhdilla. Metsäreviirit käyvät ahtaiksi ja meri on vastassa etelässä ja lännessä. Tilaa on vain pelloilla, kylillä ja kaupungeissa.

Ensin loppuvat hirvenvasat metsistä. Hirvi kuolee sukupuuttoon. Ainakin minä jään kaipaamaan. Samoin tulee käymään peuroille, kauriille ja kotieläimille. Tässä vaiheessa salaatti-porkkana-besserwisserit antavat toisilleen yläfemmoja, koska lihansyönti loppuu kaikilta.

Seuraavaksi ovat ihmiset vaarassa. Metsästäjät kyllä osaavat suhtautua tilanteeseen riittävän varovaisesti. Mutta entäs ne muut? Kun kesy susi ei oikeasti olekaan kesy vaan nälkäinen, vihainen ja aggressiivinen. KHO sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vasta sitten kun vetelät on jo housussa.

Uusia susia syntyy koko ajan enemmän kuin vanhoja poistuu. En haluaisi kantaa vastuuta tuollaisesta töppäyksestä. Ei auta yhtään vaikka sudenpennulla on kiva katse. Silmätkin kuin Sanna Marinilla.

Jorma Santala

Salo