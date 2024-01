Jyrki Anttila tuo operettiklassikko Iloisen lesken Kulttuuritalo Kivaan, jolla on ratkaiseva valtti Helsingin Musiikkitaloon verrattuna

Kulttuuritalo Kivassa päästään maaliskuussa operetin tunnelmiin, kun lohjalaistenori Jyrki Anttila tuo Saloon Iloinen leski -teoksen.

Iloinen leski kuuluu operettien klassikoihin, ja sen tunnetuimpia kappaleita ovat Vait’ on huulet ja Vilja. Franz Lehárin säveltämä teos sai ensi-iltansa Wienissä joulukuussa 1905.

Musikaalin tarinassa leski Hanna Glavari on perinyt mieheltään huomattavan summan rahaa, ja omaisuudelle riittää havittelijoita. Salossa nähdään tutusta tarinasta hitusen poikkeava versio.

– Ohjaaja Juulia Tapola on keksinyt uudenlaisen lähestymistavan. Nyt ollaankin lemmenlaivalla eikä hovissa, Jyrki Anttila kuvailee.

Jyrki Anttila tulkitsee operetissa miespääroolin, ja iloisena leskenä nähdään Laura Pyrrö. Muita esiintyjiä ovat muun muassa Jouni Kokora, Vikke Häkkinen ja Johanna Lesonen.

Kivan lavalla nähdään kaikkiaan parikymmentä laulajaa ja soittajaa, sillä mukana ovat myös Operettikuoro ja Salonkiorkesteri Operetta.

– Iloinen leski on musiikiltaan monipuolinen ja melodioiltaan haastavakin soittajille, vaikka se sisältää iloista operettia ja kauniita melodioita. Siinä on muusikoille enemmän kuvioita soitettavaksi kuin normaalioperetissa, Jyrki Anttila vertaa.

Anttila pitää Kivan akustiikkaa erinomaisena juuri oopperalaulajien äänenkäytön kannalta.

– Kiva on akustiikaltaan loistava. Siellä ei tarvitse käyttää äänentoistolaitteita, jotka ovat äänen surma ja vievät osaamisen raiteiltaan.

Akustiikka on avainasemassa oopperalaulajien työlle. Hyvät konserttisalit ovat Suomessa Anttilan mukaan kuitenkin harvassa.

– Meillä on muutamia saleja, joissa on mahtavaa laulaa, ei tarvitse kuin suunsa avata. Sitten on sellaisia säkkejä. Helsingin Musiikkitalo on huonoimmasta päästä, se on murha laulajalle.

Voittaako Salon Kiva Helsingin Musiikkitalon?

– Todellakin voittaa!

Anttila esiintyy Kivassa talvella kertaalleen jo ennen Iloista leskeä. Helmikuussa hän ja sopraano Anu Hälvä tulkitsevat musikaalien ja operettien klassikkokappaleita.

Kaksikkoa säestää So in Love -konsertissa Anttilan puoliso, pianisti Maija Anttila.

– Olemme laulaneet Anun kanssa 30 vuotta yhdessä. Kävimme juuri esiintymässä Kokkolassa, ja paikan seinällä oli julisteemme 30 vuoden takaa, Jyrki Anttila kertoo.

Laulaja on tuottanut konsertteja ja operetteja oman OperArt-yrityksensä kautta vuodesta 2005 lähtien.

– Taiteilijat aina odottavat kotona, että jos joku tulisi pyytämään laulamaan, mutta päätin työllistää itseni ja muitakin. Kymmeniä taiteilijoita saa minun kauttani vuosittain töitä.

Anttilan toimenkuva on laaja: hän muun muassa ajaa lavasteet sisältävää kuorma-autoa ja roudaa niitä näyttämölle, jossa muutamaa tuntia myöhemmin vie kuulijat musiikin maailman.

– Minua motivoi, että saan viedä taidemuotoa muuallekin kuin Helsinkiin. Meillä on aina kärkikaartia esiintymässä, emme tuo lavoille mitään keskinkertaista meininkiä.

So in Love -konsertti Kulttuuritalo Kivassa pe 16.2.2024 klo 18

Iloinen leski Kulttuuritalo Kivassa la 23.3.2024 klo 14

Jyrki Anttila