On se ihme ettei nähdä, että pitkä raja vaatii paljon rahaa tulevaisuudessa. Ratahankkeet voivat jäädä tärkeämmän rajan suojaamiseen. Naapuri kyllä näyttää kun kevät tulee. Nyt

Tuntuu järjettömältä myydä valtion omaisuutta Tunnin junan kustantamiseksi. Hanke, joka ei koskaan tuota mitään. En taidakaan äänestää persuja enkä kokoomusta. Tuotot

Ensi viikolla olen menossa polvinivelleikkaukseen. Olin toimittanut Tyksiin tarvittavat hammaslääkärin todistukset. Lauantai-iltana sattui katastrofi: takahammas halkesi. Miten käy seuraavan viikon leikkauksen? Maanantaiaamuna klo 8 soitto Läntiselle terveysasemalle. Klo 10 hammas oli korjattu. Lämmin kiitos Salon tk:n hammashoidolle upeasta auttamisesta. Kiitollinen

Eduskunnan, hallituksen sekä avustajien palkkoja ja palkkioita korotettiin reilusti, mutta pienipalkkalaiset hoitajat, siivoojat ym. joutuvat kärvistelemään. Onko oikein

Käännä sinä Orpo vain kiviä, sinua enkä sinun porukkaa enää äänestä. Syy Tunnin juna

No niin. Nyt kun pakkasta taas tulee ja mukavasti tuuleekin niin sähköntuottajat keksivät laittaa voimaloita remonttiin ettei vaan sähkön hinta pääse alenemaan. Eli ryöstäminen jatkuu. Hallitus ei korviaan hetkauta hätää kärsivien vähempituloisten kansalaisten hätähuutoihin, vaikka ennen vaaleja puhuivat päinvastaista. Härskejä ovat. Hartikainen

Miksi hiihtoladuilla ei saisi kävellä tai ulkoiluttaa koiraa? Minä kävelen moottoritielläkin jos haluan. Kävelen myös muiden pihoilla ja lentokentän kiitoradalla. Sellainen minä olen

Tämä asuntojen myyntivaikeus on osa vasemmistolaisen unelman täyttymistä. Me nuoret emme enää työtä tekemällä vaurastu. Eikä täten pankki anna lainaakaan. Kaikille tsemppiä myyntiin

Nyt on valinnan paikka . Ehdokkaita on joka lähtöön. On porukan hauska mies, joka ottaa vähän kevyesti koko homman. Kolme miestä ei ole käynyt armeijaa ja vaaleissa valitaan Puolustusvoimien ylipäällikkö. Sitten yksi sinisilmäinen uskoo, että Venäjä ei hyökkää Nato-maahan, minä en luota Venäjään. Mutta ei pidä olla sinisilmäinen USA:n suhteenkaan. Suomen tulee pitää huoli puolustuksestaan, onneksi viime hallituskaudella tähän varauduttiin. Hillitty arvojohtaja

Nimimerkille Pohdintaa: Pohtisit itse miksi maksamme kiinteistö- ja muita veroja, jos kaikki siirtyy Turkuun. Hyväksyt näköjään kaiken mitä rosvot päättävät. Kannatan sitä Kanariansaarelle muuttamista. Ryöstäjien vuosisata. Perusasiat pitää säilyttää Salossakin. Ajattele

Nollasopimus, sitähän käyttivät jo vuosisata sitten porvarit. Ihmiset jonottivat portilla josko olisi töitä. Tätäkö halutaan? Eikö pitäisi pistää pillit pussiin jos mikään ei kannata? Orjalta on huono rosvota. Rosvot

Porvarit Nummentalo ja Kurvinen eivät osaa olla yksityistämistä vastaan. Sitähän he haluavat. Sairaala

Sairaalakarsinta etenee. Miten käy kun idän tuuli käy hänen ylitsensä, eikä häntä enää ole. Rakennusmestari

Jokainen ymmärtää, että lumien sulettua kymmenet tuhannet pakolaiset marssivat metsän kautta Suomen sosiaaliturvan piiriin. Edut pois

Tekemistä olisi, mutta odotellaan ensin sopivaa sähkön hintaa. Tämäkö on tuottavaa? Miten tämä on tällaiseksi mennyt? Syvältä koko homma

Olen sitä mieltä että Salossa tarvitaan yöpäivystys. Pietilä yrittää rauhoitella, että Salon Sairaala on tärkeä. Niin onkin, kyllä säästöt täytyy löytää jostain muualta kuin terveydenhuollosta. Pelottaa tämä touhu

Jos Varha myy sairaalaa yksityiselle, sääliksi käy pientuloisia, eläkeläisiä ja työttömiä. Ei pysty maksamaan ja tukia ei kaikki saa. Sähköjen myynti pois oli virhe myös. Verot ja hyöty Suomeen ainakin. Virhe

Nähdä Salo ja kuolla. Ennen ainakin Salon sairaala oli nimenomaan se saattohoitopaikka, jonne Turustakin tuotiin. Näin meni

Nimimerkki Nikolalle: Kysymys onkin siitä, että miksi sähköautoilijat ovat niin huonojalkaista porukkaa, että latausasemat pitää rakentaa parhaille paikoille oven eteen. Kylmäaseman vieressä olisi ollut oikein hyvää tilaa töpseleillekin. Tasapuolisuutta

Ai ai. Kohta saa syödä lääkkeitä niin paljon kun jaksaa. Kiitos hallitus

Ei päivystysasia. Tulkaa aamulla, jos vielä vaivaa. Lasku tuli, 41,80 euroa. Arvio maksettu