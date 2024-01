Kaivohuoneen iskusuunnitelmasta tuomitut Milan Jaff ja Cavallini vaativat syytteidensä hylkäämistä – katujengijutun käsittely alkaa hovioikeudessa

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Suomen ensimmäisestä niin sanotusta katujengijutusta. Syyttäjän mukaan kesän ja syksyn 2021 tapahtumissa oli kyse espoolaisen ja helsinkiläisen katujengin vihanpidosta, joka johti väkivaltaisuuksiin.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi toukokuussa 2022 47-nimiseen helsinkiläisjengiin yhdistetyt miehet pitkiin vankeusrangaistuksiin. Heidän syykseen luettiin muun muassa Espoossa tapahtunut ampuminen ja Helsingin Kaivohuoneelle valmisteltu iskusuunnitelma. Molemmissa rikoksissa kohteena oli oikeuden mukaan espoolaiseen L-city-katujengiin yhdistettyjä ihmisiä.

Oikeus katsoi someräppäri Milan Jaffin, 23, olleen jengin johtaja ja tuomitsi hänen kymmenen vuoden vankeuteen muun muassa tapon yrityksestä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Räppäri Cavallini, oikealta nimeltään Yahye Mahdi Mohamud, 28, tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen.

Molemmat pääsyytetyt kiistävät syytteet ja vaativat hovioikeudessa niiden hylkäämistä.

Tapahtuma peruttiin ennalta

Käräjäoikeuden mukaan kaksikko suunnitteli iskevänsä lokakuussa 2021 ravintola Kaivohuoneelle tapahtumaan, jossa oli tarkoitus esiintyä espoolaisia räppäreitä. Näyttönä suunnitelmasta oli muun muassa tilakuuntelua, jossa Jaff ja Mohamud keskustelevat asiasta. Poliisi taltioi keskustelut, ja Kaivohuoneen tapahtuma peruttiin.

Jaff, Mohamud ja heidän kanssasyytettynsä otettiin kiinni, kun he olivat matkalla Kaivohuoneen suuntaan. Käräjäoikeuden mukaan tapahtuman peruuntumisesta huolimatta syytetyt halusivat mennä paikalle näyttäytymään tarkoituksena osoittaa ”ylemmyyttä” vastustajaksi koetulle espoolaisjengille ja paikalle olleille ihmisille.

Jaffin hovioikeudelle toimittamassaan valituksessa sanotaan, että tilakuuntelussa tallennetut keskustelut eivät olleet vakavasti otettavaa puhetta, vaan vain uhoamista ja niin sanottua egobuustailua.

– Lisäksi tilakuuntelutallenteita on ymmärretty väärin, yksittäisiä lauseita on irrotettu kontekstista, keskustelua on ainakin yksittäisten sanojen osalta litteroitu väärin ja tallenteilta ei ole saatu selvää kaikista keskustelun osista, valituksessa sanotaan.

Jaff vetoaa siihen, ettei pelkkiä pahoja ajatuksia voi kriminalisoida, vaan valmistelurikoksen tunnusmerkistö edellyttää yksityiskohtaista suunnitelmaa. Mohamud sanoo omassa valituksessaan, ettei syyttäjän näyttö täytä valmistelurikoksen tunnusmerkistöä ja jos täyttäisi, valmistelusta on luovuttu omasta aloitteesta.

Koventamisperuste kiistetään

Jaff kiistää myös käräjäoikeuden näkemyksen siitä, että hän olisi johtanut syytteessä olevan valmistelurikoksen järjestelyä.

– Kukaan asiassa kuulluista kanssavastaajista ei ole kertonut, että Jaff olisi heidän johtajansa tai olisi käskenyt tai yllyttänyt muita vastaajia osallistumaan mihinkään rikokseen tai antanut ohjeita rikoksen teosta, valituksessa sanotaan.

Käräjäoikeus kovensi Jaffin ja Mohamudin rangaistuksia, sillä se katsoi, että rikokset oli tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.

– Asiassa ei ole mitään liityntää väitettyyn järjestäytyneeseen rikollisryhmään tai sellaisen toimintaan, valituksessa sanotaan.

Mohamudin puolustuksen mukaan rikosta ei voida katsoa hyväksytyksi ennakkoon ryhmän puolesta.

– Täten ei rikosta voida katsoa tehdyn osana rikollisryhmän toimintaa ja koventamisperusteen soveltamiselle ei täten ole perusteita, valituksessa sanotaan.

Jaffin puolustuksen mukaan käräjäoikeus ei ole perustellut koventamisperusteen soveltamista, vaan kopioinut osion syytteen teonkuvauksesta. Puolustus kritisoi myös keskusrikospoliisin (KRP) ryhmästä antamaa lausuntoa. Sen mukaan 47:llä on ollut noin 20 varsinaista jäsentä, jotka kokoontuvat tietyillä alueilla ja joista lähes kaikki ovat olleet epäiltyinä tai saaneet tuomion väkivalta- tai huumerikoksista.

– Keskusrikospoliisin lausunnossa ei ole mitään konkretiaa siinä esitettyjen väitteiden tueksi, valituksessa sanotaan.

Oikeus: Taustalla Itäkeskuksen puukotus

Oikeuden mukaan iskusuunnitelma ja Kaivohuoneelle meno liittyivät aiemmin samana kesänä tapahtuneeseen puukotukseen. Espoolaiseen L-cityyn yhdistetty mies puukotti tuolloin Jaffin ryhmään liitettyä miestä Itäkeskuksessa Stoan aukiolla.

Puukotuksen jälkeen espoolaisräppärit julkaisivat musiikkia, jossa he ilmaisivat tukensa puukottajalle.

Käräjäoikeuden mukaan helsinkiläiset halusivat kostaa puukotuksen. Kostaa haluttiin oikeuden mukaan myös niille, jotka olivat tehneet musiikkia väkivallanteosta.

– Kyseisellä (puukotuksen uhriin) ja Milan Jaffiin liittyvällä henkilöpiirillä (on ilmennyt) olleen riitaisuutta ja kaunaa Leppävaaraan linkittyvän henkilöpiirin kanssa, käräjätuomiossa sanotaan.

Valituksessaan Jaff sanoo, ettei ole missään vaiheessa luvannut tai tehnyt mitään kyseisen henkilön puukotukseen liittyen.

