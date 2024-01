Kanada murjoi Tyttöleijonat MM-pronssiottelussa – Emmi Loponen loukkaantui vakavan näköisesti

Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkueen MM-urakka sai ikävän lopun Sveitsin Zugissa, kun Tyttöleijonat hävisi pronssiottelun Kanadalle maalein 1–8 ja menetti toisessa erässä loukkaantumisen takia hyökkääjä Emmi Loposen.

Kanadan Charlotte Pieckenhagen taklasi Loposta laidan lähellä. Loponen, 14, jäi makaamaan liikkumattomana jäälle. Häntä hoidettiin jäällä useita minuutteja ennen kuin hänet siirrettiin pois kaukalosta paareilla.

Pieckenhagen sai kahden minuutin jäähyn laitataklauksesta. Kanada teki alivoimalla 7–0-maalin, mutta vakavan näköisen loukkaantumisen jälkeen ottelun loppu oli pelailua. Päätöserässä Emma Ekoluoma teki Tyttöleijonien ottelun ainoan maalin.

Suomen päävalmentaja Mira Kuisma oli varovainen sanoissaan ottelun jälkeen.

Mikä on Loposen tilanne?

– Emme kommentoi. Siitä tulee tiedote, Kuisma kertoi STT:lle puhelimitse sunnuntai-iltana.

Oletko jutellut Loposen kanssa tilanteen jälkeen?

– En ole jutellut henkilökohtaisesti.

Tilanne vaikutti erittäin vakavalta, kun Loponen makasi pitkään jäällä ennen kuin hänet siirrettiin pois.

Kuisma ei suostunut kommentoimaan, onko Loponen viety sairaalaan.

– On ollut tutkimuksissa, päävalmentaja raotti asiaa.

Ikävien uutisten kausi

Jääkiekko on ollut vakavien tapausten takia otsikoissa laajasti tällä kaudella.

NHL:ssäkin pelannut yhdysvaltalaiskiekkoilija Adam Johnson kuoli lokakuussa Britanniassa, kun hän sai ottelussa luistimenviillon kaulaansa.

Suomen naisten maajoukkueen runkopelaajiin pitkään kuulunut Sanni Hakala halvaantui marraskuussa Ruotsin pääsarjan ottelussa, kun hän liukui pää edellä maalitolppaan. Hakala kertoi sosiaalisessa mediassa halvaantuneensa rinnasta alaspäin.

Leijonien alakulo jatkui

Ikävää on ollut myös eri leijonajoukkueilla. Suomi on jäänyt mitalitta kahdeksissa jääkiekon arvokilpailuissa peräkkäin, kun lukuun otetaan miesten, naisten, alle 20-vuotiaiden miesten, alle 18-vuotiaiden poikien ja alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kilpailut. Edellinen mitali on vuoden 2022 elokuussa pelatuista alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailuista, joissa Suomi saavutti hopeaa.

Sen jälkeen naisten maajoukkue jäi mitalitta syyskuussa 2022, alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkue tammikuussa 2023, alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue tammikuussa 2023, naisten maajoukkue huhtikuussa 2023, alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkue huhtikuussa 2023, miesten maajoukkue toukokuussa 2023, alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkue tammikuussa 2024 ja nyt kahdeksantena alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue tammikuussa 2024.

Tyttöleijonat jäi neljänneksi toisen kerran peräkkäin.

– Puolivälierän voittaminen oli vähimmäistavoite. Sen täytimme, päävalmentaja Kuisma summasi kisaurakkaa.

– Olen ylpeä joukkueesta, millainen kasvutarina syksy ja viimeiset kaksi viikkoa olivat.

Välierissä yllätystappion Tshekille kärsinyt Kanada otti nopeasti ohjat pronssiottelussa.

– Pelasimme ikäluokan parasta joukkuetta vastaan, Kuisma muistutti.

– Takana oli välieräpettymys. Pelasimme Yhdysvaltoja vastaan välierässä älyttömän hyvän ottelun. Pronssiottelussa paras terä ja puhti olivat pois.

