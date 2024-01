Kansalaisjärjestö: Länsirannalle on sodan alkamisen jälkeen ilmestynyt ennätyspaljon uusia israelilaissiirtokuntia

Israelilaissiirtokuntien määrä Länsirannalla on kasvanut ennätyksellisen paljon sen jälkeen, kun Israel julisti sodan äärijärjestö Hamasia vastaan lokakuun alkupuolella, kertoo israelilainen kansalaisjärjestö Peace Now.

Järjestön raportin mukaan Länsirannalle on noin kolmen kuukauden aikana ilmestynyt yhdeksän uutta siirtokuntaa. Määrä on järjestön mukaan ennätyskorkea.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967. Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien EU ja Suomi, ovat tuominneet israelilaisten alueelle perustamat siirtokunnat kansainvälisen oikeuden vastaisina.

Länsirannalla asuu noin kolme miljoonaa palestiinalaista. Lisäksi alueelle perustetuissa siirtokunnissa asuu noin 490 000 israelilaista.

Peace Now arvioi torstaina julkaistussa raportissaan, että uudisasukkaat käyttävät hyväkseen Gazassa kolme kuukautta kestänyttä sotaa ja ottavat tehokkaasti haltuunsa laajoja alueita alueella C, jolla järjestö viittaa Länsirannan osaan, joka on israelilaissiviilien ja Israelin asevoimien hallinnassa. Israelilaisasutukset ovat keskittyneet kyseiselle alueelle.

Israelin siirtokuntia kannattavan liikehdinnän johtajista monet ovat ministereinä pääministeri Benjamin Netanjahun hallituksessa. Peace Now’n mukaan nykyhallitus on auttanut luomaan siirtokuntahankkeiden kehittämiselle suotuisan sotilaallisen ja poliittisen ympäristön.

Väkivaltaisuudet lisääntyneet myös Länsirannalla

Siirtokuntalaisten palestiinalaisiin kohdistama väkivalta on niin ikään lisääntynyt Länsirannalla sodan alettua.

Israelilainen Yesh Din -ihmisoikeusryhmä raportoi aiemmin tällä viikolla, että Länsirannalla asuvien siirtokuntalaisten palestiinalaisia ​​vastaan kohdistamia väkivaltaisuuksia oli ennätyksellisen paljon vuonna 2023.

YK kirjasi vuoden aikana kaikkiaan päälle 1 200 siirtokuntalaisten palestiinalaisia vastaan tekemää hyökkäystä.

Joulukuussa Yhdysvallat määräsi pakotteita kymmenille siirtokuntalaisille, joilta on nyt kielletty pääsy Yhdysvaltain alueelle.

Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazan kaistalla jo yli 22 600 ihmistä, joista suuri osa on ollut naisia ja lapsia. Pommitukset ovat aiheuttaneet mittavaa tuhoa päälle kahden miljoonan palestiinalaisen tiheästi asuttamalla kaistalla.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön taistelijat tekivät Israeliin lokakuun 7. päivänä yllätyshyökkäyksen, jossa sai israelilaisviranomaisten mukaan surmansa noin 1 140 ihmistä. Myös valtaosa Israelissa kuolleista oli siviilejä.