Kenian työmarkkinoille tulee joka vuosi miljoona nuorta

Vanhan sananlaskun mukaan oma maa on aina kaikkein rakkain. Toisaalta sananlaskujen viisaus tietää ruohon olevan vihreämpää aidan toisella puolella.

Olen kahden vuosikymmenen ajan työni vuoksi perehtynyt moniin kulttuureihin etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa.

Kenialaiset ovat ensisijaisesti omien heimojensa edustajia; maasaita, kikujuja, meruja ja niin edelleen. Keniassa on 44 tunnustettua virallista heimoa, joiden joukossa tunnustetussa heimoasemassa ovat myös somalit ja intialaiset.

On vaikea sanoa mitään yhteistä kenialaisesta kulttuurista, koska eri heimoilla on hyvin omanlaisiaan kulttuureja; kieltä, pukeutumista ja moraalinormeja myöten.

Yhteistä kaikille Afrikan mantereella tapaamilleni ihmisille heimotaustasta ja kansallisuudesta riippumatta on terve itsekunnioitus ja halu pärjätä elämässä tekemällä työtä. Etenkin miehille on kunnia-asia elättää perheensä.

Työnteko toki on myös luontainen pakko, koska länsimaista sosiaaliturvajärjestelmää ei ole. Sen tilalla on suvun ja perheen turvaverkko, mistä syystä sukulaisiin on pidettävä hyvät välit.

Paremman toimeentulon ja paremman elämän tavoittelu lienee luontaista kaikille kulttuurista riippumatta.

Monissa Afrikan maissa nuorten tulevaisuuden ja työllisyyden näkymät ovat synkät. On luonnollista etsiä parempaa elämää muualta, jos kotimaa ei sitä kykene tarjoamaan. Samasta syystä Suomesta on lähdetty aikoinaan muun muassa Ruotsiin, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Kenia ei ole Afrikan mantereen siirtolaisuuden suurimpia lähtömaita. Kenian taloudella menee moneen muuhun Afrikan maahan verrattuna hyvin. Silti työttömyys on suuri ongelma. Vuosittain työmarkkinoille tulee noin miljoona nuorta. Heistä vain viidennes saa pysyvän työpaikan. Muiden on pärjäiltävä tilapäistöillä tai elätettävä itsensä kyseenalaisin ja laittominkin keinoin.

Nykyisessä globaalissa maailmassa ongelmat ovat yhteisiä. Viimeistään Venäjän hyökkäysota Ukrainaan on osoittanut, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ruuan ja monien tuotteiden hinnat ovat nousseet maailmanlaajuisesti. Elintarvikkeiden hintojen nousu tuntuu suomalaisissakin talouksissa, miten paljon enemmän se iskeekään köyhempien maiden kotitalouksiin.

Emme voi Euroopassa sulkea silmiämme naapurimaanosamme Afrikan ongelmilta. On monessakin mielessä iso uhka Euroopan maille, että Afrikassa on miljoonia nuoria, joiden tulevaisuusnäkymät omassa kotimaassaan ovat synkät. Ilmastonmuutos vaikuttaa pahimmin afrikkalaisten arkeen, vaikka afrikkalaiset ovat toiminnallaan vähiten asiaan vaikuttamassa. Kuivuus ja nälkäkriisit ajavat ihmisiä kotimaistaan tehokkaammin kuin työttömyys ja vähintäänkin yhtä tehokkaasti kuin sodat.

Kehittyville maille olisi halvempaa pyrkiä auttamaan ihmisiä paremman elämän alkuun heidän omissa kotimaissaan kuin ratkaista pakolaisuuden ja siirtolaisuuden ongelmia kehittyvissä maissa.

Suurin uhka globaalille turvallisuudelle ja vakaudelle on se, että nuori, joka ei näe elämässään toivoa, on helppo värvättävä terrorismin riveihin. Merkityksellinen kuolema on aina houkuttelevampi vaihtoehto kuin merkityksetön elämä.

Kirjoittaja on salolaislähtöinen uskontotieteilijä ja vapaa toimittaja.