Kerttu Niskanen jahtaa Tourin voittoa 49 sekunnin päässä Jessie Digginsistä – Tour de Skin kokonaiskilpailu ratkotaan Val di Fiemmen loppunousussa

Kerttu Niskanen on edelleen mukana Tour de Skin voittokamppailussa ennen kilpailun viimeistä kilpailua. Niskanen sijoittui lauantaina perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin yhteislähdössä kymmenenneksi, ja ero kilpailua johtavaan Yhdysvaltain Jessie Digginsiin kasvoi viidellä sekunnilla 49 sekuntiin.

Ruotsin Linn Svahn ja Frida Karlsson nappasivat yhteislähdön kärkisijat ennen Saksan Katharina Hennigiä. Diggins sijoittui 11 kärkihiihtäjän loppukirissä kahdeksanneksi.

Diggins oli 15 kilometrillä 2,7 sekuntia Niskasta nopeampi, ja saalisti bonuspisteeltä kaksi hyvityssekuntia Niskasta enemmän.

– Oli todella raskas kisa ja olin tiukilla koko ajan, Niskanen kertoi Ylen tv-haastattelussa.

– Omat odotukset olivat korkeammalla. Ei mennyt niin hyvin, mutta toivottavasti huomenna on parempi päivä.

Kokonaistilanteessa myös Ruotsin Jonna Sundling ja Karlsson nousivat niukasti Niskasen edelle. Sundling on jäänyt 43 ja Karlsson 44 sekuntia Digginsistä.

Krista Pärmäkoski oli Val di Fiemmen yhteislähdössä 13:s, Anne Kyllönen 20:s ja Vilma Ryytty 29:s. Pärmäkoski on kokonaiskilpailussa kahdeksantena, Kyllönen 21:s ja Ryytty 29:s. Pärmäkosken ero Digginsiin on minuutti 55 sekuntia.

Pitopohjilla hiihtänyt Pärmäkoski ei ollut aivan tyytyväinen suksiinsa.

– Ei varmaan ollut parasta luistoa suksissa, Pärmäkoski kertoi Ylellä.

– Se oli henkien kamppailu, kun laskuosuuksilla tuli aina takkiin. Piti ajaa nousuissa kiinni.

Kiertueesta on hiihtämättä vain Val di Fiemmessä Alpe Cermisin loppunousuun huipentuva vapaan hiihtotavan 10 kilometrin kilpailu.

Korjattu aiempaa uutista: Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on korjannut tuloksiaan: Kerttu Niskasen aikaero Digginsiin on 49 sekuntia, ei 43 sekuntia, Diggins sai Niskasta enemmän hyvityssekunteja, ei toisin päin, Niskasen edellä Ruotsin Jonna Sundling, ei Norjan Heidi Weng, Karlsson on Digginsistä jäljessä 44, ei 42 sekuntia, Kyllönen on kokonaiskilpailussa 21:s, ei 23:s ja Ryytty 29:s, ei 35:s.

Pasi Rein