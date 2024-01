KKV: Salon vuokrataloyhtiö rikkoi hankintalakia – yhtiö osti töitä tutuilta palveluntuottajilta ”totutusti ja tarpeen mukaan”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Salon Vuokratalot Oy:lle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

KKV:n mukaan Salon kaupungin omistama vuokrataloyhtiö hankki vuosina 2021–2023 rakennusteknisiä töitä ilman kilpailutusta.

Kilpailuttamatta tehtyjen hankintojen arvo on useita satojatuhansia euroja vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2022 hankintojen arvo oli noin 620 000 euroa.

Tarkkoja summia ei ole KKV:n mukaan saatavilla, sillä hankinnoista ei tehty hankintapäätöksiä tai -sopimuksia. Yhtiön toimintatapana oli, että yrityksiltä hankittiin palveluita tarpeen mukaan ja tilaukset tehtiin pääosin puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhtiön tuolloisen toimitusjohtajan ja isännöitsijän käsityksen mukaan palveluntuottajien työnjälki oli ollut kelvollista ja laskutettava tuntihinta kohtuullinen.

Hankintoja tehtiin suorahankintana kaikkiaan 43 eri yritykseltä. KKV:n mukaan suorahankinnalle ja kilpailuttamatta jättämiselle ei ollut perustetta.

Salon Vuokratalojen hallitus ja toimitusjohtaja vaihtuivat viime keväänä. Yhtiön palveluksessa ei sen oman vastauksen mukaan ole enää yhtään henkilöä, jotka ovat olleet hoitamassa asioita vuosina 2021–2023.

Salon Vuokratalojen hallituksen nykyisen puheenjohtajan, Salon elinvoimajohtaja Mika Mannerveden mukaan KKV:n päätös on odotetun kaltainen. Hänestä on hyvä, että asia on nyt ratkaistu ja yhtiö voi keskittyä toimintansa kehittämiseen aiemmin tehtyjen linjausten mukaisesti.

– Siitä saakka, kun tähän asiaan on havahduttu, yhtiössä on ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin ja hankintoja on tehty asianmukaisella tavalla.

Mannerveden mukaan hankintoja on kilpailutettu ja hankintapäätöksiäkin tehty. Myös yhtiön isännöinnin siirto omaksi toiminnaksi etenee.

Salon Vuokratalojen isännöintiä on hoitanut jo pitkään OP-Koti Lounaismaa.

Salon Vuokratalot Oy ja OP-Koti Lounaismaa ovat sopineet, että isännöintiä hoitavat henkilöt siirtyvät Salon Vuokratalot Oy:n palvelukseen huhtikuun alussa.

