Perinteikäs salolainen miesten vaatteiden erikoisliike Lammervo on myynnissä. Miestenpukimo Lammervo Oy on toiminut Salossa vuodesta 1987, mutta yrityksen historia ulottuu vuosikymmenten taakse.

Yrittäjä Heikki Lammervon tunnelmat ovat haikeat.

– Lopetuspäätös ei ole syntynyt hetkessä. Tein sen jo vuosi sitten. Nyt tuli ajatus, että yrityksen voisi myydä. Päätös on ollut raskas, mutta tappiin asti tätä työtä ei voi tehdä, Lammervo kuvailee.

– Ikä on se, mikä päätöksen ratkaisi. Niin kauan, kun terveys on ok, on hyvä lopettaa.

Lammervon mukaan kysymys ei ole siitä, etteikö hän haluaisi edelleen jatkaa yrittäjänä tai etteikö kiinnostus vaate-alaa kohtaan riittäisi. Tai siitä, etteikö asiakkaita riittäisi.

– Jos olisin kymmenen vuotta nuorempi, ei olisi kysettäkään siitä, ettenkö jatkaisi, 73 vuotta seuraavaksi täyttävä Lammervo painottaa.

Tarkkaa lopettamispäivämäärää Lammervo ei vielä tässä kohtaa halua paljastaa.

– Jollei jatkajaa löydy, liike loppuu.

Lammervo myöntää, että uutta yrittäjää saattaa olla haastava löytää.

– Muutama yhteydenotto on tullut, mutta ainakaan vielä ne eivät ole johtaneet mihinkään. Tämänhetkinen tilanne on se, ettei uusia yrittäjiä ole tuossa noin vain tarjottimella.

Minkälainen kokeneen yrittäjän mielestä jatkajan tulisi olla?

– Mielellään sellainen, jolle vaateala on tuttua ja kokee sen omakseen. Asiakaspalvelu- ja yrittäjähenkinen, Lammervo listaa.

Lammervo on ollut jo pitkään Salon ainoa miesten vaatteiden erikoisliike. Viimeistä edellinen, Eino Heino, lopetti vuonna 2010.

– Tällaiselle liikkeelle on edelleen jalansijaa Salossa. Meilläkin on käynyt asiakkaita muun muassa Lohjalta ja Tammisaaresta asti.

Lammervon mukaan Eino Heinon ja muiden erikoisliikkeiden loppuminen ei ollut Lammervolle positiivinen asia.

– Joku voisi ajatella, että kyllä meidän on kelvannut, kun muita ei ole ollut. Mutta kun tarjonta pienenee, heikentää se kokonaiskuvaa. Kun on riittävän vähän tarjontaa, ihmiset suuntaavat Salosta pois.

Vain kivenheiton päässä sijaitsevaa kauppakeskus Plazaa Lammervo ei ole koskaan pitänyt pelotteena.

– Erikoisliikkeillä on aina oma asiakaskuntansa, Plazan liikkeillä omansa.

Salon keskustan ilmeen näivettymistä Lammervo pitää murheellisena.

– Tyhjää tilaa on ja liikkeet vähenevät. Vaikea on sanoa, miten saataisiin muutosta. Valitettava tilanne, kun muistelee, kuinka paljon vaatteita myyviä liikkeitä on Salossa ollut, Lammervo pohtii ja luettelee entisiä liikkeitä, kuten Norva, Pukimo Kari ja monta muuta.

Heikki Lammervo kertoo Lammervon historian alkavan vuodesta 1942.

– Isäni Erkki perusti Lammervon. Eino Heino oli alun perin Lammervo, Eino Heinoksi se tuli 1940-luvun lopulla. Heinot ovat serkkujani, joten olemme sukulaisia. Miesten pukimo perustettiin 1987 ja tuli minun ja kolmen sisaruksen omistukseen. Ajan myötä se muotoutui minulle ja vaimolleni Marjolle , Lammervo taustoittaa.

Alkujaan Lammervo tuli tunnetuksi liikkeenä, joka myi oman tehtaan valmistavia miesten housuja. Rummunlyöjänkadulla sijainnut housutehdas muutti Ollikkalaan vuonna 1986 ja sulkeutui 1992. Lammervon tehtaanmyymälä perustettiin vuonna 1980 Horninkadun ja Torikadun kulmaan. Lammervo muutti Horninkadulta Vilhonkaareen, sieltä Länsirantaan ja sen jälkeen nykypaikalleen Turuntielle vuonna 2002.

Yrityksessä on työskennellyt Heikki Lammervon lisäksi yksi työntekijä.

– Jos minulla on vapaapäivä tai loma, saatan tulla käymään liikkeessä. En sen takia, että olisin huolissani, vaan olen kasvanut tähän. Koulupojasta saakka olen ollut töissä Lammervolla. Aikoinaan taisin olla 16-vuotiaana kesätöissä rakennusliikkeessä, mutta sekin kesti vain pari päivää.

Heikki Lammervo ei vielä tarkkaan tiedä, mitä yrittäjyydestä jäävällä runsaalla vapaa-ajalla tekee jatkossa. Sen hän on päättänyt, ettei paikoilleen voi jäädä.

– Vaimon kanssa liikumme paljon, se tulee varmasti lisääntymään entisestään. Erittäin suuri tyhjä aukko jää joka tapauksessa, Heikki Lammervo tuumii.

”Paras miesten vaateliike Salossa”

Juha Haapala oli tullut ostamaan kauluspaitaa Miestenpukimo Lammervolta lauantaina.

– Yhtä tulin ostamaan, mutta kaksi ostin. Illalla tulee heti käyttöön, Haapala kertoi.

Haapalan mukaan erikoisliikkeistä, kuten Lammervolta saa asiantuntevaa palvelua tuotteista.

– Sellaista ei tavarataloista saa. Täällä tiedetään heti, minkälainen koko sopii itselle. Tällaiselle erikoisliikkeelle olisi jatkossakin tarvetta Salossa.

– Lammervo on paras miesten vaateliike Salossa. Laadukkaita vaatteita, makutuomarina mukana ollut Kirsi Haapala sanoi.

Lammervolla niin ikään ostoksilla ollut Markku Salomaa kertoo suosivansa Lammervoa silloin tällöin.

– Täällä on laadukkaita tuotteita. Ne kestävät, ja kun ostaa monet parit kerralla, Salomaa sanoi.

Tällä kertaa Salomaa osti kolmet housut ja paidan.

– Olen tyytyväinen. Tähän on helppo tulla, yrittäjä tietää tuotteet, osaa neuvoa ja lyhentää.