KORJAUS: Ryanairin johtaja vaati Boeingia ja Airbusia parantamaan laadunvalvontaansa

Halpalentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O’Leary vaati tiistaina lentokonevalmistaja Boeingia parantamaan merkittävästi laadunvalvontaansa. O’Learyn mukaan sama koskee jossain määrin myös eurooppalaista lentokonevalmistajaa Airbusia.

Boeing 737 Max 9 -lentokoneen runkoon rakennetun tarpeettoman varauloskäynnin peittävä metallirakenne irtosi Alaska Airlines -yhtiön lennolla perjantaina. Lentokone joutui tekemään tapauksen takia hätälaskun paineistusongelmien vuoksi, mutta matkustajat eivät loukkaantuneet.

– Mielestäni sekä Airbusin että Boeingin, ja varsinkin Boeingin, tulisi merkittävästi parantaa laadunvalvontaa. Haasteena on se, että sekä Airbus että Boeing ovat merkittävästi jäljessä suunnitelmissaan lisätä kuukausittaista tuotantoaan. Paljolti kyse on paineista tuotantoketjussa, O’Leary sanoi Financial Times -lehden haastattelussa.

Ryanairilla ei ole käytössään Boeing 737 Max 9 -koneita.

Tarkastuksissa löytyi löysiä osia

Lentoyhtiö United Airlines kertoi jo maanantaina havainneensa alustavissa tarkastuksissa löysiä osia Boeing 737 Max 9 -mallin lentokoneissaan. Hieman myöhemmin myös Alaska Airlines ilmoitti löytäneensä vastaavissa tarkastuksissa löysiä osia.

Yhdysvaltain lentoturvallisuusviranomaiset (FAA) ovat vaatineet, että kaikki Yhdysvalloissa olevat kyseisen konemallin lentokoneet tarkastetaan ennen kuin ne saavat taas lentoluvan. Koneita on noin 170.

United Airlines on perunut 200 samaisen lentokonemallin lentoa tapauksen jälkeen ja kertoi odottavansa merkittäviä peruutuksia myös tiistaina.

Yhdysvaltalaistutkijat jatkavat tapauksen tutkimista. Lentoturvallisuusasiantuntijoiden mukaan vika voisi johtua valmistus- tai laadunvalvontavirheestä.

Suomalaisyhtiö Finnair ei käytä kyseistä lentokonemallia.

—

Juttu on julkaistu alun perin 9.1.2024 ja sitä on korjattu 10.1.2024 klo 20.07. Korjattu lentokoneessa tapahtuneen vaaratilanteen yksityiskohtia: osa irtosi kesken lennon, ei räjähtänyt. Irronnut osa oli lentokoneen runkoon rakennetun tarpeettoman varauloskäynnin peittävä metallirakenne, ei ikkunapaneeli. Korjattu myös kuvateksti.