Kotimaista kotimaisilta artisteilta. Salossa toistamiseen järjestettävä Salo Friends & Music Festival nojaa myös tulevana kesänä tuttuun mutta toimivaan kaavaan.

– Festarikansa tykkää pääasiassa kotimaisista artisteista, ja silloin pääsee laulamaan tuttuja biisejä mukana. Jokainen artisti on tarkkaan valittu, niin että tietynlainen yhtenäisyys säilyy ja kokonaisuus on tasapainossa, turkulaisen United Festivalsin festivaalijärjestäjä Henri Kulmala kiteyttää.

Kaksipäiväisillä festareilla kuullaan yhteensä kymmentä artistia tai yhtyettä. Farmoksen tontin lavalle nousee elokuussa muun muassa paluun keikkalavoille tekevä Yö-yhtye. Yön solistina nähdään JP Leppäluoto, joka on ollut Raskasta joulua -konserttikiertueen vakiokasvoja. Suuri yleisö on tutustunut Leppäluotoon Ylen suositussa Elämäni biisi -ohjelmassa.

Festareilla kuullaan myös Suomen nimekkäimpiin naisartisteihin kuuluvaa Kaija Koota sekä kovassa nosteessa olevaa Vesteristä Yhtyeineen. Uuden sukupolven tähdistä mukana ovat Viivi sekä laulukielensä englannista suomeen pari vuotta sitten vaihtanut Isac Elliot.

– Artistikulut ovat hieman yli 100 000 euroa päivältä. Ei voi olla monta monen kymmenen tuhannen euron artistia. Jos joku maksaa 50 000 euroa, pitää olla myös 10 000 euroa maksavia artisteja, Kulmala taustoittaa.

Artistien kiinnittämistä festareille Kulmala kuvailee taiteiluksi.

– Budjetti pitää pysyä järkevissä puitteissa, mutta kuitenkin niin, että artistikattaus on uskottava. Suosituimmat artistit voivat pyytää 15 000 euroa enemmän kuin vuosi takaperin. Suomen ykkösnimiä on oltava mukana vähintään yksi per päivä. Pelkät hyvätkään keskitason artistit eivät herätä ihmisissä mielenkiintoa niin paljon.

Viime kesän Salo Friends & Music Festival oli miltei loppuunmyyty. Perjantaille järjestäjät myivät yli 3 000 lippua, lauantaille yli 4 000. Kulmalan mukaan suuri osa yleisöstä oli salolaisia tai lähiseudulta.

– Olimme heti sillä ajatuksella liikkeellä, ettemme tule Saloon yhtä kesää varten. Tarkoituksena on järjestää festari kolme tai viisi vuotta vähintään. Vihjasin Salon kaupunginjohtajalle jo kesken viime vuoden festareiden, että tapahtuma saa jatkoa, vaikka virallisesti emme asiasta olleetkaan sopineet. Hän sanoi, että vai niin, kai me sitten jatketaan, Kulmala muistelee huvittuneena.

Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä iloitsee, että tapahtuma saa jatkoa tänäkin vuonna.

– Elokuun puoliväli on juuri sopiva ajankohta järjestää festarit Salossa: iltatorit ovat ohi ja Taiteiden Yä vasta tulossa, Järvelä muistuttaa.

Kulmala kertoo, että tulevana kesänä tapahtuma pyrkii tarjoamaan monipuolisimpia ruokatuotteita sekä lisäämällä juomapromopisteiden määrää ja yleistä alueen viihtyvyyttä.

– Halusimme pitää vip-alueen ruokatarjoilut myös tänä vuonna paikallisella toimijalla ja sen johdosta Golden VIP -lippupakettiin kuuluvan illallisen valmistaa tänä vuonna salolainen à la carte -ravintola Kastu. Viime vuonna vip-ruokien valmistamisesta vastannut legendaarinen lihamies JJ’s BBQ on kuitenkin alueella edelleen yhtenä ruokatoimijoista, Kulmala kertoo.

Ruokavip-paikkoja voidaan Kulmalan mukaan lisätä kysynnän mukaan.

– Lähdetään siitä, että 200 paikkaa täyttyy.

Kastun yrittäjä Kalle Hämäläinen pitää elokuista ajankohtaa loistavana myös ruokavastaavan näkökulmasta.

– Voimme käyttää paljon paikallisia raaka-aineita, erityisesti kasviksia. Tarkoituksena on tehdä Kastun näköistä ruokaa, kuten raikkaita salaatteja sekä lämmintä liha- ja kasvisruokaa. Vaikka ollaan juhlimassa, ruuan ei tarvitse olla superraskasta, Hämäläinen painottaa.

United Festivalsin operatiivinen tuottaja Henri Mäentaka (vas.), markkinointi- ja viestintäpäällikkö Lauri Ruotsalo, Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä, Kastun yrittäjä Kalle Hämäläinen sekä festivaalien järjestäjä Henri Kulmala odottavat jo innolla tulevaa Salo Friends & Music Festivalia.

Salo Friends & Music Festival 2024 Salossa Farmoksen tontilla 16.–17.8.

Salo Friends & Music Festival 2024

Perjantai: Juha Tapio, Yö & JP Leppäluoto, Vesterinen Yhtyeineen, Jannika B, Viivi.

Lauantai: Kaija Koo, Isac Elliot, Abreu, Anssi Kela, Ressu Redford.