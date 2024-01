Kuuban talouskurimus syvenee – polttoaineen hinta nousemassa satoja prosentteja

Kuubassa bensan hinta on nousemassa peräti 500 prosentilla helmikuun alussa. Tavallisen bensan litrahinta on nousemassa yli 130 Kuuban pesoon, mikä tiistain valuuttahinnoilla tarkoittaa noin viittä euroa. Maa kärsii syvästä inflaatiosta ja tavaroiden puutteesta.

11 miljoonan ihmisen Kuubassa on käynnissä historian yksi vaikeimmista taloudellisista kriiseistä. Siihen ovat vaikuttaneet koronapandemia, Yhdysvaltojen tiukentuneet pakotteet sekä maan rakenteellisesti äärimmäisen heikko taloudellinen tilanne. Kuuban inflaatioluku nousi peräti 30 prosenttiin viime vuonna. Asiantuntijoiden mukaan luku on määritelty vahvasti alakanttiin.

Virallisten arvioiden mukaan Kuuban talous supistui kaksi prosenttia vuonna 2023. Polttoaineen lisäksi muiden hyödykkeiden hankkiminen on tällä hetkellä maassa hyvin vaikeaa. Kuuban hallinto, jonka kautta käytännössä kaikki kulutushyödykkeet tulevat jakoon, sanoi jo joulukuussa, että bensan hintaa on nostettava.

Asukkaille vaikea tilanne

Kuuban talousministeri Alejandro Gil totesi, että maan on nostettava bensan hintoja, sillä hinnat ovat jo nyt ”maailman halvimpia”. Hallitus on myös linjannut, että sähkön hintaa aiotaan nostaa.

Energiaministeri Vicente de la O Levy totesi, että korkeilla hinnoilla pyritään hillitsemään kulutuspiikkejä, jotta polttoainetta ja sähköä riittäisi kaikille. Tilanteella on vaikutuksia myös turisteihin. Bensaa pystyy maksamaan vain ulkomaisella valuutalla, mikä sekin on maassa vähissä. Peso on devalvoitu kahdesti vuodesta 2021 lähtien.

Keskimääräinen palkka Kuubassa on noin 40 dollaria, mikä vastaa vajaata 40:tä euroa Suomessa.