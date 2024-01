Kuusi kuollut Israelin ratsiassa Länsirannalla, sanovat palestiinalaisviranomaiset

Israelilaisjoukot surmasivat kuusi palestiinalaista Jeninin kaupunkiin varhain tänään tehdyssä ratsiassa miehitetyllä Länsirannalla, sanoo palestiinalaisten terveysministeriö.

Israelin poliisin mukaan ratsiassa kuoli myös israelilaispoliisi. Poliisin kerrottiin kuolleen räjähteen osuttua hänen ajamaansa ajoneuvoon.

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet myös Länsirannalla Israelin käydessä Gazassa sotaansa äärijärjestö Hamasia vastaan. Palestiinalaisten terveysministeriön mukaan ainakin 327 palestiinalaista on saanut surmansa Länsirannalla taisteluiden alettua Gazassa.

Jännitteet kiristyneet Libanonin rajalla

Yhteenotot myös Israelin ja Libanonin rajalla ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuussa ja Israel aloitti sotaoperaationsa Gazassa.

Libanonissa rajan yli tapahtuneessa tulituksessa on kuollut ainakin 181 ihmistä lokakuun jälkeen. AFP:n tilastojen mukaan suurin osa kuolonuhreista on Hizbollahin taistelijoita, mutta joukossa on myös yli 20 siviiliä, mukaan luettuna kolme toimittajaa.

Israelin pohjoisosissa puolestaan on israelilaisviranomaisten mukaan kuollut yhdeksän taistelijaa ja ainakin neljä siviiliä.

Lauantaina Hizbollah-järjestö kertoi ampuneensa Libanonista yli 60 rakettia Israelin pohjoiseen sotilastukikohtaan. Järjestön mukaan kyseessä oli vastaisku liittyen äärijärjestö Hamasin apulaisjohtajan surmaamiseen Libanonin pääkaupunki Beirutissa. Hamas vannoi jo aiemmin kostavansa iskun.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi lauantaina, että Libanonin vetämistä mukaan Israelin ja Hamasin väliseen sotaan tulisi välttää.