Kyberrikolliset ovat kiristäneet Suomen luterilaiselle kirkolle merkittävää keskusjärjestöä – kuvia ihmisten passeista levinnyt verkkoon

Luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestö Luterilainen maailmanliitto (LML) on joutunut verkkohyökkäyksen ja -kiristyksen kohteeksi. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yksi Luterilaisen maailmanliiton suurimmista jäsenkirkoista, ja muun muassa Espoon hiippakunnan nykyinen piispa Kaisamari Hintikka on aiemmin toiminut liitossa johtavassa tehtävässä.

Kiristyshaittaohjelmalla hyökkäyksiä tekevä ryhmä nimeltä Rhysida on alkuvuonna kiristänyt Luterilaista maailmanliittoa ja julkaissut myös ainakin ruutukaappauksia aineistosta.

Sekä julkisesta että pimeästä verkosta löytyvissä ruutukaappauksissa on muun muassa kuvia ihmisten passeista ja maailmanliiton talousasiakirjoista. Kuvat ovat olleet otoksia aineistosta, eikä pelkissä kuvissa ole suomalaisia koskevia tietoja. Rhysida-ryhmä on pimeän verkon sivuillaan huutokaupannut haltuunsa saamaansa aineistoa ja vaatinut maksuksi virtuaalivaluutta bitcoineja. Ryhmä väittää saaneensa usean sadan gigatavun edestä materiaalia haltuunsa.

LML:n neuvoston suomalaisjäsen, pastori Jussi Luoma kertoo STT:lle, ettei hän ole ollut tietoinen maailmanliittoon kohdistuneesta kiristyksestä. Maailmanliitto ei ole verkkosivuillaan tiedottanut asiasta.

Yhteydessä toiseen verkkohyökkäykseen

Luterilaisen maailmanliiton viestinnästä vastataan STT:lle sähköpostitse, että liitto on tietoinen Rhysidan väitteistä. Maailmanliitosta ei kuitenkaan kommentoida tarkemmin sitä, millaista tietoa on murrettu eikä sitä, kuinka montaa ihmistä vuoto koskee tai mitä kansallisuuksia he edustavat.

LML:stä kuitenkin kerrotaan, että verkkokiristys on yhteydessä hyökkäykseen, joka kohdistui loppuvuonna maailman kristillisten kirkkokuntien ekumeeniseen järjestöön Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN).

Hyökkäys vaikutti myös Luterilaisen maailmanliiton tietojärjestelmiin, viestinnästä vastataan.

– Koska tutkinta on meneillään, emme voi kertoa lisätietoja, todetaan sähköpostivastauksessa.

Sekä Luterilaisen maailmanliiton että Kirkkojen maailmanneuvoston konttorit sijaitsevat Sveitsissä Geneven alueella.

KMN:n järjestelmät kaatuivat

Kirkkojen maailmanneuvosto kertoi omassa tiedotteessaan kaikkien sen tietojärjestelmien kaatuneen hakkeroinnin seurauksena tapaninpäivänä. Pääsihteeri Jerry Pillay tuomitsi hyökkäyksen ja kertoi Sveitsin viranomaisten tutkivan sitä. KMN ei kuitenkaan tiedotteessaan täsmentänyt hyökkäystä tehnyttä ryhmää tai sitä, mitä tietoja ryhmän hallusta vuodettiin.

Kirkkohallituksen viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Kirkkohallituksen tietohallinnossa ollaan tietoisia Kirkkojen maailmanneuvostoon tehdystä hyökkäyksestä. Heidän tietojensa mukaan hakkeroinnilla ei ole ollut vaikutuksia Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kohteina yliopistot

Rhysida-ryhmä on pimeän verkon sivustonsa perusteella väittänyt tehneensä useita hyökkäyksiä yliopistoihin, ja ryhmä myy varastamaansa aineistoa. Brittilehti Guardian kertoi viime marraskuussa, että ryhmä hyökkäsi onnistuneesti Britannian kansalliseen kirjastoon British Libraryyn.

Yhdysvaltain kyberturvallisuusviraston (CISA) julkaisemassa tietoaineistossa Rhysida-ryhmän kerrotaan hyökkäävän muun muassa koulutus- ja terveysalan toimijoita, teknologiayrityksiä sekä valtionhallinnon toimijoita vastaan. Ryhmä on myös CISA:n mukaan tarjonnut verkkokiristyspalveluita muille.

Ryhmän ei tiedetä hyökänneen suomalaisyhtiöihin.

Markku Uhari