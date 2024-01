Kymenlaakso teki jättipalveluksen Vilppaalle – lauantaina Salohallissa pelataan (taas) valtavin panoksin

Vaikka Vilpas hävisi tiistaina oman ottelunsa BC Nokialle 79–88, jäi tiistain kierros sille reilusti positiiviseksi, sillä Kymenlaakson päävastustajat KTP ja Kouvot hävisivät omat ottelunsa.

KTP taipui Töölössä sarjakärki Seagullsille 88–101 ja Kouvot hävisi kotikentällään Pyrinnölle 74–80. KTP pysyi Seagullsin kyydissä 25 minuuttia, jonka jälkeen kotijoukkue kasvatti pikkuhiljaa eron riittäväksi.

Kouvolassa Pyrintö johti parhaimmillaan peräti 21 pisteellä (38–59), mutta Kouvojen paikkapuolustus passivoitti Pyrinnön pahasti ja kotijoukkue pääsi 20 sekuntia ennen loppua kahden pisteen päähän Thomas Gipsonin kolmosella.

Tero Vasellin alaisuuteen joulukuussa siirtynyt Pyrintö onkin ollut runkosarjan jälkimmäisen puoliskon pahin sekoittaja. Ensimmäisistä kymmenestä ottelustaan vain yhden voittanut Pyrintö on Vasellin alaisuudessa voittanut kahdeksasta ottelustaan neljä eli pelannut sarjan keskikastin tahtiin.

Pyrinnön piristyminen sekä KTP:n ja Kouvojen tappiot nostivat samalla todennäköisyyttä sille, että runkosarjan päätteeksi ylempään jatkosarjaan riittää saldo 11 voittoa/11 tappiota. Edelleen varman paikan ylemmästä jatkosarjasta saa 12 voitolla, jonka esimerkiksi BC Nokia sai täyteen jo eilen.

Vilpas (9 voittoa/8 tappiota) jatkaa yhä sarjataulukon viidentenä Karhun (9/8) ja Katajan (9/7) välissä. KTP (8/9) ja Kouvot (8/9) ovat yhden voiton päässä Vilppaasta.

Vilpas kohtaa lauantaina Salohallissa Kouvot – tuon ottelun merkitys on valtava. Voittaja ottaa jättiharppauksen kohti kuuden parhaan joukkoa ja ylempää jatkosarjaa. Myös se on varmaa, että ottelussa tehdään tämän kauden yleisöennätys, sillä Vilppaan AND1-junioriturnaukseen osallistuvilla pelaajilla on otteluun vapaa pääsy.

Vilpas hävisi joukkueiden välisen ensimmäisen ottelun 13 pisteellä, joten Kouvoilla on todennäköisesti tasapisteissä etulyöntiasema. Toisaalta Vilppaalla on tasapisteissä etu jo Katajaa ja KTP:tä vastaan, eli on käytännössä sama monellako pisteellä Vilpas Kouvot voittaa, kunhan voittaa.

Tappio Kouvoille tarkoittaa käytännössä sitä, että Vilppaan on voitettava jäljellä olevista neljästä ottelusta kolme. Kun ensimmäinen otteluista on Seagullsin vieraana, todennäköisesti runkosarja pitäisi päättää kolmen voiton suoraan (Bisons–Lahti–Kobrat).

Sarjataulukko selkiytyy (tai sitten ei) jo keskiviikkona, kun Kataja isännöi Karhua ja Bisons Kobria.

Vilppaan kannalta otollisimmat tulokset olisivat Karhun ja Bisonsin voitot, sillä Karhulla on Vilpasta vastaan etu tasapistetilanteissa ja Bisonsin voitto murskaisi Kobrien viimeisetkin haaveet ylemmästä jatkosarjasta.

Taistelu kuuden parhaan joukkoon

Sarjatilanne tiistain kierroksen jälkeen:

3) Korihait 16 10/6 20

4) Karhu 17 9/8 18

5) Vilpas 17 9/8 16

6) Kataja 16 9/7 18

7) KTP 17 8/9 16

8) Kouvot 17 8/9 14

9) Kobrat 16 7/9 14

Jäljellä olevat ottelut:

Korihait: Kataja (v), Lahti (k), KTP (k), Kouvot (v), Pyrintö (v), Seagulls (k)

Karhu: Kataja (v), Bisons (k), Kobrat (k), KTP (v), Pyrintö (k)

Vilpas: Kouvot (k), Seagulls (v), Bisons (k), Lahti (v), Kobrat (k)

Kataja: Karhu (k), Korihait (k), Kouvot (v), Seagulls (k), Bisons (v), Lahti (k)

KTP: Kobrat (k), Korihait (v), Pyrintö (v), Karhu (k), BC Nokia (v)

Kouvot: Vilpas (v), Kataja (k), Korihait (k), Seagulls (v), Kouvot (k)

Kobrat: Bisons (v), KTP (v), Pyrintö (k), Karhu (v), BC Nokia (k), Vilpas (v)