Laki ei toteudu: yli sata lasta Salossa ja Somerolla vailla nimettyä sosiaalityöntekijää

Salossa ja Somerolla ei olla kyetty noudattamaan lastensuojelulakia.

– Yli sata lasta lastensuojelun avohuollossa alueella kuusi on ollut ilman nimettyä sosiaalityöntekijää, myöntää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan lapsiperhepalveluiden johtaja Krista Ryödi.

Tilannetta on Salon Seudun Sanomien viime perjantaina haastatteleman Ryödin mukaan vaikeuttanut se, että lastensuojelulakia on henkilömitoituksen ja pätevyyksien kohdilta tiukennettu. Vuoden alusta alkaen yhdellä sosiaalityöntekijällä on voinut olla asiakkaana enintään 30 lasta, kun aiemmin maksimimäärä oli 35.

Lastensuojelulaissa todetaan, että lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi saa oman sosiaalityöntekijän, ja että hyvinvointialue on velvollinen järjestämään lapselle ja hänen perheelleen ne sosiaalihuollon palvelut, jotka lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi (…) välttämättömiksi lapsen terveyden ja kehityksen kannalta.

Palveluiden järjestäminen ei toteudu, jos lapsella ei ole sosiaalityöntekijää, joka tekisi arvioita palvelutarpeesta.

Lain mukaan lapsen palveluntarpeen käsittely tulisi aloittaa seitsemän päivän sisällä ja saada valmiiksi kolmen kuukauden kuluessa.

Tavoitteet ovat hyvät, mutta käytäntö on ontunut. Lastensuojelun järjestämisen indikaattorit ovat heikentyneet kevääseen 2023 verrattuna useilla hyvinvointialueilla, totesi THL joulukuisessa tiedotteessaan.

Ongelma johtuu työvoimapulasta.

– Sosiaalityöntekijöistä on työvoimapulaa Varhassa ja Salossa sekä erityisesti lastenhuollossa, Ryödi sanoo.

Tämä näkyy asiakasmitoituksessa, jossa 30 asiakkaan määrään per sosiaalityöntekijä päästään vain kolmessa Varhan yhteensä kahdeksasta alueesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n lokakuisen raportin mukaan Varsinais-Suomessa ylitettiin tuolloin lakisääteinen 35 asiakkaan määrä 24 prosentilla sosiaalityöntekijöistä.

Ongelma ei ole yksin Varhan: saman tutkimuksen mukaan asiakasmäärätavoite toteutui lokakuussa vain seitsemällä hyvinvointialueella. Lisäksi lastensuojelulain tiukennus lisää paineita ja laittomuutta, muutamastakin syystä.

– Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että sijaispätevyyden kriteerit ovat täsmentyneet ja osa tilapäisinä toimivista sosiaalityöntekijöistä ei voi enää toimia sosiaalityöntekijöinä vaan sosiaaliohjaajina. Myöskään ostopalvelun kaltaisesti palkattuja työntekijöitä ei käytetä enää alkuvuodesta 2024 alkaen, Ryödi selventää.

Ryödin mukaan Varhassa ollaan hyvinkin tietoisia tilanteesta ja moniin toimiin on jo ryhdytty.

– Lapsen pitää olla aina jonkun laillistetun sosiaalityöntekijän tai sijaispätevän sosiaalityöntekijän nimissä, se voi olla myös esihenkilön tehtävässä toimivan nimissä, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys.

Ryödin mukaan lastensuojelussa jonotussysteemi ei ole lain mukainen, jonka vuoksi sitä ei oteta käytäntöön.

Sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä palvelualueittain selvitetään edelleen.

– Töitä tullaan jakamaan alueen sisällä ja jos alueittain on suurta epätasapainoa, myös koko Varhan tasolla, Ryödi sanoo.

Työvoimapulan helpottamiseksi on Ryödin mukaan käynnistetty ja tullaan aloittamaan useita toimenpiteitä. Varhassa muun muassa käynnistetään rekrytointikampanja ja lisätään sosiaalityön näkyvyyttä. Samalla pyritään vahvistamaan Varhan työnantajamielikuvaa.

– Haluamme myös panostaa sosiaalityöntekijäopiskelijoihin. Uskon tilanteen muuttuvan paremmaksi lastensuojelussa niin asiakkaiden kuin työntekijöiden osalta, Krista Ryödi sanoo.

THL arvioi, että lastensuojelussa on asiakkaana noin 40 000 lasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä noin 120 000 lasta. Tiedot perustuvat ensimmäisiin THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisterin tietoihin.

AVI: Valitukset tavallisia

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen Lounais-Suomen aluehalintovirastosta tietää kertoa, että kantelut ja epäkohtailmoitukset ovat lastensuojelun kohdalla tavallisia.

– Nimetyn sosiaalityöntekijän eli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän puuttumisesta niin avohuollossa kuin sijaishuollossa on tullut jo pitkään tullut epäkohtailmoituksia. Tässä asiassa on myös valvonta-asia vireillä ja asiaa selvitellään Varhan kanssa, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan Varhalta on pyydetty lisätietoja, joihin Varha on vastannut. Lisää asiaa koskevia selvityksiä on Virtasen mukaan tullut vielä tammikuun alkupuolella.

– Kun tiedot saadaan kasaan, katsomme millaisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä.

Virtasen mukaan pula sosiaalityöntekijöistä on näkyvissä myös valtakunnallisella tasolla.

Lapsiasiavaltuutettu: Lainmuutos ei taio lisää työntekijöitä

Lastensuojelun Keskusliitto penää lain noudattamista ja inhimillisyyttä.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen pitää lastensuojelun henkilömitoituksen kiristämistä 30:een asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohti osin ongelmallisena.

– Pelkällä lainsäädännöllä ei saada taiottua päteviä työntekijöitä opettajaksi, hoitajaksi tai lastensuojeluun. Ongelmana ei aina välttämättä ole asiakasmäärät vaan tapausten vaativuus, Pekkarinen tiivistää.

Lastensuojelussa työntekijöiden pätevyysvaatimuksia on kiristetty ja ostopalveluista on luovuttu vuoden alusta alkaen.

– THL:n tuoreimmassa selvityksessä epäpäteviä työntekijöitä lastenhuollossa oli 28 prosenttia, liki kolmannes. Tilanne ei ole varmaankaan ehtinyt muuttua parissa viikossa, Pekkarinen sanoo.

Riskinä on Pekkarisen mukaan se, että syntyy jonoja lastensuojelun kynnyksen ulkopuolelle ja sitä kautta kahden kerroksen asiakkaita.

– Esitin jo edellisen lain valmisteluvaiheessa, että työntekijät saattavat ryhtyä valikoimaan asiakkaita: pidetään helpoimmat, jolloin vaikeat tapaukset jäävät jonoon. Ja nyt ne riskit realisoituvat. Tulee jonoja ja perheitä roikutetaan sosiaalihuollossa, jossa työntekijällä voi olla yli sata asiakasta.

Pekkarisen mukaan voi syntyä itseään ruokkiva kierre. Ruuhkautuneilla alueilla on käytetty paljon sijaispäteviä työntekijöitä, joita ei enää oteta määräaikaisiksi, jolloin paine pysyä henkilömitoituksissa edelleen kasvaa.

– Työntekijät voivat äänestää jaloillaan ja lähteä helpommille alueille. Eniten tilanteesta kärsivät lapset ja perheet. On valtakunnan tason ongelma, ettei sijaispäteviä työsuhteita saa enää jatkaa. Se ei ainakaan lisää työntekijöiden määrää, Pekkarinen sanoo.

Tilastollinen kikkailu, jossa nimetään lastenhuollon asiakkaalle nimellinen sosiaalityöntekijä, ei lapsiasiamies Elina Pekkarisen mukaan ratkaise itse ongelmaa, jossa ytimenä on lapsen ja tämän perheen ongelman virkavastuullinen käsittely.

Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Annukka Paasivirta pitää huolestuttavana tilanteita, joissa ei ole kyetty nimeämään asiakkaille sosiaalityöntekijää.

– Erilaiset jonot lastensuojelussa eivät ole lain mukaisia tilanteita. Inhimillisessäkään mielessä ei saa joutua odottamaan lain takaamia palveluita.

Paasivirta nostaa esiin myös sen, että alueelliset erot ovat suuria.

– Muun muassa Etelä-Karjalassa on onnistuttu huomattavasti paremmin kuin muualla.

Pula työntekijöistä säteilee paitsi asiakkaisiin myös työn laatuun. Paasivirta korostaa, että lastensuojelutyö sisältää monenlaista verkostoyhteistyötä, mikä vaatii oman aikansa.

– Oleellista on, miten työntekijä kykenee antamaan aikaa lapselle ja perheelle. Kiire ja suuret asiakasmäärät vaikuttavat myös siihen, että iso prosentti alan työntekijöistä on harkitsemassa alanvaihtoa, Paasivirta sanoo.