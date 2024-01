Latauspiste ei ole parkkipaikka, muistuttaa osuuskauppa – ”Tässä on sama ilmiö kuin lapsi- tai invapaikkojen kohdalla”

Halikon Prisman parkkipaikalle on otettu viime viikolla käyttöön kuusi uutta ABC-suurteholatauspistettä. Nyt kauppakeskuksen läntisen sisäänkäynnin vieressä on yhteensä kymmenen latauspaikkaa, kun mukaan lasketaan jo muutaman vuoden siellä olleet neljä Plugitin 22 kilowatin latauslaitetta.

Uudet ABC-latauspisteiden maksimiteho on 150 kilowattia.

– ABC-latausverkkoa on rakennettu viime vuonna laajasti. SSO:n alueelle on avattu vuoden aikana kymmenen teho- tai suurteholatauspistettä. Näistä Halikon Prisman on nyt viimeisin, kertoo SSO:n liikennekaupan ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen.

Salossa ABC-latauspisteitä löytyy nyt Halikon Prisman lisäksi ABC Piihovilta ja Tupurin S-marketilta. Kemiönsaarella latauspiste toimii S-market Kemiön parkkipaikalla.

Keskiviikkona Prisman latauspaikkoja oli hyödyntämässä kolme sähköautoa. Ja yksi polttomoottorilla varustettu farmari.

– Olemme huomanneet, että sähköautojen latauspaikoilla on ollut turhankin usein muita kuin sähköautoja, Rissanen sanoo.

Prisman latauspaikalla on aiemmin ollut tavallisia parkkipaikkoja.

– Kaikki asiakkaat eivät ole ehkä vielä huomanneet, että nyt ne on varattu sähköautojen lataukseen, Rissanen sanoo.

Rissanen arvelee, että uusiin asioihin tottuminen vaatii oman aikansa. Periaate on silti selvä: sähköautojen latauspaikat on tarkoitettu vain sähköautojen lataukseen.

– Tässä on sama ilmiö kuin lapsi- tai invapaikkojen kohdalla, kestää hetken tottua niiden oikeaan käyttöön. Ilmiötä voisi verrata siihen, että pidettäisiin omituisena, jos joku jättäisi auton parkkiin bensiiniaseman tankkauspaikalle, Rissanen sanoo.

Rissanen muistuttaa, etteivät latauspaikat ole tarkoitettu myöskään sähköautojen parkkipaikaksi.

– Niitäkään ei saa pitää latauspaikoilla ilman, että lataa niitä. Tulemme laittamaan latausasemille vielä myöskin viralliset infokyltit, sekä keväällä maalaamaan myös parkkiruudut sähkölatauksen väreihin.

SSO:n Rissasen esiin nostama ilmiö ei ole tuntematon Halikon Märynummella asuvalle Anttijuhani Koskisellekaan.

Koskinen asteli keskiviikkona Prismasta latauksessa olleelle autolleen ja irrotteli pistoketta.

– Kyllä polttomoottoriautoja on tässäkin näkynyt. Alkoon tuppaavat mennä ja jättävät autonsa lähimmäs ovea, Koskinen arvelee.

Koskisen mukaan suurteholatauspisteiden käytölle on järkiperusteet, vaikka asiointi ei kauppakeskuksessa kauaa kestäisikään.

– On näistä hyötyä. Varsinkin nyt, kun latausteho on kasvanut. Teholataus toimii lyhyelläkin käynnillä.

Koskinen voi ladata autoaan myös kotona, mutta koska kyse on työsuhdeautosta, latauspaikalla ei ole hänelle sinänsä merkitystä taloudellisessa mielessä. Kyse on käyttömukavuudesta ja akun pitämisestä mahdollisimman täynnä.

– Jos olisi oma auto, latauspaikkoja tulisi varmaan katsottua vähän tarkemmin. Sinänsä tässä on kyllä ihan kilpailykykyinen hinta. Varmasti tulee käytettyä vastakin, usein Prismassa asioiva Koskinen sanoo.

SSO:n ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen ei voi vielä analysoida Prisman latauspisteiden käyttöasteita, sillä kokemusta on kertynyt vasta viime viikolta alkaen. Yksi on kuitenkin varmaa: sähköautojen yleistymisen myötä latauspisteiden tarve ja käyttö tulee kasvamaan vuosi vuodelta.

– Suurimmat käyttöasteet ovat olleet ABC Piihovin ja ABC Lohjan latauspisteillä. Ne ovat moottoritien varrella ja liikennevirrat ovat suuria. Uskon, että Halikon Prisman ja myöhemmin muidenkin SSO:n Prismojen latauspisteiden käyttö tulee kasvamaan paljon.

Koko maan mittakaavassa ABC-lataus avasi viime vuonna yli 500 uutta latauspistettä, ja näistä 300 oli teho- tai suurteholatauspisteitä. Yhteensä ABC-latausasemia on Suomessa liki 300 ja latauspisteiden määrä on yli 1 800.

Lataustapahtumien määrä on kovassa kasvussa: niiden määrä on nousi viime vuonna miljoonalla vain puolessa vuodessa, ja kahden miljoonan ABC-latauksen oletettiin menevän rikki vuoden loppuun mennessä.

Lisää tehoa Citymarketin pihalle

K-ryhmän latauspisteitä on Salossa Citymarketin, Pahkavuoren ja Alhaisten K-markettien parkkipaikoilla. Myös K-ryhmässä latauspisteiden määrää ja tehoa ollaan kasvattamassa joka puolella Suomea.

– Vuoden 2024 aikana Citymarketin DC-latureita tullaan päivittämään uusiin suurempitehoisiin laitteisiin, kertoo K-ryhmän K-Latauksesta vastaava päällikkö Iiro Määttänen.

Citymarketin pihalla on tällä hetkellä neljä 50 kilowatin ja neljä 22 kilowatin K-Latauspistettä.

K-Market Taikan latauspiste avattiin syyskuussa, K-market Pahkavuoren heinäkuussa.

– Näiden kahden uuden latausaseman johdosta K-Latauksen sähkön myynti Salossa on elokuusta joulukuuhun otetulla vertailujaksolla kasvanut 96 prosenttia, ja latausten kappalemääräinen kasvu on ollut 68 prosenttia, kertoo Määttänen.

K-ryhmän K-Lataus kattoi viime vuoden lopussa yli 300 latausasemaa eri puolilla Suomea. Ryhmän tiedotteen mukaan lisäksi 50 latausaseman tehoja kasvatetaan ja latauspisteitä lisätään.Tavoitteena oli saada käyttöön 1 800 latauspistettä.

Ryhmän mukaan viime vuonna K-Lataus-verkoston latausmäärät yli kaksinkertaistuivat vuoteen 2022 verrattuna.