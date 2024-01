Korisliigan perjantai-illan selkiytti vihdoin asetelmia taistelussa viimeisistä paikoista ylempään jatkosarjaan.

Kataja kaatoi Korihait 96–92 ja varmisti käytännössä paikkansa kuuden parhaan joukossa. Kataja tarvitsee vain yhden voiton viimeisistä neljästä ottelustaan.

KTP kaatoi Kobrat 74–65, mikä varmisti käytännössä Kobrien jäämisen kuuden parhaan ulkopuolelle. Kobrien pitäisi voittaa kaikki neljä jäljellä olevaa ottelua, todennäköisyys sille on noin yksi prosentti. KTP:n pitää voittaa kolme neljästä viimeisestä ottelustaan.

Karhu kaatoi Bisonsin 89–69. Se vankisti Karhun asemaa merkittävästi, sillä joukkueen loppuohjelma on helpohko: Kobrat ja Pyrintö kotona sekä KTP vieraissa.

Vilppaan näkökulmasta tilanne on entistä vahvemmin se, että joukkue taistelee viimeisestä paikasta KTP:n ja Kouvojen kanssa.

Siksi lauantai-illan ottelu Kouvoja vastaan saattaa olla jopa ratkaiseva. On jopa todennäköistä, että jompikumpi ei selviä ylempään jatkosarjaan.

Vilppaan (9 voittoa/8 tappiota) viimeisistä viidestä ottelusta kolme, Kouvojen (8/9) neljä. Kun kumpikin matkustaa vielä sarjakärki Seagullsin vieraaksi, asetelman voi tiivistää, että Vilpas ”saa” hävitä lauantaina, mutta Kouvot ei.

Asetelman kolmas pyörä KTP (9/9) saattaa tosin muuttaa tilannetta vielä merkittävästi, sillä joukkue kohtaa vielä Korihait (10/7) ja Karhun (10/9).

Perjantain kierroksella nähtiin sellainenkin ihme, että Helsinki Seagulls hävisi!

Vaikka tappio oli Seagullsille vasta kauden toinen, kyseessä ei sinänsä ollut järisyttävä yllätys, koska tappio tuli sarjakakkosen BC Nokian vieraana.

Absoluuttisen kärkiottelun paras pelaaja oli samalla kenties koko kauden paras pelaaja eli BC Nokian Tucker Richardson. Monipuolinen laituri jäi vain yhden levypallon päähän tripla-tuplasta (19 pistettä/9 levypalloa/10 syöttöä).

Seagullsin voittoputki ehti venyä 13 ottelun ja lähes kolmen kuukauden mittaiseksi.

Vilpas–Kouvot lauantaina Salohallissa kello 19

Lähtökohdat: Kummastakaan ei tiedä mitä odottaa. Paperilla Kouvoilla on parempi amerikkalaisnelikko ja kentän paras kotimainen pelaaja (Joel Mäntynen). Mutta yhteisiä kokemuksia on vielä vähän ja Mikko Koivistoa vastaan paikkapuolustuksen pelaaminen on yhtä järkevää kuin myydä alennuskinkkuja jouluviikolla. Jos Jamison Overton ei ole tervejalkainen, Vilppaan tehtävä vaikeutuu ratkaisevasti.

Seuraa häntä: Thomas Gipson

Noin 20 kiloa edellisestä visiitistä keventynyt kouvo on edelleen eliittitason sentteri. Paluuvalssi Juho Nenosen kanssa on lämmin, ehkä jopa kiihkeä.

Kokoonpanot: Jamison Overton palaa Vilppaan kokoonpanoon. Kouvot on pelannut edelliset ottelut parhaalla kokoonpanolla.

Tulosennuste: 86–92