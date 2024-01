Levyarvostelu: Tuure Kilpeläinen uudistuu onnistuneesti, mutta kuka teki loistavan esikoislevyn ja kenen kanssa viihtyy salaa?

Tuure Kilpeläinen: Sanat jää ilmaan (Universal)

”On kanavat auki taivaaseen”, julistaa Tuure Kilpeläinen soololevynsä avauskappaleessa. Kovasti korkealle kurotteleekin Kilpeläinen, joka on saapunut Kaihon karavaaninsa kanssa ainakin väliaikaisesti päätepysäkille.

Kaihon karavaanin letkeät rallit ja täyteläinen soundi ovat historiaa, soolona Kilpeläisen sointi on kuivempi. Äänimaiseman rehevyys on korvattu sydämensykkeen mieleen tuovalla konebiitillä. Kaihon karavaani panosti melodioihin ja kertosäehokemiin, jotka tarttuivat mieleen kuin hyvin mäystetty paukkupurkka tukkaan.

Sanat jää ilmaan operoi monta pykälää metafyysisemmällä tasolla, eikä laulujen sanoituksissakaan ole itsestäänselviä sloganeita. Niiden tilalla on Sun veljes -kappaleen kaltaisia spoken word -lavarunoutta lähestyviä laulutekstejä.

Jos Tuure Kilpeläisen ensisijaisena pyrkimyksenä on ollut tehdä jotain ihan muuta kuin koskaan aikaisemmin, Sanat jää ilmaan on kirkas onnistuminen. Kilpeläisen artistikuva lavenee, eikä silti menetä siihen Kaihon karavaanin aikana rakentunutta syvästi sympaattista ulottuvuuttaan.

Sooloalbumin kaupallinen potentiaali jäänee ohuemmaksi kuin Kilpeläisen tavattoman suosituilla bändilevyillä, mutta saamapuolella on tukku lauluja, joita ei halua ohittaa kertakuulemalta.

Bee: Hupsis (Sony)

Been loistavan esikoisalbumin tähtihetket ovat sen heikoimmat lenkit. Sen striimatuimmat ja radiosoitetuimmat kappaleet Silkkiin verhoillusta Viimeisiin sanoihin eivät tavoita kompaktia levyä muutoin kannattelevaa ohutta soul-poljentoa ja täysin vereslihalla tirisevää laulutulkintaa.

Bee on laulajana parhaimmillaan Mustaa-kappaleen kaltaisissa lievästi Amy Winehouseen viittaavissa pienissä mestariteoksissa ja lauluntekijänä tunnustuksellisissa Caesarissa sekä 7 kuolemansynnissä.

Hupsis-albumin varsinainen bängeri on kuitenkin biisi, jota ei lähtökohtaisesti olisi edes kannattanut tehdä: Fredin aikoinaan laulama Kolmatta linjaa on järkälemäinen klassikko, johon ei uskoisi kellään parikymppisellä olevan mitään lisättävää.

Niin vain Bee kuitenkin sämplää siitä oman, itsenäisen teoksen joka kuulostaa paljon enemmän Beeltä kuin Frediltä. Been käsittelyssä Kolmatta linjaa soi kolmeen minuuttiin puristettuna motivaatioloitsuna paremmasta huomisesta kuulostamatta sekuntiakaan self help -kirjojen imelältä tsemppipuheelta.

Kotimaisen popin kaanonissa Bee asettuu jo esikoisteoksellaan Maija Vilkkumaan rinnalle, ei huutamalla ja kirkumalla vaan winehousemaisesti kuiskimalla. Hupsista kehtaa nimitellä viime vuoden läpimurroksi, joka samalla asettaa riman pelottavan korkealle Been tulevia julkaisuja ajatellen.

Jaakko Eino Kalevi: Chaos Magic (Domino)

Suomalaisen ITE-popin johtava toimija Jaakko Eino Kalevi eroaa tyylisuuntauksen muista yrittäjistä reippaasti viimeistellymmällä ja kuuntelukelpoisemmalla lopputuloksella. Siinä missä Ruusujen ja monen muun indie-bändin itsetehty taide kuulostaa pelkästään vaivaannuttavan kotitekoiselta, Jaakko Eino Kalevi kääntää biisiensä tuhnut soundit ja naiivit tekstit samalla lailla hellyttäväksi viihteeksi kuin Ismo Leikola pseudotakeltelevan stand up -komiikkansa.

Chaos Magic kuulostaa enemmän Pet Shop Boysilta ja kasarilta kuin moottorisahalla veistetyltä puutarhatontulta – jopa siinä määrin että jossain Suomea kansainvälisemmällä markkinalla joku Drifting Away tai Palace In My Head voisi päätyä jopa isojen radiokanavien tehosoittoon. Nyt Jaakko Eino Kalevin pitänee tyytyä paikalliseen klubitähteyteen, mutta nimenomaan tanssilattialle ja discopallon alle ja vallankin jatkojen jatkoille Chaos Magic antaa melko montakin potentiaalista rajatun yleisön lellikkiraitaa.

Levyn kauneimman biisin Jaakko Eino Kalevi on hämäävästi piilottanut yli tunnin mittaisen albumin loppupäähän, jonne yleensä tungetaan kaikki se, mitä ei kehtaa sijoittaa ensimmäiselle puolituntiselle. Galactic Romance soi aavemaisena, utuisena ja kiihottavana vaikuttaen kuulijaan samalla lailla kuin eroottisen elokuvataiteen klassikkoteoksen Emmanuellen näkeminen ensimmäistä kertaa.

Tommi Läntinen: Maailma kääntyy kohti valoa (Vallila Music House)

Ikääntyä voi myös arvokkaasti, kuten Maailma kääntyy kohti valoa todistaa. Tommi Läntinen tekee rehellistä aikuisrockia yrittämättäkään kuulostaa ikäistään nuoremmalta ja tavoittelematta minkäänlaista trendikkyyttä. Maailma kääntyy kohti valoa tuskin tuo mitään merkittävästi uutta Tommi Läntisen artistikuvaan, mutta hänen uusien ja aika lailla edeltäjiltään kuulostavien laulujen parissa huomaa kuin salaa viihtyvänsä paremmin kuin osasi odottaakaan.

Tosin ”uuden” käsite on kaikin puolin vaappuva, sillä albumin kymmenestä kappaleesta peräti kolme on poimittu Läntisen vuodentakaiselta vierailulta Vain elämää -sarjassa. Niistä tehokkain, 69 Eyesilta lainattu ja suomeksi käännetty Kuolematon nousee heittämällä levyn vakuuttavimmaksi esitykseksi.

Erika Vikmanin Häpeä kuulostaa sekin Läntisen käsittelyssä hyvältä ja tässä tapauksessa alkuperäisversiota tymäkämmältä. Ennen kaikkea se kuulostaa aivan tommiläntiseltä.

Kokonaisuutta hallitsee myönteinen elämänasenne ellei jopa pyrkimys voimaannuttamiseen. Vähemmänkin uskottavia motivaatiopuheita on kuultu. Albumin päätösbiisi Oo rohkee käy tavallaan turhaksi, sillä Läntisen kannustava viesti on mennyt perille jo hyvissä ajoin ennen finaalia.