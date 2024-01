Liikennekaaos Etelä-Ruotsissa jatkuu, ihmisiä evakuoitu autoista koko yö

Etelä-Ruotsin liikennekaaos jatkuu edelleen. Viranomaisten mukaan suuri määrä autoja on yhä jumissa E22-tiellä Hörbyn ja Kristianstadin välillä lumimyrskyn vuoksi.

Ruotsin tieliikenneviranomaisten mukaan tilanne koko Skånen alueella on kaoottinen eikä teitä odoteta saatavan ajokuntoon ainakaan ennen puoltapäivää paikallista aikaa.

Lumipyry oli kuitenkin hellittämässä iltapäivään tultaessa, kertoi Ruotsin meteorologian laitos.

Ruotsin puolustusvoimat on paikalla auttamassa poliisia telakuorma-autoilla, jotka pääsevät liikkumaan paksussa lumessa.

– Täällä on täysi kaaos, kommentoi Ruotsin eteläisen sotilaspiirin edustaja Janne Bohman tilannetta uutistoimisto TT:lle.

Bohmanin mukaan ihmisiä oli edelleen jumissa autoissaan. Armeija oli paikalla koko viime yön evakuoimassa ihmisiä ja jatkaa avustustyötä edelleen päivällä.

– Lumimyrsky on kuin valkoinen seinä. Autosta poistuminen on vaarallista, mutta niin on autoon jääminenkin, jos sinne ei sada ruokaa ja vettä, Bohman kuvaili olosuhteita.

Pahimmillaan tiellä oli Ruotsin median mukaan jumissa toista tuhatta autoa. Tien auraaminen oli vaikeaa ja hidasta, koska se oli täynnä jumittuneita autoja.

Ruotsin radion mukaan ainakin 3 000 taloutta on Skånessa ilman sähköä. Vaikka lunta on tullut Etelä-Ruotsissa rapsakasti, pakkasta ei onneksi ole kuin muutama aste.

Sekä Hörbyssä että Kristianstandissa on avattu myrskyn jumittamille tilapäismajoituksia, joihin he pääsivät odottamaan myrskyn laantumista.