Liikuntaetu on monelle mieluinen, mutta sen ostovoima laahaa perässä: ”600 euron vuosiraja vastaisi hintojen nousuun”

Työpaikkojen työntekijöilleen tarjoama liikuntaetu on merkittävä suomalaisten liikuttaja. Turkulainen Tero Kesäläinen hyödyntää liikuntaetua kuntosalilla käymiseen.

Kesäläinen saa työnantajaltaan liikuntaetua 300 euroa vuodessa. Sen hän käyttää alkuvuodesta kertarysäyksellä kuntosalin kassalla.

– Totta kai liikuntaedun voisi käyttää vaikka sulkapallovuoroihin tai uimahallilla, mutta minulle on helppoa käyttää se yhdessä paikassa. Kun kaiken käyttää vuoden alussa könttänä, koko summa tulee myös varmasti käytettyä. Muut liikuntamaksut voi sitten maksaa muuten, Kesäläinen sanoo.

Liikuntaetu on yksi Suomen suosituimmista verovapaista työsuhde-eduista. Työnantaja voi vähentää työntekijöidensä liikuntaedun täysimääräisesti omassa kirjanpidossaan. Työntekijää kohden liikuntaedun maksimisumma vuodessa on 400 euroa.

Työntekijän näkökulmasta liikuntaedun käyttö on helppoa.

– Työnantaja on ladannut summan Epassi-tililleni ja pystyn maksamaan sen mobiilisovelluksella kuntosalin tiskillä, Kesäläinen toteaa.

Kesäläinen kuvailee suhdettaan liikkumiseen elämäntapana. Nuoresta lähtien aktiivisesti urheillut ja liikkunut mies pyrkii harrastamaan liikuntaa kuutena päivänä viikossa.

– Aina se ei lapsiperheen isänä onnistu, mutta koen liikkumisen tärkeänä osana elämääni. Liikkuminen pitää kunnon hyvänä, tuo jaksamista arkeen ja on myös vastapainona muulle elämälle. Liikunta on todella tehokas tapa nollata päätä.

Liikuntapalveluiden hinnat ovat kohonneet yleisen hintakehityksen mukana. Kesäläinen on huomannut hintakehityksen omassa kuntosaliharrastuksessaan. Liikuntaetu on ollut hänellä käytössään vuodesta 2016 lähtien. Sinä aikana myös kuntosalin kuukausimaksu on noussut.

– Kaikki hinnat ovat nousseet, myös kuntosalin maksut. Liikuntaetu ei luonnollisesti kata kuin osan vuoden kuntosalimaksuista, mutta itse en koe sitä ongelmana. Tosin ymmärrän, että joillekin hinnat voivat olla ongelma ja vaikuttaa siihen, kuinka paljon liikuntapalveluita käyttää. Toki kuntosaleja on myös eri hintaisia, jolloin voi valita omalle kukkarolle sopivan salin, hän pohtii.

Kesäläinen suhtautuu positiivisesti ajatukseen liikuntaedun maksimisumman korotuksesta.

– Jos liikuntaedun maksimisummaa nostettaisiin, olisi se liikuntapalveluiden käyttäjän näkökulmasta totta kai hyvä juttu.

Samoilla linjoilla on myös kuntosaliyrittäjä.

– Veroton maksimisumma on pitkään ollut nykyisellä tasolla. Jos rajaa saataisiin nostettua, sillä olisi laajemminkin suomalaisten liikkumista ajatellen positiivisia vaikutuksia. Yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää saada ihmiset liikunnan pariin, oli liikunta sitten kuntosalilla käymistä tai mitä tahansa liikuntaa. Liikuntaetu varmasti madaltaa kynnystä liikuntapalveluiden käyttämiseen, toteaa M&M Kuntotalon toimitusjohtaja Jani Hurme.

Kuntosalin arjessa liikuntaedun käytölle on Hurmeen mukaan erityisesti kolme sesonkia. Alkuvuodesta, kun uuden vuoden liikuntaetu on tullut käytettäväksi. Toinen selkeä piikki on loppuvuodesta, kun ihmiset hyödyntävät loppuvan kalenterivuoden liikuntaetuja. Kolmas erottuva ajankohta on kesällä.

– Se johtuu siitä, että monet työnantajat ovat jakaneet liikuntaedun kahteen tai kolmeen osaan, jolloin kesällä tulee uusi erä liikuntaetua käytettäväksi, Hurme sanoo.

Liikuntaedun merkitys suomalaisten liikuttajana on hänen mukaansa merkittävä.

– Liikuntaedun merkitys suomalaisten liikuttajana on suuri. Uskoisin, että ihmiset liikkuvat enemmän, kun heillä on liikuntaetu käytössään. Tarkkaa tilastoa meillä ei liikuntaedun käyttämisestä ole, mutta suuri osa asiakkaistamme liikuntaetua käyttää, Hurme sanoo.

Teksti: Ilkka Lappi

600 euron liikuntaetu vastaisi yleiseen hintakehitykseen

Liikuntaedun veroton euroraja laahaa yleisen hintakehityksen perässä. Liikuntaetujen vuotuinen veroton euroraja on maksimissaan 400 euroa per työntekijä. Summa on ollut tuo vuodesta 2009 lähtien. Liikuntapalveluiden hinnat ovat kuitenkin kallistuneet keskimäärin 23 prosenttia vuodesta 2010.

– Liikuntapalveluiden hintakehityksessä näkyy yleinen inflaatio ja hintakehitys. Sen vuoksi reaalinen ostovoima on nyt pienempi. 400 eurolla ei saa niin paljon kuin kymmenen vuotta sitten, toteaa Edenred Suomen toimitusjohtaja Jacob Segercrantz.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että liikunta- ja kulttuurisetelit tuovat valtiolle yli 110 miljoonan euron tulot. Verovapauden vuoksi menetettävät tulot korvaantuvat arvonlisäverona, kun palveluja käytetään. Liikunta- ja kulttuuriedulla on myös työllistäviä vaikutuksia. Segercrantzin mukaan olisikin aika nostaa 400 euron rajaa.

– Jos liikunta- ja kulttuuriedun rajaksi sallittaisiin 600 euroa vuosittain, se vastaisi hintojen nousuun. Verottomuuden rajan nostaminen 200 eurolla kasvattaisi valtion verotuloja noin 23 miljoonalla eurolla. Nykyisen kuluttamisen pohjalta voi otaksua, että kuluttaminen lisääntyisi vähintään 100 miljoonalla eurolla, Segercrantz toteaa.

Työpaikkojen hyödyntämä liikuntaetu on merkittävä suomalaisten liikuttaja. Se on käytössä noin 1,3 miljoonalla suomalaisella, eli 60 prosentilla palkansaajista.

– Liikuntaetu on täysin keskeinen suomalaisten liikuttaja. Sen osuus liikuntapalvelujen kulutuksesta on kymmeniä prosentteja, Segercrantz sanoo.

– Liikunta- ja kulttuurietu on lounasedun jälkeen Suomen toiseksi suosituin työsuhde-etu. Liikuntaetua käytetään yleensä johonkin toisteiseen harrastukseen kuten sählyvuoroon tai kuntosaliin. Toisaalta se myös kannustaa kokeilemaan uusia lajeja, joita ei muuten tulisi kokeiltua, hän jatkaa.

Viime vuosina liikuntaetua on myös hyödynnetty aiempaa paremmin. Tästä kertoo esimerkiksi se, että entistä pienempi osa vuotuisesta liikuntaedusta jää käyttämättä. Segercrantzin mukaan tämäkin kertoo liikuntaedun tarpeellisuudesta.

– Viimeisen neljän vuoden aikana meidän liikuntaetumme käyttöaste on noussut yli 30 prosenttia. Liikuntaetu koetaan siis eduksi, jota halutaan käyttää. Viestimme myös aktiivisesti työnantajien suuntaan, jotta liikuntaetua muistettaisiin käyttää.

Teksti: Ilkka Lappi

”Liikuntaetu kertoo työantajan arvostuksesta työntekijää kohtaan”

Liikuntaetua käytetään myös Salossa erittäin ahkerasti.

– Liikuntaetu on todella suosittu, ja sitä käytetään laajalti, vahvistaa Hanhivaaran liikuntakeskuksen yrittäjä Jussi Saarinen.

Saarisen mukaan etua kohdennetaan Hanhivaarassa tasaisesti eri lajeihin. Suosituimpia ovat kuntosali ja ryhmäliikuntatunnit.

– Tiedän, että etua käytetään myös muun muassa personal trainerin palveluihin, sulkapalloon, padeliin ja vaikka keilaamiseen, hän sanoo.

Saarisen mukaan liikuntaetu on myös työnantajalle helppo ottaa käyttöön, ja moni yritys on ymmärtänyt, että säännöllisesti liikkuva työntekijä on työnantajallekin hyvä asia.

– Liikkuva ihminen on energisempi ja motivoituneempi työpaikallakin. Lisäksi liikuntaetu kertoo työantajan arvostuksesta työntekijää kohtaan.

Salon Gym & Fitness Centerissäkin liikuntaedut ovat arkipäivää ja ne ovat liikevaihdollisestikin tervetullut lisä yritykselle.

– Liikuntaetu on levinnyt ilahduttavan laajalle. Moni pienempikin yritys on ottanut ne käyttöön, sanoo Salon Gym & Fitness Centerin yrittäjä Kirsi Mäkelä.

Liikuntakeskuksessa etua käytetään yhtä paljon sekä kuntosalimaksuihin että ryhmäliikuntatunteihin.

– Loppuvuodesta tulee aina ruuhkaa, kun jäljellä olevat rahat halutaan käyttää, Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan yritykset satsaavat aiempaa enemmän työntekijöiden liikuntaetuihin.

– Summat ovat selvästi kasvaneet, mikä on vain hyvä asia, hän sanoo.

Teksti: SSS | Katri Henttonen