Kesällä 1985 Sirkka Liisa Tuovinen keräsi aineistoa Halikon mielisairaalan historiikkiin. Hän jututti potilasta, joka kertoi, että takavuosina sairaalassa on käynyt kallonporaaja.

”Ohimoon teki isot reiät ja siitä lusikan varrella hetkutteli molemmin puolin piuhat katki. On niitä leikattuja täällä vieläkin hoidossa. Käypä vaikka katsomassa kympissä. Oivan ohimoilla on lommot, sillä on reiät päässä kahden puolen.”

Tuovinen teki työtä käskettyä ja löysi Oivan.

Oiva oli toimitettu Märynummelle 51 vuotta aiemmin lähetteellä, jonka mukaan hän on synkkä, alakuloinen ja sävyisä. Sairaalan tultua hänestä oli sukeutunut hyvin levoton ja raivoisa. Edes sähköhoidosta ei ollut apua, vaikka joskus hänet tainnutettiin kahdesti päivässä.

Vuonna 1955 Oivalle tehtiin lobotomia. Sen myötä hänestä tuli hyväntuulinen. Muisti muuttui huonoksi, eikä hän tiennyt enää ikäänsä eikä päivämäärää, mutta hän pystyi huolehtimaan itsestään.

Kesällä 1985 Oiva oli 72-vuotias ja töpsehti osastolla, hoiti omaa kukkaansa innokkaasti, lakaisi lattiat, oleili paljon vessassa. Häntä jouduttiin usein etsimään jostain piilosta, ja palatessaan hän naureskeli. Nukkumaan meno oli tahtojen taistelua hoitajan kanssa, ja yöllä Oiva saattoi hipsiä aataminasussa ympäriinsä.

Märynummella Halikon piirisairaalassa potilaana olleen Oivan tarina vastaa sitä, millaisia käsityksiä populaarikulttuuri on luonut lobotomiasta eli aivoleikkauksesta, jossa aivojen otsalohkojen yhteydet taaemmas aivoihin katkaistaan. Koska leikkauksessa aivojen ajatteleva ja tunteva osa erotettiin toisistaan, potilaan persoonallisuus muuttui ja tunnekirjo laimeni. Elokuvissa lobotomialeikkauksen kokeneet hymyilevät omissa maailmoissaan.

Todellisuudessa seurauksia oli monenlaisia. Osalla potilaista ei merkittävää eroa aiempaan oikeastaan syntynyt. Osalla seuraukset olivat toivottuja, eli ahdistus ja aggressiivinen käytös lieveni. Osa muuttui niin apaattisiksi, että he eivät pystyneet hallitsemaan edes virtsaamista tai ulostamista.

Esimerkiksi Halikon sairaalan 12 ensimmäisestä lobotomiapotilaasta osan tiedetään rauhoittuneen, osan tylsistyneen ja osan jääneen ennalleen.

Lobotomialla ei olisi pitänyt olla vaikutusta muistiin tai älykkyysosamäärään, mutta jotkut potilaat kuin dementoituivat. Oiva unohti ikänsä.

Vaikutukset eivät olleet aina pysyviä. Monilla ahdistusoireet olivat jo viiden vuoden kuluttua palanneet takaisin.

– Joillekin lobotomia tehtiin kahdesti. Lobotomiasta oli kevyempiä ja kajoavampia vaihtoehtoja, ja toisella kerralla tehtiin mahdollisesti rajumpi leikkaus, arvelee museohoitaja Kristiina Syrjäsuo Turun lasarettimuseosta.

Laite, jolla Oivan lobotomia oli tehty, on yhä olemassa ja sitä voi käydä katsomassa. Se löytyy Halikon museosta näyttelystä, joka esittelee Märynummen sairaalan historiaa.

Lobotomialaite – tarkemmin sanottuna kallopora – on lainassa Turun lasarettimuseosta, kertoo Salon historiallisen museon amanuenssi Anna Väänänen.

Myös Tyksissä tehtiin lobotomioita, mutta niitä kalloporia ei ole jäänyt lasarettimuseon kokoelmiin. Märynummen lobotomialaite on museon ainoa.

Halikon sairaalan ensimmäinen lobotomia tehtiin vuonna 1954, ja viimeisen kerran kalloporaa käytettiin Märynummella vuonna 1968. Noiden vuosien sisällä tehtiin ainakin 64 lobotomialeikkausta.

Varmojen tietojen mukaan Halikossa tehtiin 61 lobotomialeikkausta vuosina 1954–1956 sekä vielä kolme vuonna 1968.

Lobotomioita tehtiin aluksi käsiporalla, mutta Halikon sairaalassa käytettiin alusta saakka sähköporaa. Suomessa oli herätty uuteen menetelmään hiukan jälkijunassa.

– Ensimmäiseksi potilaan ohimoihin porattiin reiät. Tämän jälkeen tehtiin leukotomilla eli pienellä lastaimella viilto aivojen kovakalvoon, Syrjäsuo esittelee.

– Halikossa leukotomia kutsuttiin spaatteliksi, vaikka spaatteleita on muunkinlaisia. Esimerkiksi silloinkin, kun lääkäri laittaa nielua tutkiessaan kielen päälle lastaimen, kyseessä on spaatteli.

Kun kovakalvossa oli reikä, näkyviin saatiin aivojen harmaa kuorikerros. Spaattelilla mentiin tähän kuorikerrokseen sisään ja hermoradat katkaistiin aivojen eri osien välillä, toisinaan useiden osien, toisinaan vain muutamien. Tämän jälkeen lihas vedettiin reiän päälle ja iho ommeltiin kiinni.

Yhdysvalloissa käytetyssä versiossa ohimoita ei porattu, vaan sukkapuikkomainen piikki naputettiin silmäkuoppien kautta luun läpi aivoihin.

Suomessa potilaille jäi loppuelämäksi selvät kolot ohimoille, kuten Oivalla, mutta ne peittyivät yleensä hiusten alle.

Märynummen sairaalassa erikoista on, että imulaite, jolla imettiin esimerkiksi luunsiruja, oli nikkaroitu itse pölynimurista.

– Tämä kuulostaa meistä nyt hurjalta, mutta 1950-luvulla kaikkia laitteita ei ollut saatavilla ja piti olla luova. Myös rulla- eli pyöräsänkyjä tehtiin itse tavallisista sängyistä, kommentoi Syrjäsuo.

Yleensä potilasta ei nukutettu, vaan hänet vain puudutettiin.

– Hämmästyttävää kyllä, puudutusta tarvittiin vain ihon viiltämiseen. Itse operaatio oli kivuton. Pora aiheutti tärinää mutta ei kipua, Syrjäsuo kertoo.

Lobotomialeikkausten sali sijaitsi Halikon sairaalan miestentaloksi kutsutussa rakennuksessa, jossa toimii nykyään SPR:n vastaanottokeskus. Leikkaukset tehtiin keskikerroksessa, osasto 9:n vieressä.

Yleensä potilailta kysyttiin lupaa hoitomenetelmiin, mutta lobotomia saatettiin tehdä potilaalle edes kertomatta asiasta.

– Lobotomian kehittäjä oli saanut asiasta Nobelin palkinnon vuonna 1949, ja tätä kunnioitettiin niin paljon, että menetelmää ei kyseenalaistettu, Väänänen sanoo.

Kehittäjä oli portugalilainen neurologi Egas Moniz, joka oli alkanut tehdä lobotomioita 1930-luvulla. Menetelmää pidettiin valtavana edistysaskeleena, sillä mielenterveyspotilaiden hoitoon oli ollut vähänlaisesti hoitokeinoja.

– Esimerkiksi Märynummella oli annettu lähinnä vuodelepoa, sähkö- ja insuliinishokkeja sekä kylpyjä, joissa potilaat olivat tunteja, jopa vuorokausia ammeessa, kertoo Väänänen.

Sysäyksenä lobotomian ja sähköshokkien kaltaisiin uusiin menetelmiin oli osaltaan se, että mielenterveyspotilaat eivät enää asuneet omaisten hoivissa tai kunnalliskodeissa, vaan heitä oli alettu keskittää sairaaloihin.

– Piti ottaa uusia hoitomenetelmiä käyttöön, kun potilaita tunki ovista ja ikkunoista, luonnehti Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen Ilta-Sanomille.

Myös Märynummen sairaala oli helisemässä rajusti kasvavan potilasmäärän kanssa.

Lobotomiasta tiedettiin, että se ei paranna sairautta, mutta otsalohkon hermoratojen katkaisemisella on rauhoittava vaikutus. Henkilökunnan työ helpottui, ja moni potilaista pystyttiin kotiuttamaan. Tuovisen mukaan runsas kolmasosa vuosina 1954–1955 leikatusta Halikon sairaalan 44 potilaasta pystyi palaamaan kotiinsa.

Lobotomialla oli monia riskejä, sen lisäksi, että ihmisen persoonallisuutta muutettiin pysyvästi.

Leikkaus saattoi aiheuttaa aivoverenvuodon ja aivokalvotulehduksen. Moni sai lobotomiasta epilepsian, ja 3–5 prosenttia leikatuista kuoli. Helsingin Sanomien mukaan korkeintaan joka kolmas potilas sai lopulta apua oireisiinsa. Erinomaiseksi tulokset arvioitiin yleensä alle 10 prosentilla.

Samalla vuosikymmenellä, jolloin Halikon sairaalan ensimmäiset lobotomiat tehtiin, Suomen markkinoille tuli jo jotain vielä lupaavampaa: psyykenlääkkeet, erityisesti klooripromatsiiniin perustuvat. Tämä on todennäköinen syy siihen, miksi lobotomioiden määrä pysähtyi Halikossa kuin seinään vuonna 1957. Lääkkeet tekivät saman vaikutuksen kuin lobotomia, mutta vaikutus ei ollut peruuttamaton.

Syystä tai toisesta 1960-luvun lopulla Halikon sairaalassa päätettiin leikata vielä kolme potilasta. He kaikki olivat naisia.

Viimeinen leikattu potilas kuoli leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin.

Lähteenä käytetty myös Riitta Hervan artikkelia lobotomiasta Lääketeellisessä Aikakauskirja Duodecimissa (2013).

Potilaan sydän pysähtyi Märynummen ensimmäisessä lobotomiassa

Halikon sairaalan lobotomiasalin ensimmäisen leikkauspäivän listalla oli kaksi miespotilasta.

Instrumentit oli hankittu etukäteen kirurgi Teuvo Mäkelän ohjeiden mukaan. Konemestarina oli Jussi Nurminen, laboratoriohoitajana Sirkku Kallio. Paikalla oli myös Halikon sairaalan ylilääkäri Ville Kuusisto ja ylihoitaja Kyllikki Virta.

Miespotilaiden päät oli ajeltu edellisenä iltana. Ensimmäinen leikattava, jolle oli jo annettu rauhoittava esilääkitys, tuotiin sisään rullattavalla sängyllä. Kallio steriloi ihon, ja Mäkelä laittoi potilaan suoneen evipania. Oli tarkoitus suorittaa leikkaus kevyessä nukutuksessa, mutta seuraukset olivat dramaattiset: potilas muuttui siniseksi ja sydän pysähtyi. Hänet saatiin elvytettyä, leikkausta ei jatkettu ja hänet vietiin takaisin osastolle.

Toinen potilas tuotiin. Hänet päätettiin vain puuduttaa. Novocainia pistettiin leikattavaan kohtaan ja rentouttavaa pronarsiinia lihakseen. Mäkelä merkitsi mittanauhaa apuna käyttäen leikkauskohdat. Sitten hän tarttui veitseen ja viilsi haavan vasempaan ohimoon. ”Polta”, sanoi Mäkelä Kuusistolle, joka hoiti elektrokauterisaation. Kuusisto polkaisi sähkökojeen käyntiin ja yritti osua kirurgin pinsetteihin. Sirkku Kallio hoiti imun laitteella, joka oli valmistettu pölynimurista. Haava levitettiin, ja näkyviin tullut kallo puhdistettiin.

Mäkelä ryhtyi poraamaan. Luunsirut imettiin, ja luun reunoihin laitettiin vahaa verenvuodon tyrehdyttämiseksi. 1,5 cm kokoista, poralla tehtyä reikää laajennettiin luunpurijalla pitkulaiseksi. Paljastui kovakalvo eli dura. Siihen tehtiin viilto erikoisveitsellä. Nyt näkyi aivon harmaa kuorikerros. Hermoradat katkaistiin spaattelilla. Lihas vedettiin reiän päälle, iho ommeltiin kiinni. Siirryttiin potilaan oikeanpuoleiseen ohimoon.

Leikkaus kesti yhteensä vajaan tunnin. Potilas siirrettiin rullasängyllä saman kerroksen osastolle. Sängyn pääpuoleen laitettiin klossit, koska oli vältettävä painetta päässä. Potilas oli vuodelevossa viikon.

Työntekijät kuvasivat vaikuttavaksi näyksi sitä, miten miehen tuskainen ilme oli lauennut spaattelin työntyessä aivoon.

Potilas oli ollut pitkään hoidossa ja kärsinyt voimakkaasta ahdistuksesta. Lobotomia onnistui tarkoituksessaan: oireet lievenivät, ja hänet voitiin kotiuttaa.

Lähde: Tuovinen, Sirkka Liisa (1986): Halikon sairaala 1926–1984.

Suomen viimeinen lobotomiapotilas leikattiin Tyksissä vuonna 1975 Märynummen sairaalan lobotomialeikkaukset toteutti neurokirurgi Teuvo Mäkelä. Hän kiersi tekemässä lobotomioita useissa sairaaloissa.

Hän kiersi tekemässä lobotomioita useissa sairaaloissa. Ensimmäisen Suomen lobotomian suoritti Aarno Snellman 1940-luvun puolivälissä Töölön sairaalassa, ja leikkaus onnistui hyvin. Viimeinen lobotomia tehtiin vuonna 1975 Tyksissä.

1940-luvun puolivälissä Töölön sairaalassa, ja leikkaus onnistui hyvin. Viimeinen lobotomia tehtiin vuonna 1975 Tyksissä. Lobotomioita suoritettiin Suomessa 30 vuoden ajan. Leikattuja potilaita oli noin 1500. Tarkkaa määrää ei tiedetä.

Nuorimmat leikatut olivat 12-vuotiaita.

Märynummen sairaalan kallopora valmistettiin Ranskassa. Märynummen leikkaussali lobotomialeikkauksille valmistui vuonna 1954.

Halikossa leikattiin erityisesti skitsofreniaa sairastavia, kuten muuallakin.

Potilasmäärään suhteutettuna Halikon sairaalan leikkausmäärä vaikuttaa tavanomaiselta suhteessa muihin Suomen mielisairaaloihin.

