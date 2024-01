Katso kuvat: Loska, jää ja seisova vesi valtasivat kaupungin – ”Nyt pitäisi olla nastapohjat”

Salossa on tänään kärsitty liukkaudesta, loskasta ja kadulle kertyneistä vesilätäköistä. Lämpötila on kohonnut plussalle, ja valtaisat lumikasat ovat alkaneet sulaa. Lumi on muuttunut loskaksi ja vedeksi, jota seisoo yhdessä jos toisessakin tien sivussa, kun kaivot eivät vedä.

Muun muassa Salon kaupungin työntekijöillä on riittänyt tämän takia kiirettä.

– Yöllä tultiin jo auraamaan ja hiekottamaan. Nyt yritämme saada pintavesikaivoja toimimaan, totesi Teemu Saarniniemi, joka oli avaamassa kaivoa Reijo Lehtosen kanssa Hämeentiellä, Kelan toimiston kulmalla klo 11 aikaan.

– Olemme siirtyneet kohteelta kohteelle, Saarniniemi kuvaili.

Lounastauolle lähtenyt Pia Pelkonen ylitti Raatihuoneenkadulla suojatietä ja etsi jaloilleen paikkaa, sillä tien reunassa oli valtava lätäkkö. Hän pääsi harppaamalla nippa nappa sen yli. Pelkonen oli käynyt hakemassa torilta thaimaalaista ruokaa.

– Kyllä oli liukasta kävellä. Tietysti voi syyttää vähän myös omia kenkiään. Nyt pitäisi olla nastapohjat, hän totesi.

Matkalla Pelkonen oli tavannut iäkkään naisen, joka liikkui rollaattorilla.

– Yhdessä päivittelimme tämän päivän keliä. Hän ei voi hypätä lätäkön yli niin kuin minä, Pelkonen huomauttaa.

Aamulla Pelkonen oli tullut töihin moottoritietä Paimiosta. Moottoritiellä oli hänen mukaansa ihan siedettävä ajokeli.

– Mutta eilen illalla, kun menin kotiin, oli ihan järkyttävää, hän myöntää.

Salon kaupungin tiedotteen mukaan liukas keli on hankaloittanut tänään myös paikallisliikenteen eli Paikun liikennöintiä. Keliolosuhteista aiheutuvat vuorojen myöhästymiset, keskeytymiset ja peruuntumiset ovat mahdollisia. Normaaliin, aikataulujen mukaiseen liikennöintiin pyritään palaamaan niin pian kuin mahdollista.