LP Viestin ja Nurmon JymyVolleyn välisestä lentopallon naisten mestaruusliigaottelusta on etukäteen vaikeaa keksiä mielenkiintoista ennakoitavaa pelin voittajan osalta. Jymy kun hakee kauden seitsemännessätoista ottelussa ensin toista sarjapistettä ja sen jälkeen avausvoittoaan.

Kiinnostavia yksityiskohtia kuitenkin riittää tähänkin tapahtumaan. Ensimmäinen sellainen saatiin siitä, kun libero Nitta Korhosen uutisoitiin siirtyvän LP Viestiin nimenomaan JymyVolleyn riveistä.

Maanantaina 19 vuotta täyttänyt Korhonen pelasi alkukaudella kuudessa ottelussa, kunnes sopimus purettiin pelaajan toiveesta joulukuun alussa. Hän kuuluu alle 20-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueryhmään.

Korhosen varsin pitkä sopimus LP Viestiin jatkuu kevääseen 2026 asti. Hän tulee salolaisseuran tiedotteen mukaan pelaamaan enimmäkseen A-tyttöjen ja naisten ykkössarjan akatemiajoukkueessa. Korhonen ei ole Viestin kokoonpanossa illan ottelussa.

Omanlaistaan kiinnostavuutta sisältyy myös illan päävalmentajiin. LP Viestin Tomi Lemminkäistä ja JymyVolleyn Jukka Tuovista voi pitää SM-lentopallon ikihonkina. Erilaisesta historiasta on tultu poikkeuksellisen yhteneviin ottelumääriin.

Mestaruusliigan tiedottajan Toni Flinkin laskelmien mukaan Lemminkäisellä on tällä hetkellä päävalmentajan roolissa yksi liigaottelu Tuovista enemmän (661–660). Kaikkien aikojen tilastossakaan ei takuulla kovin montaa henkilöä edellä ole. Tuovinen aloitti päävalmentajauransa jo viime vuosituhannella, Lemminkäinen aivan 2000-luvun alussa.

Lemminkäisellä on otteluista 500, Tuovisella 403 voittoa. Loppukaudella voittoero todennäköisesti kasvaa, mutta ottelumäärissä Tuovinen on menossa ainakin tilapäisesti takaisin edelle. Jymyllä kun on runkosarjassa jäljellä vielä 12 ja LP Viestillä yhdeksän peliä.

Naisten Mestaruusliigaa, LP Viesti–JymyVolley keskiviikkona klo 18.30 Salohallissa.