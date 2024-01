Lukas Hradecky muistaa Zidanen volleyn, mutta ei muita Leverkusenin traumoja – Bundesliigan kärkiseura yrittää karistaa ”Neverkusenin” leiman

Neverkusen, tai saksaksi Vizekusen.

Jalkapalloseura Bayer Leverkusenin ikuisen kakkosen rooliin viittaavat pilkkanimet juontavat juurensa vuosituhannen alusta, etenkin kaudesta 2001–2002. Lääketeollisuusjätti Bayerin omistama seura oli tuolloin matkalla triplamestaruuteen, mutta joukkue taipui ensin Saksan Bundesliigassa pisteen erolla Dortmundille, hävisi Saksan cupin finaalin Schalkelle ja nöyrtyi vielä Mestarien liigan loppuottelussa Real Madridille Zinedine Zidanen sankaritekojen jälkeen.

Viidesti Bundesliigan toiselle sijalle yltänyt Leverkusen on voittanut seurahistoriassaan vain yhden Saksan cupin ja kertaalleen Uefa Cupin (nykyisin Eurooppa-liiga), mutta nyt seuran kannattajat odottavat lisää täytettä palkintokaappiin. Suomen maajoukkuekapteeni Lukas Hradeckyn, 34, kipparoima joukkue pelasi sensaatiomaisen syyskauden: 25 pelatusta ottelusta 22 voittoa ja 3 tasapeliä sekä Bundesliigan kärkipaikka kauden kevätpuoliskolle lähdettäessä.

Kotoaan Düsseldorfista viime vuoden lopulla tavoitettu, jo kuudetta kauttaan Leverkusenissa torjuva Hradecky korostaa, miten nykyjoukkue on aiempaa tasapainoisempi ja harmonisempi. ”Sopiva sekoitus nuoruutta ja kokemusta” on yksi urheilun kuluneista kliseistä, mutta se pitää nykyisen Leverkusenin kohdalla hyvin paikkansa.

– Ei kukaan varmaan osannut odottaa, että vedämme syyskauden ilman tappiota, mutta ei se ihan yllättävääkään ole, kun näkee miten toimintamme on parantunut. Meillä on nuorta voimaa ja täksi kaudeksi saimme vähän kokemusta, mikä on rauhoittanut pelejä. Vaikeina hetkinä olemme tyynempiä. Aiemmin olimme villimpiä, emmekä osanneet käsitellä vaikeita tilanteita, Hradecky kuvaili puhelimitse.

Leverkusen menetti viime kesänä ykköstähtensä Moussa Diabyn Aston Villaan, mutta tilalle tuli kokeneita laatupelaajia. Sveitsin maajoukkuekapteeni Granit Xhaka saapui keskikentälle Arsenalista, laitapuolustaja Alex Grimaldo tuli Benficasta ja Saksan maajoukkuerinkiin kuuluva Jonas Hofmann ilmaantui hyökkäyspäähän Mönchengladbachista. Belgiasta saapunut nuori ja tehokas nigerialaiskärki Victor Boniface loukkaantui hiljattain, mutta Leverkusenin hyökkäyskalustossa on laajuutta muun muassa tshekkitähti Patrik Schickin ja saksalaislahjakkuus Florian Wirtzin muodossa.

– Hankimme kesällä ehkä vähän epätyypillisiä pelaajia sen suhteen, kun yleensä on tullut nuoria pelaajia. Nyt esimerkiksi Xhaka ja Grimaldo tulivat vähän vanhempina pelaajina ja isolla profiililla. Ehkä siinä mielessä seuran fokus (urheilupuolella) on vähän vaihtunut, Hradecky pohdiskelee.

Alonso marinoitui nopeasti huippuvalmentajaksi

Leverkusenin äkillisen nousun kasvot löytyvät kuitenkin vaihtopenkin edestä. Yhtenä ikäpolvensa parhaimpana keskikenttäpelaajana pidetty Xabi Alonso, 42, tuli yllättäen Leverkusenin päävalmentajaksi lokakuussa 2022, kun joukkue oli luisunut Bundesliigan hännille. Espanjalaisvalmentaja onnistui viime kaudella nostamaan Leverkusenin liigakutoseksi ja viemään joukkueen Eurooppa-liigan välieriin, ja hurja tulosvire vain kiihtyi syksyllä.

Pep Guardiolan, Carlo Ancelottin ja Jose Mourinhon kaltaisten valmentajasuuruuksien joukkueissa pelannut Alonso on noussut nopeasti yhdeksi maailman kiinnostavimmista valmentajanimistä. Espanjan maailmanmestaripelaaja oli valmentanut ennen Leverkusenia vain Real Madridin nuorten joukkuetta sekä kolmen kauden ajan Real Sociedadin kakkosjoukkuetta.

Leverkusen on pelannut Alonson johdolla äärimmäisen monipuolista peliä. Bundesliigassa tällä kaudella lähes kolme osumaa per peli tehtaillut joukkue iskee maaleja niin pallonhallinnan, vastahyökkäysten kuin prässipelinkin kautta.

Hradecky korostaa Alonson kommukointitaitoja. Espanjalainen puhuu valmennusarjessaan englantia, espanjaa ja saksaa ja antaa myös edelleen millintarkkoja syöttöjä ja keskityksiä Leverkusenin harjoituksissa.

– Hän on koko uransa pelannut korkealla vaatimustasolla ja on onnistunut tartuttamaan sen meihin. Taktinen osaaminen on tietenkin yksi asia. Hän on hyvin kommunikoiva ja haluaa että kaikki ovat osana joukkuetta. On iso juttu pitää kaikki tyytyväisenä, ja hän osaa pitää homman hanskassa päivittäisellä keskustelulla, suomalaisveskari kehuu Alonsoa.

Maailman parhaimmistoa

Leverkusenia voi pitää yhtenä Euroopan kuumimmista joukkueista, sillä Bundesliigan syyskauden se pelasi huimalla 2,625 pisteen keskiarvolla. Euroopan top 5 -liigoista yksikään muu joukkue ei yllä vastaavaan lukemaan.

Hradecky on liigan maalivahtitilastojen ehdotonta kärkipäätä: suomalaisvahti on päästänyt liigassa vähiten maaleja (ottelua kohden 0,75 maalia), torjuntaprosentti (80) on liigan paras ja nollapeliprosentti (43,8) toiseksi paras, ja suomalaisella on maalivahdeista myös eniten voittoja (13).

Hradecky pelasi Bundesliigassa kaikki syyskauden ottelut, mutta kesällä joukkueeseen saapunut tshekkivahti Matej Kovar, 23, hoiti torjuntavastuun Eurooppa-liigan lohkossa.

– Hän on loistava tyyppi ja helvetin hyvä maalivahti, ihan kiva on ollut välillä huilatakin. Kilpailutilanne on meidänkin pelipaikalla mitä mainioin. Hän on ehkä jollain tiedostamattomalla tavalla auttanut itseäni pelaamaan yhden parhaista puolikkaista kausista, mitä olen pelannut, Hradecky kuvailee.

”Ei kannata olla jotain muuta kuin on”

Turkulaiskasvatti Hradecky on toiminut Leverkusenin kapteenina nyt reilun kahden vuoden ajan.

– Olen alkanut tottua siihen, että se nauha on hetken aikaa ollut tuossa käsivarressa. Minulle se (kapteenius) on lähinnä päivittäistä tekemistä, keskustelua ja läpänheittoa ja sitä, että yrittää pitää homman paketissa. Pidetään sakkokassa pyörimässä ja järjestelmällisyys ammattimaisena. Pelipäivänä yritän pitää möykkää ja motivoida pelaajia.

– Sama Luke mä yritän olla kuin aina, kuten Suomen maajoukkueen kopissakin. Ei kannata olla jotain muuta kuin on.

Onko sakkokassaan tullut tällä kaudella paljon täytettä?

– Ainahan sinne tulee. Meillä on niitä nuoria, jotka eivät aina osaa arvioida aamuruuhkaa. Siitä joutuu vähän maksamaan, Hradecky nauraa.

Erikoisjunia vieraspeleihin

2000-luvun taitteen hopeavuosien kauhukuvat eivät Hradeckyn mukaan sinänsä enää pyöri Leverkusenin kannattajien mielissä tai leiju kaupungin kaduilla.

– Siitä on niin kauan aikaa. Tästä joukkueesta jotkut eivät olleet syntyneetkään silloin. Minä tietenkin tiedän tarinat, mutta itsekin olin silloin liian nuori. Muistan, kun Leverkusen hävisi Zidanen volleymaalilla sen finaalin, mutta muita kakkossijoja en muista. Yritetään välttää samanlainen kohtalo tällä kaudella.

Bundesliiga palaa talvitauoltaan tulevana viikonloppuna. Leverkusen johtaa neljällä pisteellä Bayern Müncheniä, joka on pelannut yhden pelin vähemmän. Joukkueet pelaavat kauden toisen liigapelinsä Leverkusenissa kuukauden päästä 10. helmikuuta.

Bayern on vienyt Bundesliigan mestaruuden murskaavasti 11 kautena peräkkäin, mikä on monien mielestä näivettänyt saksalaisen liigafutiksen mielenkiintoa. Leverkusenissa paikallisen seuran tuore voittokulku on kuitenkin lisännyt kannattajamassan liikehdintää.

– Meillä on ihan hemmetisti isompi läjä faneja vieraspeleissä, siellä se on konkretisoitunut. On järjestetty erikoisjunia ja kaikennäköisiä lisäkuljetuksia. Tuntuu, että harmonia on löytynyt fanien ja joukkueen välillä.

”Ei nyt jinxata mitään”

Hradeckyn sopimus Leverkusenissa jatkuu kesään 2026 saakka. Tanskassa kansainvälisen uransa aloittanut Hradecky on saanut pelata erittäin ehjän uran, ja intoa ammattilaisjalkapalloon piisaa yhä runsaasti.

– Ei nyt jinxata (ennusteta huonoa tuuria) mitään, toivottavasti kroppa pysyy terveenä jatkossakin. Haluan tehdä tätä niin kauan kuin jaksan ja tämä maistuu henkisesti hyvältä. Miksei täälläkin (Leverkusenissa) voisi jatkaa kauden 2026 jälkeen, pitää katsoa silloin elämäntilannetta. On se toki ihan kiva leikitellä ajatuksella, että jossain muuallakin joskus vielä pelaisi, esimerkiksi pikkuveljien kanssa, Hradecky viittaa veljiinsä Tomasiin ja Matej’hin.

– Katsotaan, mihin matka vie, mutta nyt on kaikki kohdillaan täällä päin.

Paavali Pastila